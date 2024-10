Vaisala

22.10.2024

Vaisala pyrkii poistamaan viherpesun hiilidioksidin talteenotosta uudella mittausratkaisulla

Hiilidioksidin talteenotto, käyttö ja varastointi eli CCUS (eng. carbon capture, utilization and storage) herättää kiivasta julkista keskustelua – mutta myös investointeja. Jotta hiilidioksidin talteenotto voi kasvaa merkittäväksi osaksi ilmastonmuutoksen vastaista taistelua, on tiedettävä tarkasti, kuinka paljon hiilidioksidia on otettu talteen ja kuinka puhdasta se on. Vaisalan uusi MGP241-monikaasumittapää tarjoaa luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa, ja sen hinta on vain kolmannes CCUS-prosesseissa yleisimmin käytetystä mittausratkaisusta.

Mittausteknologiaan erikoistunut pörssiyhtiö Vaisala on tänään lanseerannut uuden mittalaitteen, MGP241:n, joka on erityisesti suunniteltu tuomaan läpinäkyvyyttä CCUS-projekteihin. Hiilidioksidin talteenotosta ja siitä syntyvistä hiilikrediteistä eli päästöhyvityksistä on tullut välttämättömiä sekä hallituksille että monille yksityisille yrityksille, jos ne aikovat saavuttaa päästöjen vähentämistä koskevat tavoitteensa. Koska nykyinen CCUS-teknologia ei kuitenkaan ole vielä valmis laajamittaiseen käyttöön, talteen otetun hiilidioksidin jatkuva ja tarkka mittaus on tärkeää teknologian jatkuvan kehityksen varmistamiseksi.

"Kukaan ei vielä tiedä, tuleeko CCUS todella kasvamaan merkittäväksi ratkaisuksi taistelussamme ilmastonmuutosta vastaan. Teknologia on vielä alkuvaiheessa. Nyt voimme kuitenkin ratkaista, kuinka näiden projektien mittaamisesta tehdään mahdollisimman läpinäkyvää ja tehokasta, jotta arvailulle tai tulosten kaunistelulle ei jää tilaa", sanoo Vaisalan liiketoiminnan kehityspäällikkö Julia Salovaara.

Kriittiset teollisuudenalat tarvitsevat CCUS-teknologiaa

CCUS-rintamalla on jo nähty isoja investointeja. BloombergNEF:n mukaan CCUS-teknologiaan investoitiin vuonna 2022 ennätykselliset 6,4 miljardia dollaria, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhdysvallat on edelläkävijä 45 prosentin osuudella kokonaisinvestoinneista. Silti monet hankkeet ovat myöhässä aikataulusta tai eivät tuota lupaamiaan tuloksia.

CCUS-teknologian menestys on erityisen tärkeää vaikeasti hiilineutraaliksi muutettaville teollisuudenaloille, kuten materiaalien valmistukselle, energiantuotannolle tai kemianteollisuudelle. Näillä aloilla päästöt ovat korkeat, mutta niiden pienentämiseksi ei energiatehokkuuden parantamisen lisäksi ole käytettävissä juurikaan muita merkittäviä ratkaisuja. Samalla niin sääntelyviranomaisten kuin suuren yleisön suunnalta toimialoille kohdistetaan lisääntyviä paineita pienentää toimintansa hiilidioksidipäästöjä.

Yksi erityisen tärkeä toimiala on sementin valmistus, joka tuottaa seitsemän prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Lisäksi sementin maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan kasvavan 12–23 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Yksi varhaisista menestystarinoista on Carbonaide, joka auttaa sementtiteollisuutta hyödyntämään talteen otettua hiilidioksidia betonin valmistuksessa.

Carbonaiden teknologia vähentää karbonointiprosessin kautta betonin valmistuksessa tarvittavan sementin määrää huomattavasti, 20–100 prosenttia. Samalla saadaan pysyvästi varastoitua päästölähteestä, kuten teollisuuden savukaasusta, talteen otettua hiilidioksidia.

Carbonaide on alusta asti tehnyt yhteistyötä Vaisalan kanssa varmistaakseen, että he tietävät tarkalleen, mitä prosessin kussakin vaiheessa tapahtuu ja kuinka paljon hiilidioksidia lopulta varastoidaan.

"Jos betonielementtien tuotannossa hyödynnettäisiin Carbonaiden teknologiaa maailmanlaajuisesti, hiilidioksidia voitaisiin varastoida 500 megatonnia vuosittain vuoteen 2050 mennessä – eli joka vuosi suunnilleen saman verran kuin Ranskan ja Ison-Britannian päästöt yhteensä. Kun perustelemme asiakkaillemme investoinnin kannattavuutta, pohjautuu argumenttimme tarkkoihin mittauksiin ja läpinäkyvyyteen. Vaisalan kanssa voimme luottaa siihen, että kumppaneillemme jakamamme luvut pitävät paikkansa", Carbonaiden operatiivinen johtaja Jonne Hirvonen toteaa.

Läpinäkyvää mittausta huomattavasti edullisemmin

MGP241-monikaasumittapää mittaa hiilidioksidia ja kosteutta. Laitetta voi käyttää erilaisissa hiilidioksidin talteenottoprosesseissa, joissa hiilidioksidi kerätään joko tehtaiden ja energialaitosten savukaasuista tai suoraan ilmasta. Lisäksi sitä käytetään prosesseissa, joissa talteen otetusta hiilidioksidista valmistetaan synteettisiä polttoaineita tai materiaaleja.

Toisin kuin perinteiset kaasuanalysaattorit, MGP241 ei vaadi kalliita kalibrointikaasuja. Lisäksi sen huoltotarve on huomattavasti vähäisempi. Vaisala lupaa laitteelle yli 10 vuoden käyttöiän vaativassa käytössä. Mittalaite maksaa vain kolmanneksen markkinoiden yleisimpien ratkaisujen hinnasta, johtuen sen pienestä koosta ja suoraan prosessiin asennettavasta rakenteesta.

"MGP241 mittaa suoraan kaasuvirrasta ja näyttää testitulokset reaaliajassa. Tämä läpinäkyvyyden ja varmuuden taso on olennaisen tärkeää prosessien optimoinnissa, sillä se edistää sidosryhmien luottamusta sekä osoittaa aitoa sitoutumista kestävään kehitykseen", Salovaara tiivistää.

MGP241 on nyt saatavilla. Lisätietoja on osoitteessa vaisala.fi/mgp241

