Inbank allkirjastas Euroopa Investeerimispanga grupiga oma esimese sünteetilise väärtpaberistamise lepingu, mille aluseks on eraisikute päikesepaneelide laenud Poolas

Leping võimaldab Inbankil pakkuda 163 miljoni euro (701 miljoni Poola zloti) väärtuses uusi laene

Järgmise kolme aasta jooksul saab Inbank Poolas väljastada eraisikutele päikesepaneelide ja soojuspumpade soetamiseks uusi laene madalama intressimääraga

See on Euroopa Investeerimispanga (EIP) grupi esimene täielikult roheenergial põhinev InvestEU programmi väärtpaberistamise tehing Poolas

Inbank allkirjastas oma esimese sünteetilise väärtpaberistamise tehingu, mille aluseks on 147 miljoni euro (635 miljoni Poola zloti) väärtuses eraisikute päikesepaneelide laene. Tehingu eesmärk on kiirendada Poola üleminekut roheenergiale ja toetada rohelaenude andmist. Euroopa Investeerimispanga (EIP) ja Euroopa Investeerimisfondiga (EIF) sõlmitud murrangulise tähtsusega tehing võimaldab pangal vabastada osa antud laenudega seotud kapitalist ja väljastada Poolas järgmise kolme aasta jooksul kuni 163 miljoni euro (701 miljoni Poola zloti) väärtuses uusi, madalama intressimääraga laene eraisikutele.

EIP grupp on väljastanud garantii kogusummas 145 miljonit eurot (625 miljonit Poola zlotti) nii kõrgema kui ka keskmise järgu väärtpaberistamise seeriatesse. Lepingu kohaselt on tehingu struktuur järgmine:

EIF tagab kõrgema järgu seeria, mille madalaima riskimääraga osa väärtus on üle 127 miljoni euro (549 miljoni Poola zloti), millest poolele annab edasigarantii EIP;

EIF tagab ka enam kui 18 miljoni euro (76 miljoni Poola zloti) suuruse riskantsema keskmise järgu seeria, millele annab edasigarantii Euroopa Komisjoni programm InvestEU;

esimese järjekoha kahju väärtpaberistamise seeria ehk tehingu riskantseima osa väärtus on umbes 2,318 miljonit eurot (10 miljonit Poola zlotti) ja selle katab Inbank ise.

Poola rohepöörde toetuseks

Lepingu järgi kohustub Inbank andma Poolas järgmise kolme aasta jooksul eraisikutele ligikaudu 163 miljoni euro (701 miljoni Poola zloti) väärtuses uusi laene. Rahastamisvahendiga toetatakse peamiselt päikesepaneelide ja soojuspumpade ostmist Poola kodumajapidamistesse. Algatuse eesmärk on vähendada CO 2 heitkoguseid, parandada õhukvaliteeti ja seeläbi rahva tervist, toetada kliimamuutuste leevendamist ning aidata kaasa Euroopa Liidu kava RepowerEU täitmisele, mille eesmärk on suurendada ELi strateegilist autonoomiat energiavarustuse mitmekesistamise ja rohepöörde kiirendamise kaudu.

Leping toetab Poola ühtekuuluvuspiirkondade arengut ning aitab kaasa ELi kapitaliturgude liidu tugevdamisele.

Inbanki juhatuse esimehe Priit Põldoja kommentaar:

„Inbanki esimene sünteetilise väärtpaberistamise tehing on meie pikaajalises kasvustrateegias oluline samm, mis võimaldab meil laiendada oma tegevust strateegilistes segmentides ja keskenduda veelgi enam roheenergia rahastamisele. See mitte ainult tugevdab meie kapitalipositsiooni, vaid võimaldab ka pakkuda klientidele konkurentsivõimelisemaid laenutingimusi, parandades veelgi meie turupositsiooni. Koostöö EIP grupiga kinnitab meie pühendumust jätkusuutlikule arengule ning toetab kasvu ja innovatsiooni. Oleme Inbankis uhked võimaluse üle juhtida InvestEU programmi toel EIP grupi esimest täielikult roheenergial põhinevat väärtpaberistamise tehingut Poolas, mis annab hoogu taastuvenergiale üleminekule nii Poolas kui ka mujal.“

Euroopa Investeerimispanga asepresident Teresa Czerwińska:

„Täna Inbankiga sõlmitud leping keskendub ühe olulise aspekti toetamisele rohepöördes – eraisikutele rohelaenude pakkumisele. Euroopa Liidu kliimapangana toetame aktiivselt roheenergiale üleminekut mitmes valdkonnas. Koostöö Inbankiga võimaldab meil jõuda ka eratarbijateni ja aidata neil rohepöörde võimalusi maksimaalselt ära kasutada. See on EIP grupi esimene täielikult roheenergiale keskenduv InvestEU programmi väärtpaberistamise leping Poolas. Selle lepingu keerukas finantsarhitektuur on suurepärane näide EIP ja EIFi innovaatilisest koostööst, et rohepööret veelgi tõhusamalt toetada.“

Euroopa Investeerimisfondi juht Marjut Falkstedt:

„Meil on hea meel teha koostööd Inbankiga ettevõtte esimese väärtpaberistamise tehingu sõlmimisel. Täna allkirjastatud leping teenib mitut olulist eesmärki. Sellega tuuakse Poola majandusse uusi olulisi rahastusvahendeid jätkusuutlikeks investeeringuteks. Tehing mõjutab käegakatsutavalt just eraisikutele laenu andmist. Ja lõpetuseks on see suurepärane näide EIP, EIFi ja Euroopa Komisjoni kolmepoolsest koostööst, kus rohepöörde toetuseks kasutatakse uuenduslikke finantsinstrumente.“

Euroopa Komisjoni Poola esinduse juht Katarzyna Smyk:

„See on EIP grupi esimene täielikult roheenergial põhinev väärtpaberistamise tehing Poolas programmi InvestEU raames. Euroopa Komisjoni garantiiga uuendusliku finantsinstrumendi kaudu asutakse nüüdsest toetama mitte ainult ettevõtete, vaid ka eraisikute roheinvesteeringuid. Samuti on väärtuslik ELi liikmesriikide koostöö selle projekti raames.“

Euroopa Investeerimispank (EIP) on Euroopa Liidu pank, mis pakub pikaajalisi laene liikmesriikide ühiseid prioriteete toetavate usaldusväärsete projektide läbiviimiseks. EIP omanikud on Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. EIP kaasamine toetab majanduslikku konkurentsivõimet, innovatsiooni ja säästvat arengut, suurendab sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ning toetab kiiret ja õiglast üleminekut kliimaneutraalsusele.

Euroopa Investeerimisfond (EIF) kuulub EIP gruppi. EIF toetab Euroopa väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, parandades nende juurdepääsu rahastamisele mitmesuguste finantsvahendajate, sealhulgas pankade, garantii- ja liisingupakkujate, mikrokrediidi pakkujate ning erakapitalifondide kaudu.

2023. aastal andis EIP grupp enam kui 900 projektile uusi laene kokku 88 miljardi euro ulatuses, millest 49 miljardit eurot oli ette nähtud roheinvesteeringuteks. Nende vahenditega toetatavate investeeringute oodatav kogumaht on 320 miljardit eurot, millega aidatakse 400 000 ettevõtet ja säilitatakse 5,4 miljonit töökohta. Poolas läks üle poole EIP grupi 2023. aastal eraldatud 5,1 miljardist eurost kliimasõbralike projektide rahastamiseks.

InvestEU programm on Euroopa Liidu pikaajalise rahastamise meede, millega tagatakse suuri era- ja avaliku sektori laene jätkusuutliku taastumise ja majanduskasvu toetamiseks. Programm aitab kaasata erainvesteeringuid ELi poliitiliste prioriteetide, näiteks Euroopa rohekokkuleppe ja digiülemineku toetuseks. InvestEU koondab mitmesuguseid ELi rahastamisvahendeid, et muuta investeerimisprojektide rahastamine Euroopas lihtsamaks, tõhusamaks ja paindlikumaks. Programmi eelarveline tagatis on 26,2 miljardit eurot ning eesmärk on kaasata vähemalt 372 miljardit eurot lisainvesteeringuid.

Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 6200 kaupmehega on Inbankil 881 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

