Avis aux médias : MADD Canada lance sa campagne de sensibilisation Opération ruban rouge 2024

CHARLOTTETOWN, Île-du-Prince-Édouard, 29 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la 37e année de suite, MADD Canada lance sa campagne Opération ruban rouge, une initiative nationale qui commence le 1er novembre de chaque année et qui vise à prévenir la conduite avec capacités affaiblies pendant la saison des Fêtes, l'une des périodes les plus occupées où la vie sociale des Canadiens est particulièrement active. La campagne bat son plein et vise à rappeler aux Canadiennes et Canadiens l’importance de la conduite sobre et de planifier à l'avance un retour à la maison en toute sécurité en cas de consommation d'alcool, de cannabis et/ou d'autres drogues.

Cette année, la photo de Jacob Simmons figure sur l'affiche, les boîtes à sous et le signet de la campagne Opération ruban rouge 2024, en guise de rappel poignant des vies perdues et des familles à jamais bouleversées par la conduite avec capacités affaiblies. Jacob a été tragiquement tué par un conducteur aux capacités affaiblies alors qu'il faisait du vélo à Kinross en 2020.

À compter du 1er novembre 2024 et jusqu'au 6 janvier 2025, les bénévoles des sections de MADD Canada distribueront des rubans rouges et autocollants pour les véhicules à travers le pays, en hommage aux centaines de Canadiennes et Canadiens tués et aux milliers d'autres blessés chaque année dans des collisions impliquant l'alcool, le cannabis et/ou d'autres drogues. Les Canadiens sont encouragés à afficher les rubans ou autocollants sur leur véhicule, leur porte-clés et leurs effets personnels afin de démontrer leur engagement envers la conduite sobre.

Les médias sont invités à assister au lancement national de la campagne Opération Ruban rouge : Date et heure : Vendredi 1er novembre 2024 à 11 heures HAA Lieu : Charlottetown Library Learning Centre – Rotary Auditorium, Édifice Dominion, 97 Queen St, Charlottetown, Î.-P.-É. C1A 4A9 Invités : L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

L'honorable Bloyce Thompson, ministre de la Justice et de la Sécurité publique,

procureur général et vice-premier ministre

Brenda Simmons, mère de Jacob Simmons, avec des membres de famille et amis

Sean Casey, député de Charlottetown

Philip Brown, maire de Charlottetown

Jennifer McCarron, cheffe adjointe de la police, Services de police de Charlottetown

Tim Mamye, chef des pompiers, Service d'incendie de Charlottetown

Surintendant principal Kevin Lewis, commandant de la Division L de la GRC

Stephanie Theede, vice-présidente des ressources humaines, KAG Canada

Steve Sullivan, chef de la direction, MADD Canada

Tanya Hansen Pratt, présidente nationale, MADD Canada

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada

Bénévoles de la section MADD Kings & Queens PEI



Opportunités de photos : Dévoilement de l’affiche Opération ruban rouge 2024. Coupe traditionnelle du ruban rouge.

MADD Canada est reconnaissant envers les commanditaires de la campagne Opération Ruban Rouge 2024 pour leur généreux soutien. Pour la liste complète des commanditaires et des partenaires de la boîte à sous de cette année, visitez : https://madd.ca/pages/giving/sponsors-and-donors/our-sponsors/

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 223 ou dregan@madd.ca

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca