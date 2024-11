Elis : Moody's relève sa notation au niveau investment-grade

Moody’s relève la notation d’Elis au niveau investment-grade Baa3

Saint-Cloud, le 8 novembre 2024 – Elis annonce que l’agence de notation Moody’s a relevé la note de crédit long terme du Groupe de Ba1 à Baa3 avec perspective stable. Les notes de crédit des financements EMTN sont également relevées à Baa3.

Cette notation investment-grade reconnait la solidité financière du Groupe et la robustesse de son modèle économique de croissance rentable.

Elis dispose désormais des notations financières suivantes :

BBB- assortie d’une perspective stable chez S&P Global Ratings,

Baa3 assortie d’une perspective stable chez Moody’s,

BBB assortie d’une perspective stable chez DBRS.





Xavier Martiré, Président du Directoire d’Elis, a déclaré : « Je me réjouis de l’annonce faite aujourd’hui par Moody’s de l’amélioration de la note d’Elis au niveau investment-grade Baa3. Ceci récompense la solidité financière du Groupe ainsi que ses perspectives d’amélioration de marge et d’accélération de génération de trésorerie. A ce jour, le Groupe est actuellement noté dans la catégorie investment-grade auprès de toutes les agences qui le suivent. Elis veillera à poursuivre une politique financière visant à maintenir son statut investment-grade tout en poursuivant sa stratégie de croissance rentable, dans un souci permanent de création de valeur pour ses actionnaires. »

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 30 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et l’environnement.

