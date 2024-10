Co-op s'associe à Quadient pour apporter des solutions de consignes colis pratiques aux communautés du Royaume-Uni

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce son partenariat avec Co-op au Royaume-Uni, pour étendre l’utilisation de consignes colis automatiques et apporter davantage de services pratiques au sein de ses communautés.

Ce partenariat vise à installer les consignes Parcel Pending by Quadient dans les magasins Co-op implantés au cœur des communautés locales au Royaume-Uni, et répondre aux attentes des consommateurs qui recherchent des solutions de retrait plus en plus sécurisées, accessibles et pratiques.

Parcel Pending by Quadient est un réseau en pleine expansion de consignes intelligentes utilisées pour les livraisons et les retours par des transporteurs majeurs tels que Royal Mail, DPD, Evri et UPS. Ce réseau ouvert permet de proposer également de nouveaux services comme par exemple la remise de clés avec Keynest, à travers tout le Royaume-Uni.

Plus de 30 consignes seront initialement installées dans les magasins Co-op, avec des perspectives d'extension du partenariat. Les premières installations seront visibles dès ce mois-ci dans les magasins Co-op de Bedford, Bradford, Guildford, Keighley, Liverpool, Stockport, Swinton et Telford.

Le réseau ouvert de consignes multi-transporteurs s’intègre à la stratégie de Co-op qui vise à développer des services additionnels et à apporter plus de commodité à ses clients avec une offre attrayante pour que ses magasins soient des destinations pratiques non seulement pour les courses alimentaires, mais aussi pour une gamme de services répondant aux besoins des communautés locales.

George Hayworth, Directeur du Développement Q-Commerce chez Co-op, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Quadient. En proposant des consignes colis fiables, sécurisées et pratiques, nous facilitons la vie de nos membres-sociétaires et de nos clients. Nos magasins sont idéalement situés dans les zones commerciales, les pôles de transport, les campus universitaires et les zones résidentielles, et grâce aux consignes nous pouvons aider les habitants locaux et les consommateurs pressés à aisément récupérer ou retourner leurs colis, au moment de leur choix ».

Katia Bourgeais Crémel, Directrice Europe consignes colis automatiques chez Quadient, a ajouté : « Nous sommes fiers de cette collaboration avec la Co-op pour introduire notre réseau ouvert de consignes colis dans leur parc de magasins. Ce partenariat nous permet d'apporter aux clients Co-op une solution sécurisée et efficace pour gérer leurs livraisons et retours de colis. Notre réseau ouvert est accessible à différents transporteurs comme Royal Mail, DPD, Evri et UPS, et permet d’offrir un service supérieur au reste du marché. Les clients peuvent facilement récupérer ou retourner leurs colis, que ce soit pendant leurs courses ou dans le cadre de leurs trajets quotidiens, dans un processus à la fois simple et fluide ».

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

À propos de Co-op

Co-op est l'une des plus grandes coopératives de consommateurs au monde, avec des activités dans l'alimentation, les services funéraires, les assurances et les services juridiques. Appartenant à des millions de consommateurs britanniques, Co-op exploite près de 2 400 magasins d'alimentation, plus de 800 pompes funèbres et fournit des produits à plus de 6 000 autres magasins, y compris ceux gérés par des sociétés coopératives indépendantes via son activité de vente en gros, Nisa Retail Limited. Employant 56 000 personnes, Co-op génère un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards de livres sterling et est reconnue pour ses objectifs sociaux et ses programmes communautaires. La raison d’être de Co-op est de répondre aux besoins de ses membres et défendre les causes qu'ils soutiennent. Pour plus d’informations sur Co-op, visitez www.co-op.co.uk.

