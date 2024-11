KH Group Oyj

Pörssitiedote 1.11.2024 klo 8.00

KH Group Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2024:

Kohtuullinen kannattavuus vaativassa markkinassa

Tämä on tiivistelmä vuoden 2024 tammi-syyskuun liiketoimintakatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilla www.khgroup.com.

KH Group konserni heinä–syyskuu 2024 pro forma

Liikevaihto oli 85,7 (91,1) milj. euroa.

Liikevoitto oli 3,3 (4,1) milj. euroa.

KH-Koneiden liikevaihto nousi hieman vertailukautta paremmaksi ja liikevoitto pysyi lähes ennallaan vertailukauteen verrattuna.

Indoor Groupin liikevaihto ja liikevoitto jäivät alle vertailukauden tason.

NRG:n liikevaihto ja liikevoitto jäivät alle vertailukauden tason.

KH Group myi omistuksensa HTJ:ssä.

KH Group konserni tammi–syyskuu 2024 raportoitu IFRS

Liikevaihto oli 253,2 (161,0) milj. euroa. Vertailukauden luku sisältää touko-syyskuussa 2023 kertyneen liikevaihdon ja HTJ on luokiteltu takautuvasti lopetetuksi toiminnoksi.

Liikevoitto oli 0,8 (-17,5) milj. euroa.

Tilikauden tulos oli -3,3 (-12,1) milj. euroa.

Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,02 (-0,15) euroa.

Oma pääoma / osake katsauskauden lopussa oli 1,30 (1,39) euroa.

Oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli -7,1 % (-14,5 %).

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 11,6 milj. euroa.

Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 195,6 % (195,4 %).

Nettovelkaantumisaste ilman vuokrasopimusvelkoja oli 120,6 % (115,1 %).

Toimitusjohtaja Ville Nikulainen:

”Konsernin pro forma -liikevaihto ja liikevoitto laskivat vertailukauden tasosta. KH-Koneiden liikevaihto nousi maltillisesti ja liikevoitto oli lähes vertailukauden tasolla, mikä tarkoittaa markkinaosuuden kasvaneen laskevassa markkinassa. Indoor Groupissa yleinen markkinoiden epävarmuus, Suomen yleisen arvonlisäverokannan nosto ja uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto keväällä 2024 vaikuttivat heikentävästi liikevaihtoon ja liikevoittoon.

KH Group tiedotti 15.8.2024 konserniyhtiö Indoor Groupin kannattavuuden parantamiseen tähtäävän laajamittaisen toimintamallin uudistuksen käynnistämisestä. Uudistus sisältää kehityshankkeita Indoor Groupin taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi huonekalualan haastavassa markkinatilanteessa. Yhtiö tavoittelee vähintään 10 miljoonan euron vuotuista liikevoiton parannusta vuoden 2026 loppuun mennessä. Merkittävän osan tavoitellusta kannattavuuden parannuksesta arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella toteutuvan jo vuoden 2025 kuluessa. KH Group julkaisi Indoor Groupin toimintamallin uudistamiseen ja muutosneuvotteluihin liittyvän pörssitiedotteen 10.10.2024.

Nordic Rescue Groupin pro forma -liikevaihto ja liikevoitto laskivat vertailukaudesta kausiluonteisesti heikommalla neljänneksellä. Pelastusajoneuvojen kysyntä Ruotsissa on pysynyt hyvällä tasolla, mutta Suomessa hyvinvointialueiden budjetointivaihe on hidastanut uusien tilausten kertymää syksyn 2024 ajan.

Tilikauden viimeisellä vuosineljänneksellä liiketoiminta-alueiden keskiössä ovat liikevaihdon ja liikevoiton turvaaminen sekä käyttöpääoman tehostaminen. KH Groupin strategiamuutos edistyy suunnitellusti.

Yhtiö päivitti 9.8.2024 aiemmin antamaansa ohjeistusta 2024 liikevaihdosta ja liikevoitosta. Ohjeistuksen laskeminen perustuu Indoor Groupin ennakoitua alhaisempaan liikevaihtoon ja liikevoittoon sekä ensimmäisen että toisen vuosipuoliskon 2024 aikana. Päivitetyn ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi nykyisellä konsernirakenteella vuoden 2024 pro forma -liikevaihdoksi 340–360 milj. euroa ja -liikevoitoksi 4–7 milj. euroa.”

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Indoor jatkaa kuluvan vuoden aikana kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. KH Group julkaisi toimintamallin uudistamiseen ja muutosneuvotteluihin liittyvän lehdistötiedotteen 10.10.2024.

Tulevaisuuden näkymät

KH Groupin keskipitkän aikavälin tavoitteena on muuttua KH-Koneiden liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi ja luopua aiemman sijoitusstrategian mukaisesti muista liiketoiminta-alueista. Muiden liiketoiminta-alueiden osalta jatketaan samanaikaisesti aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia muiden liiketoiminta-alueiden osalta jatketaan.

Yhtiö päivitti 9.8.2024 aiemmin antamaansa ohjeistusta 2024 liikevaihdosta ja liikevoitosta. Päivitetyn ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi nykyisellä konsernirakenteella vuoden 2024 pro forma -liikevaihdoksi 340–360 milj. euroa ja -liikevoitoksi 4–7 milj. euroa.

KH GROUP OYJ



Ville Nikulainen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Ville Nikulainen, puh. 0400 459 343

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.khgroup.com

KH Group Oyj on pohjoismainen monialakonserni, jonka liiketoiminta-alueita ovat KH-Koneet, Indoor Group ja Nordic Rescue Group. Olemme johtava rakennus- ja maansiirtokoneiden toimittaja, huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskauppias sekä pelastusajoneuvojen valmistaja. Strategiamme tavoitteena on luoda KH-Koneiden liiketoimintaan keskittyvä teollinen konserni. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.

