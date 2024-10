Sisäpiiritieto: Toimitusjohtaja Mikko Koskimies jättää tehtävänsä vakavan sairauden johdosta

eQ Oyj Sisäpiiritieto

28.10.2024, klo 9:00

eQ Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Koskimies jättää toimitusjohtajan tehtävät vakavan sairauden johdosta. Koskimies on kuitenkin apuna tehtäviensä siirrossa seuraajille.

eQ Oyj:n hallitus on päättänyt, että yhtiön nykyinen päätoiminen hallituksen puheenjohtaja Janne Larma siirtyy eQ Oyj:n vt. toimitusjohtajaksi sekä toimii eQ-konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. eQ Oyj:n hallituksen nykyinen varapuheenjohtaja Georg Ehrnrooth toimii jatkossa eQ Oyj:n hallituksen puheenjohtajana, ja Janne Larma jatkaa hallituksen jäsenenä.

eQ Varainhoito Oy:n varatoimitusjohtaja Tero Estovirta on nimitetty eQ Varainhoito Oy:n toimitusjohtajaksi, ja eQ Oyj:n hallitus on nimittänyt hänet myös eQ-konsernin johtoryhmän jäseneksi.

eQ Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Janne Larma: ”Haluan kiittää Mikkoa koko hallituksen puolesta poikkeuksellisen hyvin tehdystä työstä eQ:ssa vuodesta 2012 lähtien. Mikon johdolla eQ:n Varainhoitoliiketoiminta on kasvanut moninkertaiseksi ja eQ on saavuttanut erityisesti instituutioasiakkaiden parissa erinomaisen markkina-aseman. Tänään eQ-konsernissa on 100 finanssialan ammattilaista, ja eQ Varainhoito on valittu useana vuonna Suomen parhaaksi instituutiovarainhoitajaksi.”

eQ Oyj hallitus

Lisätietoja: Janne Larma, vt. toimitusjohtaja, puh. 040 5004366

Georg Ehrnrooth, hallituksen puheenjohtaja, puh. 09 6817 8777



eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,3 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.