Quadient SA - T3 2024 : accélération de la croissance de Digital à environ 9 % et forte progression des Lockers à +14 %, en ligne avec les ambitions du Capital Markets Day

T3 2024 : accélération de la croissance de Digital à environ 9 % et forte progression des Lockers à +14 %, en ligne avec les ambitions du Capital Markets Day





Points clés



Chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2024 de 797 millions d’euros, en croissance publiée de 2,4 % , incluant la contribution des deux récentes acquisitions et en croissance organique ( 1 ) de 0,6 %

de 797 millions d’euros, , incluant la contribution des deux récentes acquisitions et en Les revenus liés aux souscriptions (72 % du chiffre d’affaires total) ont enregistré une croissance organique de 1,4 % , avec notamment l’activité Digital enregistrant une croissance organique de 10,1 %

(72 % du chiffre d’affaires total) ont enregistré une , avec notamment l’activité Digital enregistrant une croissance organique de 10,1 % Chiffre d’affaires publié du troisième trimestre 2024 de 263 millions d’euros, en croissance organique ( 2 ) de 0,3 %

de 0,3 % Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une croissance organique de 2,6 % au troisième trimestre , dont 12,9 % pour l’activité Digital et 15,7 % pour l’activité Lockers . La part des revenus liés aux souscriptions dans le chiffre d’affaires du Groupe a augmenté de 2 points pour atteindre 72 %

ont enregistré une , dont et . La part des revenus liés aux souscriptions dans le chiffre d’affaires du Groupe a augmenté de 2 points pour atteindre 72 % Dynamique toujours forte aux États-Unis , qui représentent 58 % du chiffre d’affaires total, avec une croissance organique de 3,0 % au troisième trimestre 2024

, qui représentent 58 % du chiffre d’affaires total, avec une 2024 La croissance organique du chiffre d’affaires du troisième trimestre amène la performance des solutions en ligne avec les attentes du Capital Markets Day avec environ 9% pour l’activité Digital et supérieure à 14% pour Lockers

Perspectives confirmées pour 2024

Paris, 27 Novembre 2024

Quadient S.A. (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce ce jour son chiffre d’affaires du troisième trimestre et des neuf premiers mois 2024 (période close le 31 octobre 2024).

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient S.A., a déclaré :

« Au cours du troisième trimestre 2024, nos activités Digital et Lockers ont fortement progressé, avec des croissances organiques respectives de c.9 % et de plus de 14 %. Cette accélération de la croissance est conforme aux ambitions présentées lors de notre Capital Markets Day en juin, et, surtout, cette amélioration significative reflète une accélération encore plus forte des revenus liés aux souscriptions. Avec des progressions de 12,9 % pour l’activité Digital et de 15,7 % pour l’activité Lockers, la croissance organique des revenus liés aux souscriptions démontre la pertinence et le succès de notre business model.

Grâce au déploiement rapide de nos réseaux ouverts de consignes colis au Royaume-Uni et en France, les volumes sont désormais en nette hausse, la plus forte densité des réseaux contribuant au développement de l’usage des consignes. Nous anticipons une poursuite de l’accélération de ces effets vertueux au moment d’entrer dans le trimestre le plus actif de l'année. La croissance de notre plateforme d’automatisation digitale a bénéficié d’un niveau élevé de commandes enregistrées plus tôt dans l'année, notamment porté l'adoption rapide de nos solutions d'automatisation des processus financiers. Cette tendance favorable devrait se poursuivre au quatrième trimestre.

Ces bonnes performances ont été en partie neutralisées par la baisse organique de l’activité Mail plus prononcée que lors des trimestres précédents qui s’explique notamment par une base de comparaison élevée en matière de ventes d’équipements. Au-delà de cet effet de base de comparaison, les ventes d’équipements Mail du trimestre ont été affectées par les perturbations engendrées par l’ouragan Milton aux Etats-Unis en octobre.

En ce début de quatrième trimestre, la solide tendance de croissance organique des revenus liés aux souscriptions pour les activités Digital et Lockers, conjuguée à un retour attendu à une baisse normalisée de l’activité Mail nous rendent confiants dans notre capacité à délivrer une croissance organique de notre chiffre d’affaires et de l’EBIT courant, en ligne avec notre guidance annuelle ».

Commentaires sur l’activité du 3e trimestre et des neuf premiers mois 2024

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a atteint 797 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2024, ce qui représente une croissance de 2,4 % en données publiées et une croissance organique de 0,6 % par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 2023, des niveaux conformes aux attentes du Groupe. La croissance en données publiées intègre un effet de change négatif de 3 millions d’euros et un effet périmètre positif de 17 millions d’euros qui correspond aux acquisitions de Daylight (fonctionnalité de formulaires intelligents de l’activité Digital) en septembre 2023 et de Frama (consolidation de l’activité Mail en Europe) en février 2024. Au troisième trimestre 2024, la croissance du chiffre d’affaires en données publiées a atteint 0,8 % et la croissance organique 0,3 % par rapport au troisième trimestre 2023.

