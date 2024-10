Quadient obtient un prêt Schuldschein de 25 millions d'euros auprès de la BERD

pour financer des programmes de R&D en République tchèque

Paris, le 30 octobre 2024

Quadient S.A. (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce aujourd'hui avoir obtenu un nouveau prêt Schuldschein de 25 millions d'euros auprès de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) pour financer des programmes de R&D en République tchèque.

Le prêt Schuldschein de la BERD est d'un montant nominal total de 25 millions d'euros avec des maturités réparties, à parts égales, entre 5 et 7 ans. Cette nouvelle facilité de crédit financera des programmes de recherche du centre d’excellence R&D de Quadient à Hradec Králové en République tchèque.

Le centre de R&D de Quadient en République tchèque est au cœur du développement de sa plateforme d'automatisation Digital. Ce centre accueille actuellement environ 400 collaborateurs, parmi lesquels des développeurs, des testeurs, des consultants, des formateurs et des designers UX. L’équipe R&D est responsable de l'amélioration continue des offres logicielles de Quadient et de développer de nouvelles solutions digitales innovantes, en tirant parti de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, les infrastructures complexes et les langages de programmation. L'accent est résolument mis sur la promotion de l'apprentissage continu et de la collaboration en établissant des partenariats avec des écoles et universités locales pour former les futurs ingénieurs et développeurs. Quadient collabore notamment régulièrement avec l'Université de Hradec Králové, à travers des cours, et organisant des rencontres informatiques ainsi que des BarCamps autour des nouvelles technologies.

Outre son siège social à Hradec Králové, Quadient possède également des bureaux à Olomouc et Ostrava en République tchèque. Cette forte présence dans la région de Královéhradecký est reconnue au niveau local puisque Quadient République tchèque a été nommée Employeur de l'année pendant plusieurs années consécutives et a récemment obtenu la 4e place au niveau national.

Laurent du Passage, Directeur Financier de Quadient, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à la BERD pour renforcer notre engagement en matière de R&D en République tchèque. Notre centre de R&D à Hradec Králové est au cœur de la stratégie de l’activité Digital de Quadient et joue un rôle clé au sein de la communauté locale. Nous sommes ravis de pouvoir améliorer toujours plus nos capacités de développement tout en conservant notre leadership dans le domaine de l’innovation et de l’intelligence artificielle, en continuant à offrir les meilleures solutions de leur catégorie à nos clients ».

Au cours de l'exercice 2023, Quadient a consacré un total de 63,2 millions d'euros aux dépenses de R&D sur ses trois plateformes d'automatisation, soit 5,9 % du chiffre d'affaires du Groupe.

A propos de Quadient®

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux électroniques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences clients significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site : https://invest.quadient.com/

A propos de la BERD

La BERD est une banque multilatérale qui promeut le développement du secteur privé et l’entrepreneuriat dans 36 économies réparties sur trois continents. La Banque est détenue par 73 pays ainsi que par l'UE et la BEI. Les investissements de la BERD visent à rendre les économies de ses régions plus compétitives, mieux gouvernées, vertes, inclusives, résilientes et intégrées.

