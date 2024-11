Quadient renforce sa position de leader dans Top 250 des éditeurs de logiciels français 2024

Quadient a obtenu la 11e place au classement général et la 2e place dans la catégorie « éditeurs horizontaux ».

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce aujourd'hui avoir réalisé une progression remarquable dans le prestigieux classement Top 250 des éditeurs de logiciels français publié par EY et Numeum. Quadient s'est hissé à la 11e place du classement général, et a obtenu la deuxième place dans la catégorie « Éditeurs horizontaux », en nette amélioration par rapport à respectivement la 15e et 5e places obtenues en 2023. Ces progrès soulignent les solides performances de Quadient et les efforts portés sur l'innovation et le succès client.

Le classement Top 250, aujourd'hui dans sa 14e édition, propose un panorama complet des tendances du secteur. Le rapport confirme la résilience et la bonne performance des éditeurs français de logiciels, dont le chiffre d'affaires était de 21,7 milliards d'euros en 2023, et ce en dépit d'un environnement économique incertain. La croissance du secteur, plus modérée qu'en 2022, affiche tout de même une progression de 7,6%. Le Software-as-a-Service (SaaS) reste un pilier de l’industrie, représentant 61% des revenus, en hausse de quatre points par rapport à 2022. En outre, le rapport souligne l'importance de l'intelligence artificielle (IA), une priorité pour 74% des entreprises, 42% d'entre elles intégrant déjà des fonctionnalités d'IA générative dans leurs offres logicielles.

« Nous sommes fiers de la progression significative de Quadient dans le classement Top 250 de cette année. Cette 11e place au classement général et cette deuxième place dans notre catégorie reconnaissent notre stratégie et notre engagement dans l'innovation, centrée sur les besoins de nos clients », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Chez Quadient, notre objectif est avant tout de permettre à nos clients d'optimiser et de rationaliser leurs processus financiers et leurs communications. Alors que nous continuons à investir dans l'IA, l'automatisation et les technologies avancées, nous poursuivons résolument nos efforts pour donner aux entreprises les moyens de réussir dans un paysage digital en constante évolution ».

EY et Numeum soulignent que les entreprises du secteur logiciel ont renforcé leurs stratégies en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE). En effet, 82% d'entre elles déclarent avoir adopté des initiatives structurées en matière de RSE, contre 75% l'année dernière. Quadient a été un acteur précoce dans ce domaine, introduisant des pratiques responsables dans l’ensemble de ses activités.

Quadient a fait son entrée dans le classement Top 250 en 2018 et a depuis progressivement évolué d'un modèle de licence à une approche orientée SaaS, avec 80% de ses clients étant désormais en mode SaaS. L'entreprise continue d’investir dans l'innovation grâce à l'IA, le machine learning et les technologies cloud pour répondre à l'évolution des besoins de ses clients. La performance de l'entreprise en 2023 et au premier semestre 2024 confirme sa position de leader dans le secteur de la tech en France. Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2024 a atteint 534 millions d'euros, en hausse de 3,2% en données publiées, porté par les acquisitions récentes de Daylight Automation, fournisseur de solutions de formulaires numériques, et de Frama, société suisse spécialisée dans les solutions de courrier, ainsi que par une solide performance en Amérique du Nord. Quadient a enregistré une rentabilité robuste au premier semestre 2024, avec un EBITDA atteignant 111 millions d'euros, en croissance organique de 2,6%, soutenu par son activité d’automatisation digitale.

Le rapport complet est disponible sur le site web de Numeum : https://www.ey.com/fr_fr/insights/fast-growing-companies/top-250-editeurs-logiciels-francais.

