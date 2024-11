Vaisala Oyj

Pörssitiedote

1.11.2024 klo 10.20

Muutos Vaisala Oyj:n A- ja K-sarjan osakkeiden määrissä

Vaisala Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 23.10.2024, että 14 823 Vaisalan K-sarjan osaketta muunnetaan A-sarjan osakkeiksi. Muunto merkittiin kaupparekisteriin tänään 1.11.2024. Tämän jälkeen Vaisalalla on yhteensä 36 436 728 osaketta, joista 3 626 853 kuuluu sarjaan K ja 32 809 875 sarjaan A. Kaikkien osakkeiden tuottama yhteisäänimäärä on 105 346 935 ääntä. Vaisalalla on hallussaan 152 149 yhtiön omaa A-sarjan osaketta, joiden osuus A-sarjan osakkeista on 0,46 % ja kaikista osakkeista 0,42 %.

Lisätietoja

Paula Liimatta

09 8949 2020, ir@vaisala.com

