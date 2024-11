Quadient S.A. - Calendrier financier 2025

CALENDRIER FINANCIER 2025

Paris, le 7 novembre 2024

Résultats annuels et chiffre d'affaires T4 2024 : 26 mars 2025*

Période d’embargo : du 12 au 26 mars 2025





Chiffre d'affaires T1 2025 : 3 juin 2025*

Période d’embargo : du 20 mai au 3 juin 2025





Assemblée Générale : 13 juin 2025

Résultats semestriels et chiffre d'affaires T2 2025 : 24 septembre 2025*

Période d’embargo : du 10 au 24 septembre 2025





Chiffre d'affaires T3 2025 : 2 décembre 2025*

Période d’embargo : du 18 novembre au 2 décembre 2025





* Publication après la clôture du Premier Marché d'Euronext Paris

A propos de Quadient®

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux électroniques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences clients significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site : https://invest.quadient.com/

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :

Catherine Hubert-Dorel, Quadient

+33 (0)1 45 36 30 56

c.hubert-dorel@quadient.com

financial-communication@quadient.com Caroline Baude, Quadient

+33 (0)1 45 36 31 82

c.baude@quadient.com

Ou consulter notre site Internet : https://invest.quadient.com/

