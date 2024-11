Fernando De Lapuerta blir ny konserndirektør for Internasjonal virksomhet

(Oslo, 26. november 2024) Fernando De Lapuerta trer inn i konsernledelsen i Statkraft som konserndirektør med ansvar for internasjonal virksomhet fra 1. januar 2025. De Lapuerta er i dag landsjef for Statkraft i Brasil.



Fernando De Lapuerta har de siste tjue årene hatt en rekke lederstillinger i internasjonale selskaper innenfor fornybar energi. Med erfaring fra Spania, Panama, Brasil og Norge, samt utdanning innenfor økonomi og jus, har han vært en nøkkelperson i Statkraft siden han begynte i selskapet for over 15 år siden. De Lapuerta er spansk statsborger.

- Jeg er veldig glad for at Fernando De Lapuerta har takket ja til stillingen som konserndirektør for Internasjonal virksomhet. Han har vært avgjørende for den sterke veksten og lønnsomme driften Statkraft har oppnådd i Brasil de siste årene. Fernando har spilt en sentral rolle i å levere flere store og vellykkede prosjekter og transaksjoner. Jeg ser fram til å ønske Fernando velkommen i konsernledelsen. Sammen skal vi fortsette å levere solid verdiskaping basert på Statkrafts ambisiøse vekststrategi, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft.

Sterk vekst i Brasil

Statkraft har en sterk posisjon som Europas største produsent av fornybar energi og en betydelig aktør i utvalgte markeder i Sør-Amerika. Selskapet har vært i Brasil siden 2008 og har under De Lapuertas ledelse bygd opp en effektiv organisasjon, lønnsom drift og en betydelig prosjektportefølje. Selskapet driver nå 18 vannkraftverk og 8 vindparker med en samlet installert effekt på over 2 200 MW. I februar 2024 innviet Statkraft sin største vindpark utenfor Europa, Ventos de Santa Eugênia i Bahia, med en kapasitet på 519 MW. Statkraft er blant de ti største vindkraftprodusentene i Brasil.

- Statkraft har en ambisiøs strategi og er unikt posisjonert for videre lønnsom vekst innen fornybar energi. Jeg ser fram til å bidra til ytterligere verdiskaping sammen med resten av organisasjonen. Utenfor Europa vil vi fremover fokusere våre investeringer i Sør-Amerika, hvor det er gode muligheter for å oppnå tilstrekkelig skala og utnytte vår kjernekompetanse, sier Fernando De Lapuerta, påtroppende konserndirektør for Internasjonal virksomhet i Statkraft. Forretningsområdet er ansvarlig for eierskap og drift av kraftverk, samt prosjektutvikling, utenfor Europa.

De Lapuerta etterfølger Ingeborg Dårflot, som er utnevnt til konserndirektør for det nye forretningsområdet Teknologi og prosjektgjennomføring fra 1. januar 2025.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Internasjonal pressetalsperson Marte Lerberg Kopstad, tel: +47 995 22 026, e-post: mlk@statkraft.com

VP Eksternkommunikasjon Torbjørn Steen, tel: +47 911 66 888, e-post: torbjorn.steen@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har nær 7000 ansatte i mer enn 20 land.





Vedlegg