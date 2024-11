SalMar - Tilfredsstillende finansielt resultat tross et kvartal preget av biologiske utfordringer

Operasjonell EBIT for Norge var 1 082 millioner kroner i tredje kvartal 2024. Slaktevolumet var 56 400 tonn og operasjonell EBIT per kg var 19,2 kroner.

Operasjonell EBIT konsernet var 1 041 millioner kroner i tredje kvartal 2024. Slaktevolumet var 60.300 tonn og operasjonell EBIT pr. kg var 17,3 kroner.

Oppdrettssegmentene i Norge er påvirket av biologiske utfordringer i kvartalet, og volumforventninger for 2024 reduseres.

Salg og industri med historisk sterkt resultat, hvor det effektive og fleksible driftsoppsettet sammen med kontraktsandelen, påvirker resultat positivt.

SalMar Aker Ocean med slakt av gjenværende volum i 2024 og produksjonsyklusene på både Ocean Farm 1 og Arctic Offshore Farming er godt i gang, med planlagt slakting i 2025.

Icelandic Salmon fortsatt påvirket av lavt volum og høye kostnader.

Scottish Sea Farms rapporterte nok et godt kvartal med økt slaktevolum, høyere slaktevekt og god biologisk status i sjø i alle regioner.

– Selv om resultatet er påvirket av utfordringer på sjø viser også resultatet at strukturen vi har i SalMar er solid og rigget for å håndtere utfordrende perioder, noe som gjør at de finansielle resultatene er akseptable i perioden. Fremover har vi fullt fokus på å forbedre prestasjonene og ta ut potensialet som vi ser ligger i verdikjeden, sier Frode Arntsen, konsernsjef i SalMar ASA.

Styrker vår tilstedeværelse i Norge

I november 2024 inngikk SalMar avtale om erverv av en kontrollerende eierandel i AS Knutshaugfisk gjennom en kombinasjon av oppgjør i aksjer og kontanter. AS Knutshaugfisk har i dag 3.464 tonn MTB i lisenser og fire oppdrettslokaliteter i produksjonsområde seks i Midt-Norge.

– Knutshaugfisk er et veldrevet familieselskap som vi over mange år har utviklet et nært og verdiskapende samarbeid med. SalMars kjøp av en betydelig eierandel i selskapet er en naturlig videreføring av dette samarbeidet, sier Frode Arntsen, konsernsjef i SalMar ASA.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av myndighetsgodkjennelser og forventes å være gjennomført i januar 2025.

Betydelig potensial for kostnadsbesparelser identifisert i verdikjeden

Etter at realisering av synergier i etterkant av oppkjøpet med NRS, NTS og SalmoNor ble avsluttet i 2023, har SalMar i løpet av 2024 analysert hele verdikjeden for hvordan man kan optimere hele det nye selskapet videre. Dette arbeidet har identifisert 1,2 milliarder kroner i potensielle besparelser i verdikjeden. Gjennom forbedret operasjonell struktur og økt effektivitet er dette forventet å være realisert frem til 2029.

– Arbeidet fremover med å ytterligere forbedre driften og øke effektiviteten i alle deler av selskapet vil gjøre oss enda sterkere fremover. Vi ser en sterk etterspørsel etter våre produkter og vår jobb er å produsere dette på en så effektiv og bærekraftig måte som mulig, sier Arntsen.

Volumguiding og utsikter fremover

Volumguidingen for 2024 er redusert som følge av de biologiske utfordringene man har erfart, og man forventer nå 217 000 tonn i Norge, SalMar Aker Ocean er ferdig med slakting for året og lander på 6 900 tonn, Island er uendret på 13 000 tonn. Scottish Sea Farms øker volumguiding for 2024 med 3 000 tonn og forventer 40 000 tonn (100% basis). Hensyntatt relativ andel i Scottish Sea Farms forventes 257 000 tonn totalt for konsernet.

For 2025 er det forventet 254 000 tonn i Norge, 9 000 tonn fra SalMar Aker Ocean, 15 000 tonn på Island og 32 000 tonn i Scottish Sea Farms (100% basis). Hensyntatt relativ andel fra Scottish Sea Farms forventes totalt 294 000 tonn totalt for konsernet, 14 prosent vekst i slaktevolum sammenlignet med 2024.

Som følge av oppkjøpet av Knutshaugfisk og kjøp av volum på trafikklys tidligere i år er volumpotensial for SalMar økt til 370 000 tonn hensyntatt relativ andel i Scottish Sea Farms.

– Vi anser oss godt posisjonert for å ta ut potensialet vi har i verdikjeden fremover. Selv om vi har erfart utfordringer i 2024 som har påvirket slaktevolumene, tilpasser vi oss utfordringene vi har erfart gjennom grep i hele verdikjeden og er fortsatt trygg på å nå vårt volumpotensial, avslutter Arntsen.

Full rapport og presentasjon for tredje kvartal er vedlagt.

SalMars konsernsjef Frode Arntsen og CFO Ulrik Steinvik vil presentere selskapets resultater i dag kl. 08:00 på Hotel Continental i Oslo. Presentasjonen vil også bli vist som webcast på www.salmar.no.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Frode Arntsen, konsernsjef

Tlf: +47 482 06 665

E-post: frode.arntsen@salmar.no

Ulrik Steinvik, CFO

Tlf: +47 900 84 538

E-post: ulrik.steinvik@salmar.no

Håkon Husby, IR-ansvarlig

Tlf: +47 936 30 449

E-post: hakon.husby@salmar.no

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, med en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean og eier 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