Les revenus liés aux souscriptions (72 % du chiffre d’affaires total, soit 572 millions d’euros) ont enregistré une croissance organique de 1,4 % au cours des neuf premiers mois de 2024. La hausse au troisième trimestre 2024 est de 2,6 % par rapport au troisième trimestre 2023, reflétant une accélération tirée par la croissance à deux chiffres des activités Digital et Lockers. Les revenus non récurrents, en légère baisse organique de 1,2 % sur les neuf premiers mois de 2024, ont enregistré une baisse encore plus marquée de 5,3 % au troisième trimestre 2024, reflétant principalement une base de comparaison élevée concernant les ventes d’équipements de l’activité Mail, due à la signature d’un contrat de plus de 3 millions d’euros avec NBT Norway au troisième trimestre 2023.

Par zone géographique, les États-Unis (58% du chiffre d’affaires total), en croissance organique de 2,9 % au cours des neuf premiers mois de l’année, ont continué de croître plus vite que les autres régions, tandis que les Principaux pays européens (34% du chiffre d’affaires) enregistraient une baisse contenue de 1,6 %. La performance du segment International (8 % du chiffre d’affaires) a été, quant à elle, notamment affectée par une base de comparaison élevée l’activité Mail au troisième trimestre 2023.

Chiffre d’affaires par activité

Chiffre d’affaires consolidé du 3e trimestre 2024

En millions d’euros T3 2024 T3 2023

retraité (a) Variation Variation

organique Digital 65 60 +8,0 % +8,7 % Mail 175 180 (3,0) % (4,1) % Lockers 24 21 +12,3 % +14,3 % Total Groupe 263 261 +0,8 % +0,3 % Les comptes de l’exercice 2023 publiés en mars 2024 reflétaient la décision de Quadient de faire une revue des options stratégiques concernant l’activité Mail en Italie en vue de se séparer de cette activité au cours des 12 prochains mois.

Comme ce fut le cas dans les comptes annuels de l’exercice 2023, les revenus du troisième trimestre 2023 de cette activité ne sont pas comptabilisés dans le chiffre d’affaires consolidé du Groupe, la contribution de cette filiale étant présentée en activités abandonnées. Ceci est toujours le cas au troisième trimestre 2024.

Chiffre d’affaires consolidé des neuf premiers mois de l’exercice 2024

En millions d’euros 9M 2024 9M 2023

retraité (a) Variation Variation organique Digital 194 179 +8,2 % +6,8 % Mail 536 533 +0,6 % (1,7) % Lockers 67 66 +0,8 % +2,9 % Total Groupe 797 778 +2,4 % +0,6 % Les comptes de l’exercice 2023 publiés en mars 2024 reflétaient la décision de Quadient de faire une revue des options stratégiques concernant l’activité Mail en Italie en vue de se séparer de cette activité au cours des 12 prochains mois.

Comme ce fut le cas dans les comptes annuels de l’exercice 2023, les revenus des neufs premiers mois de 2023 de cette activité ne sont pas comptabilisés dans le chiffre d’affaires consolidé du Groupe, la contribution de cette filiale étant présentée en activités abandonnées. Ceci est toujours le cas aux neuf premiers mois de 2024.

Digital

Le chiffre d’affaires de l’activité Digital a atteint 194 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2024, en croissance organique de 6,8 % (dont +8,7 % au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023) et en hausse de 8,2 % en données publiées (incluant la contribution de Daylight) par rapport aux neuf premiers mois de 2023.

Cette bonne performance reflète une solide croissance des revenus liés aux souscriptions, qui ont connu une forte croissance organique, à 10,1 % au cours des neuf premiers mois de 2024 grâce à une accélération au troisième trimestre (+12,9 % par rapport au troisième trimestre 2023), y compris une forte hausse de 20% en Amérique du Nord, et des tendances commerciales toujours soutenues sur l’ensemble de la plateforme grâce à plus de ventes croisées et de ventes additionnelles. Les revenus liés aux souscriptions représentent désormais 161 millions d’euros ou 83 % du chiffre d’affaires de l’activité Digital, progressant à nouveau par rapport à la proportion de 80 % qui était la leur au cours des neufs premiers mois 2023. La proportion de clients abonnés en mode SaaS atteint 84 % à fin octobre 2024.

A la fin des neuf premiers mois 2024, la base de revenus récurrents annuels (ARR), qui représente un indicateur avancé des futurs revenus liés aux souscriptions, atteignait 226 millions d’euros, contre 206 millions d’euros à la fin de l’exercice 2023, ce qui représente une croissance organique(3) de 13,4 % en rythme annualisé.

Dans le cadre de la future réglementation sur la facturation électronique en France, qui devrait progressivement entrer en vigueur entre 2026 et 2028, le rôle des plateformes de dématérialisation partenaires (PDP) sera renforcé par la clôture du portail de facturation public gratuit français (PPF). L'enregistrement de Quadient en tant que PDP en France renforce son positionnement de partenaire de choix pour la facturation électronique grâce à :

son importante base de clients dans le secteur du courrier ;

sa gamme complète de solutions d'automatisation des processus financiers et de traitement numérique des documents.

