Lleida.net augmente son chiffre d'affaires et son EBITDA selon les résultats audités du premier semestre 2024

Madrid, 25 octobre - La société de services technologiques Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLN) (OTCQX:LLEIF) a enregistré un chiffre d'affaires de 9,57 millions d'euros au premier semestre 2024, selon les chiffres audités présentés par la société au marché aujourd'hui.

Cela représente une augmentation de 10 % des ventes par rapport à la même période en 2023, lorsque les ventes en gros d'ICX représentaient 38 % des revenus de la société.

Au cours des six premiers mois de l'année, la société cotée a enregistré un EBIDTA de 1,38 million, avec un bénéfice d'exploitation de 389 000 euros et un bénéfice avant impôts de 261 000 euros, soit une augmentation de 130% par rapport au même semestre de 2023.

L'EBITDA, en hausse de 476% par rapport au premier semestre 2023, marque un retour aux bénéfices après la mise en place d'un plan de redressement strict à la fin de l'année dernière.

L'entreprise a mis tous ses efforts en 2024 pour maintenir et améliorer les marges par vente. Sur le total des revenus de l'entreprise au premier semestre, 38 % provenaient de la ligne ICX Wholesale, tandis que 11 % provenaient de la ligne de notification électronique certifiée.

L'entreprise a enregistré une croissance des ventes dans la ligne SMS Solutions, destinée à ses clients en Espagne, avec une augmentation des ventes de 101 000 euros.

Dans un document réglementaire présenté aujourd'hui au marché, l'entreprise explique que « notre stratégie est axée sur l'augmentation du nombre d'utilisateurs standard, qui nécessitent moins de ressources techniques et offrent une plus grande rentabilité ».

« Cette approche a eu un impact progressif sur nos ventes, car les processus simplifiés, moins chers que les développements sur mesure, sont plus rentables et ont un marché potentiel plus important », ajoute-t-elle.

À la fin de l'année dernière, l'entreprise a mis en œuvre un plan de redressement comprenant un processus de licenciement qui a permis de réduire l'effectif moyen de 26 %. Les dépenses de personnel ont été réduites de 16 % au cours du semestre, tandis que l'entreprise a économisé 478 000 euros en services externes.

Lleida.net, fondée en 1995, est cotée en bourse depuis 2015. Elle est cotée sur BME Growth à Madrid, Euronext Growth à Paris et OTC Markets à New York, ainsi qu'à Francfort.

L'entreprise a présenté, en novembre 2023, un plan de redressement global dont l'objectif est de remettre l'entreprise sur le chemin de la croissance.

La société a reçu plus de 300 brevets de 60 pays pour ses innovations en matière de notification, de contrat et de signature électroniques certifiés, et est considérée comme l'un des leaders de l'industrie.





