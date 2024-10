Vaisala

22 octobre 2024

Vaisala cherche à éliminer l'écoblanchiment de la capture du carbone grâce à une nouvelle solution de mesure

La capture, l'utilisation et le stockage du carbone, ou CCUS, est un domaine qui a suscité de nombreux débats publics – et investissements. Il est essentiel de savoir exactement quelle quantité et quelle qualité de carbone a été capturé si l'on veut que le CCUS devienne un ajout viable à la boîte à outils de lutte contre le changement climatique. La nouvelle sonde multigaz MGP241 de Vaisala offre des données toujours disponibles à un tiers du coût par rapport aux solutions de mesure les plus utilisées dans les processus CCUS actuels.

Vaisala, leader mondial en matière de technologie de mesure, a lancé aujourd'hui un nouveau produit de mesure, le MGP241, spécialement conçu pour apporter de la transparence aux projets CCUS. Les gouvernements comme les entreprises privées ont besoin du CCUS pour réduire et compenser les émissions de carbone s'ils veulent atteindre leurs objectifs de décarbonation déclarés. Cependant, la technologie actuelle n'étant pas encore prête à être utilisée à grande échelle, une mesure constante et exacte du carbone capturé est essentielle pour garantir son développement continu.

« Personne ne sait encore si le CCUS deviendra effectivement une solution significative dans notre lutte contre le changement climatique. La technologie en est encore à ses débuts. « Ce que nous pouvons résoudre maintenant, c'est comment rendre la mesure de ces projets aussi transparente et efficace que possible pour ne laisser aucune place aux conjectures ou à l'édulcoration des résultats – nos chiffres ne mentent pas », déclare Julia Salovaara, responsable de la stratégie et du développement commercial chez Vaisala.

Les industries critiques dépendent du CCUS

Le domaine du CCUS a déjà fait l'objet d'investissements majeurs. Selon BloombergNEF, un montant record de 6,4 milliards de dollars a été investi dans la technologie CCUS en 2022, soit plus du double de l'année précédente, les États-Unis étant en tête avec 45 % du total des investissements. Pourtant, de nombreux projets sont en retard ou ne produisent pas les résultats promis.

Le succès de la technologie CCUS est particulièrement crucial pour les industries difficiles à abattre comme la fabrication de matériaux, la production d'énergie ou l'industrie chimique. Avec des émissions élevées et peu d'autres solutions significatives au-delà de l'efficacité énergétique, ces industries subissent des pressions accrues de la part des régulateurs et du public pour décarboner leurs opérations.

L'industrie du ciment est particulièrement cruciale car elle émet à elle seule 7 % du CO₂ mondial. En outre, la demande mondiale de ciment devrait augmenter de 12 à 23 % d'ici 2050 L'une des premières histoires à succès, Carbonaide, aide l'industrie du ciment à utiliser le dioxyde de carbone capturé dans la fabrication du béton.

Grâce au processus de carbonisation, la technologie de Carbonaide réduit la quantité de ciment nécessaire à la production de béton. Bien que la réduction de la quantité de ciment nécessaire soit remarquable, de 20 à 100 %, le processus crée également un stockage permanent pour le carbone capturé à partir d'une source d'émission.

Carbonaide s'est associé à Vaisala dès le début pour s'assurer de savoir exactement ce qui se passe à chaque étape du processus et, finalement, quelle quantité de carbone est stockée.

« L'adaptation de la technologie de Carbonaide à l'échelle mondiale dans les produits en béton préfabriqué a le potentiel de stocker 500 mégatonnes de CO₂ par an d'ici 2050, soit à peu près la même quantité annuelle que celle produite par la France et le Royaume-Uni ensemble. Le dossier d'investissement que nous proposons à nos clients est entièrement basé sur des mesures exactes et sur la transparence. « Avec Vaisala, nous pouvons être sûrs que les chiffres que nous partageons avec nos partenaires sont corrects », déclare Jonne Hirvonen, directeur de l'exploitation chez Carbonaide.

Mesure transparente à un coût nettement inférieur

Le MPG241 mesure le dioxyde de carbone et l'humidité dans les processus de capture du carbone à partir de sources ponctuelles et directes dans l'air, ainsi que dans différents projets d'utilisation et de stockage du carbone.

Contrairement aux analyseurs de gaz traditionnels, le MGP241 de Vaisala ne nécessite aucun gaz d'étalonnage coûteux, requiert beaucoup moins d'entretien et promet une durée de vie de plus de 10 ans en utilisation intensive. La taille compacte et la conception in situ de l'instrument ont permis d'obtenir des prix compétitifs – environ un tiers du prix des solutions les plus courantes du marché.

« Notre nouvelle sonde mesure directement dans le flux de gaz et affiche les résultats des tests en temps réel. « Ce niveau de transparence et de preuve est essentiel pour optimiser les processus, établir la confiance avec les parties prenantes et démontrer un véritable engagement en faveur de la durabilité », conclut Salovaara.

Le MGP241 sera disponible à l'achat à partir d'aujourd'hui. Pour plus d'informations, visite le site : vaisala.fr/mgp241

