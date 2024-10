Vaisala

22 de outubro de 2024

A Vaisala está empenhada em eliminar o greenwashing na captura de carbono por meio de uma nova solução de medição

A captura, utilização e armazenamento de carbono, conhecida como CCUS, é uma área que tem atraído consideráveis investimentos e gerado intensos debates públicos. Conhecer com precisão a quantidade e a qualidade do carbono capturado é fundamental para que a CCUS se torne uma opção eficaz no combate às mudanças climáticas. A nova sonda multigás MGP241 da Vaisala fornece dados em tempo real por um terço do custo das soluções de medição atualmente mais utilizadas nos processos de CCUS.

A Vaisala, reconhecida como líder mundial em tecnologia de medição, anunciou hoje o lançamento do MGP241, um novo produto projetado especialmente para proporcionar transparência nos projetos de CCUS. Tanto os governos quanto as empresas privadas precisarão da CCUS para diminuir e compensar as emissões de carbono, se desejarem alcançar suas metas de descarbonização de forma eficaz. No entanto, como a tecnologia atual ainda não está totalmente madura para aplicação em larga escala, a medição contínua e precisa do carbono capturado é crucial para assegurar seu progresso contínuo.

"Ainda não está claro se a CCUS se tornará uma solução relevante na nossa batalha contra as mudanças climáticas. A tecnologia ainda está nos estágios iniciais. Neste momento, devemos focar em como tornar a medição desses projetos o mais transparente e eficiente possível, evitando suposições e mascarando os resultados. Nossos números não mentem", afirma Julia Salovaara, gerente de estratégia e desenvolvimento de negócios da Vaisala.

Indústrias críticas dependem da CCUS

O campo da CCUS já recebeu alguns investimentos importantes. De acordo com a BloombergNEF, um valor recorde de US$ 6,4 bilhões foi investido em tecnologia de CCUS em 2022, mais que o dobro do ano anterior e com os EUA liderando, com 45% do total de investimentos. Entretanto, diversos projetos estão atrasados ou não estão alcançando os resultados esperados.

A eficácia da tecnologia de CCUS é particularmente crucial para setores de difícil descarbonização, como a produção de materiais, a geração de energia e a indústria química. Com emissões elevadas e poucas alternativas viáveis além da eficiência energética, essas indústrias enfrentam crescentes pressões de reguladores e da sociedade para descarbonizar suas operações.

Uma indústria especialmente crucial é a do cimento, que sozinha emite 7% do CO₂ global. Além disso, espera-se que a demanda global por cimento aumente de 12% a 23% até 2050. Uma das primeiras histórias de sucesso é a da Carbonaide, que auxilia a indústria de cimento a incorporar o dióxido de carbono capturado na produção de concreto.

Utilizando o processo de carbonização, a tecnologia da Carbonaide diminui a quantidade de cimento necessária na fabricação de concreto. Embora a redução na quantidade de cimento necessária varie de 20% a 100%, o processo também proporciona um armazenamento permanente para o carbono capturado de fontes de emissão.

A Carbonaide estabeleceu uma parceria com a Vaisala desde o início para monitorar com precisão o que ocorre em cada fase do processo e a quantidade de carbono armazenado.

"A adoção global da tecnologia da Carbonaide em produtos de concreto pré-moldado pode ter a capacidade de armazenar 500 megatoneladas de CO₂ anualmente até 2050, o que equivale à produção anual combinada da França e do Reino Unido. O argumento de investimento que apresentamos aos nossos clientes é totalmente fundamentado em medições precisas e em total transparência. Com a Vaisala, temos a confiança de que os dados que compartilhamos com nossos parceiros estão corretos", afirma Jonne Hirvonen, Diretor de operações da Carbonaide.

Medição transparente a um custo significativamente menor

O MGP241 mede o dióxido de carbono e a umidade em processos de captura direta e de fontes pontuais de carbono na atmosfera, além de em diversos projetos de utilização e armazenamento de carbono.

Diferente dos analisadores de gás convencionais, o MGP241 da Vaisala não necessita de gases de calibração caros, requer bem menos manutenção e oferece uma vida útil superior a 10 anos mesmo em condições de uso intenso. O design compacto e in situ do instrumento possibilitou preços competitivos, em torno de um terço do custo das soluções mais comuns disponíveis no mercado.

"Nossa nova sonda mede diretamente o fluxo de gás e apresenta os resultados dos testes em tempo real. Esse nível de transparência e verificação é fundamental para otimizar processos, ganhar a confiança das partes interessadas e mostrar um verdadeiro compromisso com a sustentabilidade", conclui Salovaara.

O MGP241 estará disponível para compra a partir de hoje. Para obter mais informações, acesse: vaisala.com/pt/mgp241

