Communiqué - Kering nomme de nouveaux Directeurs généraux chez Saint Laurent et Balenciaga 18 11 24

COMMUNIQUÉ DE PRESSE





18 novembre 2024

KERING NOMME DE NOUVEAUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX

CHEZ SAINT LAURENT ET BALENCIAGA

Kering annonce aujourd’hui la nomination de Cédric Charbit en tant que Directeur général de Saint Laurent et de Gianfranco Gianangeli en tant que Directeur général de Balenciaga, à compter du 2 janvier 2025. Ils seront tous les deux rattachés à Francesca Bellettini, Directrice générale adjointe de Kering en charge du Développement des Maisons, qui se consacrera dès lors entièrement au développement des Maisons de Mode, Maroquinerie et Joaillerie de Kering.

Cédric Charbit a rejoint Kering en 2012 au poste de Directeur de la stratégie produit de Saint Laurent, déjà fort d’une vaste expérience dans le secteur du Luxe, et a été nommé Directeur général de Balenciaga en 2016. Sa mission en tant que nouveau Directeur général de Saint Laurent, succédant à Francesca Bellettini, sera de mettre à profit son expertise et son leadership pour poursuivre le développement de l’emblématique Maison parisienne, en prenant appui sur son positionnement, son héritage et son identité uniques.

Gianfranco Gianangeli bénéficie d’une solide expérience du secteur du Luxe, ayant travaillé pour plusieurs Maisons de Luxe françaises et italiennes, notamment dans des fonctions de merchandising et de retail et en tant que Directeur général de Maison Margiela. Plus récemment, il était Directeur commercial de Saint Laurent. Succédant désormais à Cédric Charbit à la tête de Balenciaga, son rôle sera de continuer à renforcer et à déployer le rayonnement et la notoriété de la Maison.

« Je suis fière d’annoncer la nomination de Cédric au poste de Directeur général de Saint Laurent. Fort de sa profonde compréhension de la Maison et de son identité unique, Cédric est parfaitement préparé pour conduire la croissance et le succès durables de la marque. De la même manière, je suis convaincue que Gianfranco est le dirigeant idéal pour prendre la suite de Cédric au poste de Directeur général de Balenciaga. La grande expertise et la vision de Gianfranco font de lui le candidat idéal pour poursuivre l’élévation de la Maison et consolider ses remarquables réalisations. Ayant eu le privilège de connaître et de travailler en étroite collaboration tant avec Cédric qu’avec Gianfranco durant de nombreuses années, je ne doute pas qu’ils sont les meilleurs choix pour prendre la tête de Saint Laurent et de Balenciaga. Je suis certaine qu’ils vont exceller dans leurs nouveaux rôles pour conduire leurs Maisons respectives vers de nouveaux succès », a déclaré Francesca Bellettini, Directrice générale adjointe de Kering en charge du Développement des Maisons.

François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a déclaré : « Ces changements renforcent encore davantage notre organisation. Avec Francesca Bellettini entièrement consacrée à son rôle de Directrice générale déléguée de Kering en charge du Développement des Maisons, y compris les Maisons de Joaillerie, et Jean-Marc Duplaix – dont le rôle, en tant que Directeur général adjoint de Kering et Directeur des Opérations, est de s’assurer que toutes les équipes corporate travaillent ensemble efficacement et soutiennent les marques pour atteindre les objectifs stratégiques de Kering – nous avons la bonne équipe de direction en place pour relever les défis actuels de notre secteur et donner l’impulsion d’une croissance à long terme. »

A propos de Cédric Charbit

Cédric Charbit a commencé sa carrière au Printemps en 2001, où il a occupé diverses fonctions avant de devenir Directeur adjoint et Directeur du merchandising. En 2009, il est nommé Directeur général adjoint de Pucci (LVMH) en Italie. En 2012, Cédric rejoint Saint Laurent à Paris en tant que Directeur de la Stratégie produit, puis Vice-Président exécutif en charge des Produits, du Merchandising en boutiques et de la Communication. En 2016, il est nommé Président-Directeur général de Balenciaga, où il a développé la présence de la Maison et relancé la Haute Couture. En juillet 2019, Cédric a rejoint le Comité exécutif de Kering.

A propos de Gianfranco Gianangeli

Gianfranco Gianangeli a débuté sa carrière chez Bottega Veneta en 2006. Il a occupé différentes fonctions dans le merchandising avant de devenir Directeur Merchandising de la catégorie Homme puis Directeur général du Merchandising au Japon. En 2011, il est nommé Directeur international associé de Prada, avant de rejoindre Givenchy en 2013 en tant que Directeur du Retail au niveau mondial. En 2017, il rejoint la société italienne de confection de maille qui porte son nom, Gianangeli Srl, en qualité de propriétaire et Directeur général. En 2020, il est nommé Directeur général de Maison Margiela, avant de rejoindre Saint Laurent en septembre 2023 au poste de Directeur commercial.

Portraits disponibles ici

Crédit Cédric Charbit : © Ezra Petronio

Crédit Gianfranco Gianangeli : © Alice Rosati Studio

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2023, Kering comptait 49 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 19,6 milliards d’euros.

Contacts

Presse



Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com





Analystes/investisseurs



Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com











Pièce jointe