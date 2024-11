Schouw & Co. har tirsdag offentliggjort delårsrapport for 3. kvartal 2024; Koncernens omsætning i 3. kvartal 2024 blev som forventet reduceret, drevet af en kombination af lavere mængder og lavere priser. Det realiserede EBITDA blev også reduceret sammenlignet med det særdeles stærke Q3 2023. Cash flow fra drift blev fastholdt på højt niveau.

Hovedpunkter

9,5 mia. kr. i omsætning – en reduktion på 9%

834 mio. kr. EBITDA – en reduktion på 8%

1,2 mia. kr. i pengestrøm fra drift – en reduktion på 0,3 mia. kr.

14,6 kr. i resultat pr. aktie – en reduktion på 14%

13,3% ROIC ekskl. goodwill – en forøgelse af afkastet på den investerede kapital ekskl. goodwill med 0,9 procentpoint

Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler

– Tredje kvartal i 2024 blev samlet set godt for Schouw & Co. med solid lønsomhed og pengestrøm fra drift. Vores virksomheder opererer i ustabile og usikre markeder med hård konkurrence og konstant pres på priser og mængder. Til trods for markedsvilkårene og lavere omsætning er vi meget tilfredse med evnen til at øge bruttoavancen og løbende at forberede effektiviteten i driften.

Forretningsmodellen i Schouw & Co. er centreret omkring at genere et afkast på investeringer og derigennem skabe værdi for vores virksomheder og investorer. Vores virksomheder står stærkt til at kunne udnytte de seneste års investeringer, og de har gode muligheder for fortsat at genere cash flow.

Videokonference på engelsk i forbindelse med regnskabet

Tirsdag den 12. november 2024 kl. 16:00

Deltagere bedes benytte dette link: www.schouw.dk/investorer/conference-call





