Vaisala Oyj

Pörssitiedote

24.10.2024 klo 8.30

Vaisalan taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2025

Vaisala Oyj julkaisee vuoden 2025 aikana tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kaksi osavuosikatsausta seuraavan aikataulun mukaisesti:

- 18.2.2025: tilinpäätöstiedote 2024

- 24.4.2025: osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2025

- 25.7.2025: puolivuosikatsaus 2025

- 23.10.2025: osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2025

Vuoden 2024 vuosiraportti julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi viikon 10 alkupuolella.

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän tiistaina 25.3.2025. Vaisalan hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.

