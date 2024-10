Vaisala Oyj Osavuosikatsaus 24.10.2024 klo 9.00

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2024

Kolmas neljännes oli vakaa, saadut tilaukset erittäin vahvat

Kolmas neljännes 2024 lyhyesti

Saadut tilaukset 150,8 (119,7) miljoonaa euroa, kasvua 26 %

Tilauskanta kauden lopussa 220,4 (165,8) miljoonaa euroa, kasvua 33 %

Liikevaihto 136,6 (130,4) miljoonaa euroa, kasvua 5 %

Liiketulos (EBIT) 24,1 (25,2) miljoonaa euroa, 17,7 (19,3) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos 0,53 (0,51) euroa

Liiketoiminnan rahavirta 25,2 (18,5) miljoonaa euroa

Tammi–syyskuu 2024 lyhyesti

Saadut tilaukset 421,2 (381,0) miljoonaa euroa, kasvua 11 %

Liikevaihto 397,1 (393,0) miljoonaa euroa, kasvua 1 %

Liiketulos (EBIT) 54,9 (50,3) miljoonaa euroa, 13,8 (12,8) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos 1,17 (0,99) euroa

Liiketoiminnan rahavirta 50,0 (54,2) miljoonaa euroa

Taloudellinen ohjeistus 2024

Vaisala arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan 540–570 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 68–78 miljoonaa euroa.

Markkinanäkymät 2024

Teollisten instrumenttien markkina ja terveysteknologiamarkkina hidastuivat merkittävästi vuoden 2023 toisella neljänneksellä ja pysyivät alemmalla tasolla, kunnes alkoivat parantua asteittain vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä ja saman kehityksen odotetaan jatkuvan vuoden 2024 neljännellä neljänneksellä. Sähkövoima ja energia -markkinan ja nestemittausmarkkinan odotetaan kasvavan.

Vakiintuneempien sääjärjestelmien markkinoiden, kuten meteorologia, lento- ja tieliikenne, odotetaan olevan vakaat. Uusiutuvan energian markkinan odotetaan olevan vakaa.

Avainluvut

Milj. euroa 7-9/2024 7-9/2023 Muutos 1-9/2024 1-9/2023 Muutos 1-12/2023 Saadut tilaukset 150,8 119,7 26 % 421,2 381,0 11 % 528,1 Tilauskanta 220,4 165,8 33 % 220,4 165,8 33 % 172,5 Liikevaihto 136,6 130,4 5 % 397,1 393,0 1 % 540,4 Bruttokate 78,3 75,6 4 % 223,6 221,6 1 % 301,7 Bruttokateprosentti 57,3 58,0 56,3 56,4 55,8 Kiinteät kulut 54,4 50,4 8 % 169,2 171,5 -1 % 235,9 Liiketulos 24,1 25,2 54,9 50,3 66,6 Liiketulosprosentti 17,7 19,3 13,8 12,8 12,3 Tulos ennen veroja 24,5 24,1 54,3 47,1 63,1 Kauden tulos 19,2 18,5 42,3 36,0 48,9 Osakekohtainen tulos 0,53 0,51 4 % 1,17 0,99 17 % 1,35 Oman pääoman tuotto, % 20,6 19,0 18,9 Tutkimus- ja kehityskulut 15,1 13,6 11 % 49,3 49,6 -1 % 67,7 Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 2,8 4,1 -32 % 9,7 10,9 -11 % 13,9 Poistot ja arvonalentumiset 5,9 6,2 -5 % 17,4 18,2 -4 % 24,3 Liiketoiminnan rahavirta 25,2 18,5 36 % 50,0 54,2 -8 % 83,8 Rahavarat 85,4 65,8 30 % 90,3 Korolliset velat 46,1 62,8 -27 % 62,1 Nettovelkaantumisaste, % -14,0 -1,2 -10,5

Toimitusjohtaja Kai Öistämö

“Vaisalan kolmas neljännes oli vakaa ja jatkoimme kasvustrategiamme toteuttamista maailman johtavana ilmastotoimia mahdollistavana mittausteknologiayrityksenä. Yksi kohokohdista oli Speedwell Climaten osto, mikä kasvattaa edelleen jatkuvaa tilausmyyntiämme. Saadut tilauksemme olivat hyvät markkinaympäristön pehmeydestä huolimatta. Suuren Espanjasta saadun säätutkatilauksen vauhdittamana tilauskantamme ylitti ensimmäistä kertaa reilusti 200 miljoonaa euroa. Saadut tilauksemme kasvoivat 26 % ja liikevaihtomme 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Q3 liiketuloksemme oli vahva 17,7 % liikevaihdosta.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue jatkoi kasvuaan, jota tuki Pohjois-Amerikan teollisten instrumenttien markkinan palautumisen ensimmäiset merkit. Saadut tilaukset kasvoivat teollisten instrumenttien markkinalla sekä sähkövoima ja energia -markkinalla, minkä seurauksena saadut tilaukset kasvoivat 12 % ja liikevaihto kasvoi 6 %. Liiketulosmarginaali oli jälleen korkea 26,9 %.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen suoritus oli vakaa vahvan Q2:n jälkeen. Espanjasta saadulla säätutkatilauksella oli merkittävä myötävaikutus saatujen tilausten 36 % kasvuun. Aikaisempien neljännesten aikana saadut isot tilaukset ja jatkuvan tilausmyynnin 18 % kasvu vauhdittivat liikevaihdon 4 % kasvuun. Liiketulosmarginaali oli hyvä 11,1 %.

Lokakuussa ilmoitimme johtoryhmäämme koskevista muutoksista jatkaaksemme strategiamme toteuttamista ja kasvua. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen johtaja Sampsa Lahtinen on päättänyt jäädä eläkkeelle pitkän ja menestyksekkään uransa jälkeen. Jarkko Sairanen, joka toimii tällä hetkellä Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen johtajana, on nimitetty Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen johtajaksi tammikuusta 2025 alkaen. Uusiutuvan energian liiketoiminnan ja jatkuvan tilausmyynnin kasvattamiseksi Sää- ja ympäristöliiketoiminta jaetaan kahteen yksikköön, joita johtavat Anne Jalkala ja Samuli Hänninen. Anne Jalkala, joka toimii tällä hetkellä Vaisalan vastuullisuus- ja strategiajohtajana, on nimitetty johtamaan Sää-, energia- ja ympäristöliiketoimintaa. Xweatherin johdossa jatkaa Samuli Hänninen, joka liittyy Vaisalan johtoryhmään. Taloudellisen raportoinnin rakenteemme pysyy ennallaan. Lämmin kiitos Sampsalle hänen erinomaisesta panoksestaan. Toivotan hänelle, Jarkolle, Annella ja Samulille kaikkea hyvää tulevaan.

Liiketoimintaympäristön epävarmuuden jatkumisesta huolimatta arvioimme edelleen vuoden 2024 liikevaihtomme olevan 540–570 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 68–78 miljoonaa euroa.”

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on yli 2 300 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi

