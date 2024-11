Lleida.net signe deux nouveaux contrats avec le gouvernement colombien d'une valeur de 665 000 euros

Madrid, 12 novembre - L'entreprise de services technologiques Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF) a signé des contrats de renouvellement en Colombie pour un montant de 665 000 euros.

Les contrats, qui sont déjà entrés en vigueur, représentent un élan significatif pour l'entreprise dans le pays sud-américain, ainsi qu'une consolidation de sa filiale en Colombie, en activité depuis 2018.

Les deux contrats correspondent à la nouvelle ligne de services SaaS de l'entreprise, qui opère sous la marque Lleida.net PKI. PKI est l'évolution de l'entreprise valencienne Indenova, que Lleida.net a achetée en 2021.

Le premier contrat, conclu avec le ministère colombien des Finances et du Crédit public, s'élève à 443 000 euros. Le contrat est valable un an, jusqu'en octobre 2025, et peut être renouvelé.

Le second contrat est conclu avec la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada du pays, l'organisme chargé d'exercer le contrôle, l'inspection et la surveillance de l'industrie de la sécurité privée et de la surveillance du pays.

Ce contrat, d'une valeur de 222 000 euros, est d'une durée d'un an renouvelable.

Lleida.net PKI propose des solutions SaaS pour l'émission et la validation d'identité numérique et de certification numérique (PKI) et des services d'automatisation de processus avec la technologie BPM.

Lleida.net, cotée à Madrid, Paris, New York, Stuttgart et Francfort, est présente en Colombie depuis 2014 et dispose d'un portefeuille de plus de 200 clients dans le pays, dont Bancolombia, l'une des plus importantes institutions financières du pays.

L'entreprise, l'un des leaders du secteur de la notification, de la signature et des contrats électroniques certifiés, enregistre déjà un chiffre d'affaires cumulé de 13,95 millions d'euros jusqu'en 2024, en hausse de 12 % par rapport à l'année dernière.

Au 30 septembre 2024, l'EBITDA cumulé de l'entreprise est de 2,21 millions d'euros, soit 1322% de plus que l'EBITDA cumulé au 30 septembre 2023.

Lleida.net, fondée en 1995, a reçu plus de 300 brevets de 60 pays pour ses innovations en matière de notification, de contrat et de signature électroniques certifiés, et est considérée comme l'un des leaders de l'industrie.



