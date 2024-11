TCM Group A/S: Kvartalsrapport Q3 2024

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 198/2024

Tvis, 21. november 2024



Kvartalsrapport Q3 2024 (1. juli – 30. september)

(Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2023 – AUBO Production A/S er inkl. i tallene pr. 3. juli 2023)

Organisk vækst i omsætning og forbedret indtjening på trods af udfordrende B2B markedsforhold.

CEO Torben Paulin:

” Salget i tredje kvartal udviklede sig positivt på trods af det fortsat svage B2B-køkkenmarked. Organisk steg salget med 7% i kvartalet, målt mod samme kvartal sidste år, understøttet af en vækst i B2C salget på omkring 20% i forhold til samme kvartal sidste år. Væksten i B2C salget var drevet af den stærke ordre-indgang i 2. kvartal. Som forventet faldt B2B salget i kvartalet på grund af tilbagegangen i projektsalgs-markedet.

Den stærke vækst i B2C-ordreindgangen, som vi oplevede i de første 6 måneder af 2024, aftog i sommermånederne, hvilket resulterede i en stort set flad udvikling i B2C-ordreindgangen i kvartalet. Dette, kombineret med et negativt B2B-marked, resulterede i et lille fald i den samlede ordreindgang i kvartalet sammenlignet med 3. kvartal 2023.

Den samlede omsætning i 3. kvartal var DKK 278 millioner mod DKK 259 millioner i 3. kvartal sidste år. Salget i Danmark, der udgør mere end 80% af koncernens omsætning, steg organisk med 11% understøttet af en stærk vækst i salget af tredje-parts produkter.

Bruttomarginen steg til 20,3% i 3. kvartal sammenlignet med 17,7% i samme kvartal sidste år. Forbedringen i marginen var forårsaget af to faktorer: normalisering af bruttomarginen som følge af sidste års nedjustering af tredje parts indkomst og forbedret salgsmix med en højere andel af B2C.

Justeret EBIT i 3. kvartal var DKK 17 millioner mod DKK 3 millioner i 3. kvartal sidste år, og den justerede EBIT-margin var 6,0% mod 1,0% i 3. kvartal sidste år.

Det frie cash flow var DKK 6 millioner mod DKK 18 millioner sidste år, hvor 3. kvartal sidste år fik gavn af arbejdskapital forbedringer efter købet af AUBO Production A/S. Gearingen faldt yderligere til 2,78 (reduceret fra 3,20 i det foregående kvartal), hvilket er betydeligt under de aftalte covenants.

I tredje kvartal fortsatte TCM Group med at udvide tilstedeværelsen i Danmark med tilføjelse af to nye Nettoline-brandede butikker.

Vi indsnævrer de finansielle forventninger for 2024 for TCM Group med hensyn til omsætning og indtjening. Vores finansielle forventninger til helårsomsætningen for 2024 er nu i intervallet DKK 1.150-1.200 millioner (tidligere DKK 1.125-1.200 millioner) med en indtjening (justeret EBIT) i intervallet DKK 75-90 millioner (tidligere DKK 70-90 millioner). Forventningerne for justeret EBIT inkluderer en forventet positiv effekt fra justering af det betingede vederlag relateret til opkøbet af AUBO Production A/S i niveauet DKK 8-10 millioner.”

Finansielle nøgletal 3. kvartal 2024

Omsætningen blev DKK 277,7 millioner (DKK 258,6 millioner) svarende til en omsætningsstigning på 7,4%.

Justeret EBITDA DKK 26,0 millioner (DKK 10,8 millioner). Justeret EBITDA margin var 9,4% (4,2%).

Justeret EBIT DKK 16,7 millioner (DKK 2,5 millioner). Justeret EBIT margin var 6,0% (1,0%).

Engangsposter havde en samlet negativ indvirkning på DKK 0,0 million (DKK 0,7 millioner).

EBIT på DKK 16,7 millioner (DKK 1,8 millioner), svarende til en EBIT margin på 6,0% (0,7%).

Periodens resultat på DKK 8,8 millioner (DKK -1,7 millioner).

Frie pengestrømme var DKK 6,0 millioner (DKK 17,5 millioner).

Cash conversion ratio var 120,6% (13,2%).

Finansielle nøgletal 9 måneder 2024

Omsætningen blev DKK 902,4 millioner (DKK 777,9 millioner) svarende til en omsætningsstigning på 16,0%.

Justeret EBITDA DKK 87,1 millioner (DKK 56,2 millioner). Justeret EBITDA margin var 9,7% (7,2%).

Justeret EBIT på DKK 60,5 millioner (DKK 37,8 millioner). Justeret EBIT margin var 6,7% (4,9%).

Engangsposter havde en negativ indvirkning på DKK 0,0 millioner (DKK 5,2 millioner).

EBIT på DKK 60,5 millioner (DKK 32,7 millioner), svarende til en EBIT margin på 6,7% (4,2%).

Periodens resultat DKK 34,7 millioner (DKK 15,9 millioner).

Frie pengestrømme var DKK 44,4 millioner (DKK -19,9 millioner).

Finansielle forventninger for helåret 2024 er en omsætning i niveauet DKK 1.150-1.200 millioner med indtjening (justeret EBIT) i niveauet DKK 75-90 millioner.

For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S, +45 21 21 04 64

Thomas Hjannung, CFO TCM Group A/S, +45 25 17 42 33

IR Kontakt: ir@tcmgroup.dk

Præsentation

Delårsrapporten bliver præsenteret fredag den 22. november 2024 kl. 9:30 CET i en telekonference, der kan følges på TCM Groups hjemmeside eller på https://edge.media-server.com/mmc/p/oypp57wh

For at deltage i telekonferencen og dermed have mulighed for at stille spørgsmål, skal deltagerne registrere sig forud for konferencen via nedenstående link. Ved registrering vil hver deltager få udleveret deltageropkaldsnumre og en unik personlig PIN-kode.

Online registrering til opkaldet: https://register.vevent.com/register/BIa1bf608e2c0646f48c23a9ecc134eed5

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Celebert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Denne kvartalsrapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om TCM Group’s fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne kvartalsrapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være udenfor TCM Group’s kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i årsrapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivnings forhold.

