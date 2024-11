Schouw & Co. indleder en evaluering af mulighederne for en separat børsnotering af BioMar

BioMar er verdens tredjestørste producent af kvalitetsfoder til opdrættede fisk og rejer og er specialiseret i produkter, der gennem innovation og partnerskaber understøtter en bæredygtig og effektiv akvakulturindustri. Akvakultur er en industri drevet af stigende efterspørgsel efter sunde proteinkilder til en voksende global befolkning. Siden BioMar blev en del af Schouw & Co. koncernen i 2005, er virksomheden vokset fra en omsætning på 2,6 mia. kr. med et EBITDA på 124 mio. kr. til en forventet omsætning i 2024 på 16,5-17,0 mia. kr. med et forventet EBITDA på 1.410-1.460 mio. kr. Hertil kommer en ikke-konsolideret omsætning i joint venture-virksomheder på ca. 1,5 mia. kr. BioMar er den største virksomhed i Schouw & Co. koncernens portefølje og udgør knap halvdelen af koncernens omsætning og EBITDA.

Schouw & Co. udøver et aktivt og langsigtet ejerskab og ser fortsat et stort potentiale i udviklingen af BioMar som en betydelig aktør i en voksende akvakulturindustri gennem både organisk og akkvisitiv vækst. Schouw & Co. ønsker samtidig at sikre, at koncernen til stadighed har det fornødne kapitalberedskab til at understøtte vækstambitionerne i koncernens øvrige porteføljeselskaber.

Bestyrelsen i Schouw & Co. har på den baggrund besluttet at foretage en evaluering af mulighederne for at gennemføre en separat børsnotering af BioMar. Formålet er at undersøge, om det vil være værdiskabende for den samlede koncern og samtidig give BioMar de bedste muligheder for fortsat vækst. Schouw & Co. har til hensigt at bevare et majoritetsejerskab i BioMar efter en eventuel børsnotering.

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør i Schouw & Co., udtaler: ”Gennem vores ejerskab er BioMar vokset betydeligt og er i dag en global førende producent af kvalitetsfoder til akvakulturindustrien. En potentiel selvstændig børsnotering af BioMar kan give BioMar en platform til at fortsætte vækstrejsen og samtidig give mulighed for, at investorer kan foretage direkte investering i en ledende akvakulturspecialist i et voksende marked drevet af megatrends.”

Der kan ikke gives nogen sikkerhed for, om og hvornår en eventuel separat børsnotering af BioMar vil blive gennemført. Hvis Schouw & Co. beslutter, at en separat børsnotering af BioMar skal forfølges, vil det tidligst ske i andet halvår af 2025.

Schouw & Co. har engageret FIH Partners som rådgiver til at bistå i forbindelse med evalueringen af mulighederne for at gennemføre en separat børsnotering af BioMar.

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør

Jørgen Dencker Wisborg, bestyrelsesformand





Om Schouw & Co.

Schouw & Co. er et diversificeret konglomerat, der investerer i danske industrivirksomheder med et internationalt perspektiv. Schouw & Co. er en aktiv og ansvarlig ejer med en langsigtet investeringshorisont. Schouw & Co. har været noteret på Nasdaq Copenhagen siden 1954, hvilket giver en unik investeringsmulighed for investorer, der ønsker adgang til en diversificeret portefølje af industrivirksomheder. Den fulde liste af Schouw & Co.s virksomheder og yderligere information findes på www.schouw.dk

Om BioMar

BioMar er verdens tredjestørste producent af kvalitetsfoder til opdrættede fisk og rejer og er specialiseret i produkter, der gennem innovation og partnerskaber understøtter en bæredygtig og effektiv akvakulturindustri. Akvakultur er en industri drevet af stigende efterspørgsel efter sunde proteinkilder til en voksende global befolkning. BioMar udvikler, producerer og markedsfører specialfremstillet foder til mere end 45 arter, herunder laks og rejer, og imødekommer unikke ernæringsmæssige behov gennem alle vækststadier og under forskellige miljøforhold. BioMars 1.900 medarbejdere servicerer kunder i mere end 90 markeder fra 17 fabrikker i 13 lande. BioMar, der blev grundlagt i 1962, har hovedkontor i Aarhus i Danmark. Se mere på www.biomar.com

Vedhæftet fil