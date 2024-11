Terranet AB – Delårsrapport Q3 2024

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

Autonom inbromsning genomförd på testbanan AstaZero

BlincVision fungerar nu som ett självständigt förarstödssystem, vilket markerar en strategisk milstolpe i utvecklingen. Den autonoma inbromsningen innebär att systemet för första gången har genomfört hela kedjan: från att upptäcka och klassificera objekt till att beräkna kollisionsrisk och initiera en nödbromsning som stannar fordonet. Detta viktiga steg bekräftar systemets mognad och möjliggör framtida integration i fordon.

Kundprojekt – MobilityXlab acceleratorprogram igång

Tredje kvartalet innebar starten på vårt deltagande i acceleratorprogrammet MobilityXlab, vilket ger oss en unik möjlighet att utveckla en Proof of Concept med en global biltillverkare eller större underleverantör. Förberedande aktiviteter har inletts tillsammans med partner, ett arbete som lägger grunden för faktisk integration och testning. Under fjärde kvartalet går vi från planeringsstadiet till integration i partners fordon och resultaten kommer bidra till att BlincVision bättre möter marknadens krav.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Produktutvecklingsplan 2025

Bolaget har kommunicerat de centrala milstolparna för produktutvecklingen under 2025. Målet för första halvåret är att utveckla en MVP (Minimum Viable Product) som sedan ska bana väg för kommande volymavtal.

VD Magnus Andersson lämnar Terranet

Den 14 oktober meddelade bolaget att VD Magnus Andersson lämnar i början av 2025. Terranet går nu in i nästa fas av kommersialiseringsarbetet och rekryteringen av en efterträdare har inletts. Magnus kommer att hjälpa till med överlämningen tills en ny VD är på plats.

Finansiell översikt

jul – sept 2024 jul – sept 2023 jan – sept 2024 jan – sept 2023 jan – dec 2023 Intäkter (TSEK) - 216 282 629 834 Rörelseresultat (TSEK) -7 987 -7 925 -26 253 -26 707 -35 926 Finansiella poster (TSEK) -747 -815 -2 810 -3 582 -37 190 Resultat per aktie (SEK) -0,01 -0,01 -0,03 -0,07 -0,15 Utgående kassa (TSEK) 12 861 34 179 12 861 34 179 29 006

VD kommentar

” Ett framgångsrikt tredje kvartal – BlincVision närmar sig marknaden”

Tredje kvartalet markerar ett starkt steg framåt där vi levererar enligt plan. Samarbeten med potentiella kunder har intensifierats, vi når en viktig milstolpe genom en autonom inbromsning samt påbörjar projekt genom MobilityXlab och VERDAS. Genom dessa insatser lägger vi grunden för att etablera BlincVision på marknaden och skapa nya standarder för säkerhet och körupplevelse.

Viktig milstolpe - autonom inbromsning genomförd

Under tredje kvartalet uppnåddes en betydelsefull milstolpe – att för första gången genomföra en autonom inbromsning. Detta ägde rum på testbanan AstaZero, som är certifierad enligt Euro NCAP-standarder. Under testerna visar systemet sin fulla kapacitet: det upptäcker objekt, klassificerar dem, beräknar kollisionsrisk, fattar beslut och initierar slutligen en nödbromsning som får fordonet att stanna. De genomförda testerna bekräftar BlincVisions unika värde på marknaden.

Projekt påbörjade med potentiella kunder

I slutet av augusti inledde vi vårt deltagande i acceleratorprogrammet MobilityXlab, vilket ger oss en unik möjlighet att genomföra en Proof of Concept med global biltillverkare eller större under-leverantör. Under fjärde kvartalet går vi från planeringsstadiet till faktisk integration och testning i partners fordon. Genom detta samarbete och med partnerns återkoppling ökar BlincVisions mognads-grad, vilket tar systemet närmare en slutlig produkt som bättre möter marknadens krav.

Ett annat viktigt kundprojekt under tredje kvartalet är VERDAS (VErifikationsmetoder för Robust Driver Assist System prestanda), som syftar till att identifiera begränsningar i nuvarande säkerhetslösningar för fordon, analysera nya krav på rating-metoder från Euro NCAP och utforska hur BlincVision kan skapa ytterligare värde. Tester och nära dialoger har genomförts med dess partners Volvo Car Corporation, Toyota, Zenseact, Aptiv, Trafikverket, Folksam, If Insurance och Viscando.

Vårt mål att skriva avtal med potentiella kunder och partners under fjärde kvartalet 2024 står fast.

Mål att nå dialog om volymavtal nästa år

Under 2025 förväntas kundprojekten ge värdefull input för att vidareutveckla prototypen BlincVision till en MVP (Minimuml Viable Product). Efter att MVP är klar kan vi teckna avtal och inleda processen mot volymproduktion.

Kundvärde på flera områden

BlincVisions huvudmål är att rädda fler liv i trafiken. Samtidigt har produkten potential att förbättra körupplevelsen, något som bilköpare gärna betalar för. Dagens ADAS-system (avancerade förarstöds-system) agerar ofta långsamt och mycket försiktigt. De ger varningar eller ljudsignaler som kan upplevas som störande, särskilt när de aktiveras i situationer där föraren inte anser dem nödvändiga. Med en snabbare lösning som BlincVision kan säkerhetsavstånden minskas och de självkörande funktionerna upplevs mer naturliga.

Nytt kapitel för Terranet

Under min tid som VD har vi tagit Terranet från en gedigen forsknings- och utvecklingsfas till att nu ha en fungerade prototyp av BlincVision samt påbörjat kundprojekt. Jag kommer att stödja överlämnandet till en ny VD som kan driva kommersialiseringsresan vidare. Mitt förtroende för Terranet är starkt och ser produkten BlincVision som en banbrytande lösning med potential att rädda fler liv och revolutionera trafiksäkerheten.

Magnus Andersson

VD

Lund, 7 november 2024

Ord från styrelsens ordförande

Terranet och BlincVision utvecklas enligt plan. BlincVision gör nu autonoma inbromsningar enligt Euro NCAPs testscenarios samtidigt som bolaget inom ramen för MobilityXlab genomför en Proof of Concept tillsammans med en större aktör i bil-industrin som vi i dagsläget inte får namnge. Vi möter ständigt aktörer i bilindustrin och intresset

för BlincVision är påtagligt.

VD-rekryteringen pågår med full kraft och Terranet får ett bra intresse från kandidater med erfarenhet från bilindustrin. Det är givetvis svårt att säga när en ny VD är på plats eftersom det beror på många faktorer som Terranet inte kan påverka, såsom uppsägningstid i nuvarande uppdrag. Jag är dock inte orolig för att VD-bytet operationellt kommer att störa utvecklingen av BlincVision eller

kommersialiseringen. Terranet har en kvalificerad ledningsgrupp som med stöd av en aktiv styrelse med bred kompetens och stor erfarenhet från

bilindustrin driver affären och utvecklingen av BlincVision samtidigt som planen för 2025 är tydlig.

Styrelsen kommer givetvis att uppdatera kring VD-rekryteringen allt eftersom den fortskrider.

Torgny Hellström

Styrelseordförande

Lund 7 november 2024

