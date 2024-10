Marknadsaktörer spår att snabbväxande PFA-segment kommer ta mer än 60 % av marknaden för hjärtflimmerbehandling redan 2026

Tidigt under 2024 erhöll de första ablationskatetrarna avsedda för hjärtflimmerbehandling och som bygger på den nya tekniken Pulsed Field Ablation (PFA) marknadsgodkännande av FDA för lansering på den amerikanska marknaden. Ett av produktbolagen är Boston Scientific som i sin Q3-rapport under onsdagen visar på en försäljningsökning med 177 % av sin produkt Farapulse och spår att PFA-tekniken kommer att ta mer än 60 % av den totala marknaden redan 2026. Corlines kund Kardium avser att inom kort lämna in sin ansökan till FDA om godkännande av deras PFA-katetersystem – Globe® Mapping and ablation system – som i tidiga kliniska studier visat på mycket bra kliniska behandlingsresultat kombinerat med hög säkerhet.

CHS™ står inför lansering på den amerikanska marknaden via bolagets kund Kardium inom marknadssegmentet Pulsed Field Ablation (PFA)-system för hjärtarytmibehandling, där marknaden för ablationskateterbaserad hjärtarytmibehandling idag omsätter 6 miljarder USD och förväntas växa starkt inom den närmaste tiden, särskilt drivet av övergången från äldre teknik till den nya PFA-tekniken.

Idag finns två bolag med godkända PFA-produkter på den amerikanska marknaden, Medtronic och Boston Scientific. Marknadsdata visar på mycket stark tillväxt i PFA-segmentet. För mer information om PFA-segmentet:

https://www.medtechdive.com/news/Boston-Scientific-Q3-earnings/730681/

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO) och säljer den egenutvecklade produkten CHS™ till medicinteknikkunder med behov av en högvärdig antitrombotisk yta, samt utvecklar Renaparin® för användning i regenerativ medicin och organtransplantation. Renaparin® är i klinisk fas 2 (studienamn RENAPAIR 02) med målet att förbättra utfallet av njurtransplantation. CHS™ har använts till mer än 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter i Europa och bolaget står inför lansering på amerikanska marknaden tillsammans med en kund inom hjärtarytmibehandling. CHS™ och Renaparin® är baserade på samma heparinbaserade grundteknologi.