Par ailleurs, en Europe, la règlementation EU ViDA(4) favorisera la facturation numérique au sein de l'Union Européenne afin de moderniser les systèmes de TVA et de remédier au problème de la fraude à la TVA dans l'UE.

Mail

Le chiffre d’affaires de l’activité Mail a atteint 536 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2024, en repli de 1,7 % en organique (-4,1 % au troisième trimestre par rapport au troisième trimestre 2023). En données publiées, la croissance de l’activité s’établie à 0,6 % grâce à la contribution de Frama.

Les ventes d’équipements ont enregistré une croissance organique de 0,7 % au cours des neufs premiers mois 2024. Une performance positive malgré la baisse de 7,0 % au troisième trimestre 2024, reflétant :

une base de comparaison élevée relative au contrat de plus de 3 millions d’euros signé avec NBT Norway au 3 e trimestre 2023 ; et,

trimestre 2023 ; et, une perturbation temporaire de l’activité causée par l’ouragan Milton, en Floride, en octobre 2024.

Les revenus liés aux souscriptions, qui représentent 69 % du chiffre d’affaires de l’activité Mail (soit 369 millions d’euros), ont continué d’enregistrer un recul organique limité (-2,8 % au cours des neufs premiers mois 2024), reflétant notamment la baisse du volume de commandes de fournitures.

Au cours du troisième trimestre 2024, Quadient a poursuivi le développement de nouveaux produits et solutions dans le domaine du courrier. Le Groupe a signé au troisième trimestre 2024 un contrat de 1 million de dollars avec une grande agence fédérale américaine, qui exploite déjà près de 60 machines à affranchir Quadient à travers le pays : il s’agit d’un projet de modernisation de l’ensemble de ses processus de traitement du courrier visant à les rendre efficace. Par ailleurs, Quadient a lancé une nouvelle version de sa plieuse-inséreuse DS 1200, une machine haut de gamme dédiée au segment de production de courrier en grands volumes. Un premier contrat portant sur 10 unités a déjà été signé au quatrième trimestre 2024 aux États-Unis.

A fin octobre 2024, 40 % de la base installée de Quadient avait déjà été mise à jour avec une nouvelle technologie.

Lockers

Le chiffre d’affaires de l’activité Lockers a atteint 67 millions d’euros au cours des neufs premiers mois 2024, ce qui représente une croissance organique de 2,9 % et une hausse de 0,8% en données publiées par rapport aux neufs premiers mois 2023. Au troisième trimestre 2024, cependant, la croissance organique du chiffre d’affaires de l’activité Lockers a enregistré une forte accélération de 14,3 % par rapport au troisième trimestre 2023.

Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une croissance organique de 8,7 % au cours des neufs premiers mois 2024 (+15,7% au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023), bénéficiant de :

la poursuite de la montée en puissance des volumes de colis au sein des réseaux ouverts de consignes colis au Royaume-Uni et en France ;

au sein des réseaux ouverts de consignes colis une accélération aux États-Unis, grâce à au lancement de nouvelles initiatives, notamment de nouveaux programmes de gestion des utilisateurs finaux ;

une bonne résistance au Japon, malgré un environnement défavorable dans le e-commerce.

Au total, les revenus liés aux souscriptions ont représenté 43 millions d’euros ou 64% du chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2024, par rapport à 61 % au cours des neufs premiers mois 2023.

Les revenus non récurrents (ventes d’équipements et de licences, des services professionnels), ont été en baisse organique de 6,2 % au cours des neufs premiers mois 2024, mais en hausse solide de 12,1 % au troisième trimestre 2024 grâce à une amélioration des ventes de consignes colis aux Etats-Unis et à la signature d’un important contrat d’équipement à l’International. La base installée de consignes colis intelligentes de Quadient atteignait environ 22 000 unités dans le monde à la fin des neuf premiers mois 2024 contre environ 20 200 unités à la fin de l’exercice 2023, reflétant une accélération du rythme d’installation de nouvelles consignes, notamment au Royaume-Uni, grâce aux partenariats signés par Quadient pour installer ces consignes dans de nouveaux emplacements de premier choix.

Au Japon (International), Quadient a lancé une nouvelle application mobile qui permet aux entreprises locales de proposer à leurs clients des services de livraison de colis dans des consignes. Cette application vise à maximiser l'utilisation des consignes grâce à une expérience client améliorée par rapport à la livraison traditionnelle. Sa facilité d'utilisation et sa flexibilité permettent aux utilisateurs finaux de retirer un colis dans n'importe quelle consigne du réseau Quadient.

En France, Quadient a ajouté des options de réseau ouvert à la configuration des consignes « click & collect » installées dans les magasins Decathlon. Cela permet à tous les transporteurs partenaires de Quadient de livrer des produits tiers dans les consignes Decathlon, élargissant ainsi l'éventail des options de consolidation des flux de colis. Les transporteurs qui utilisent le réseau ouvert français de Quadient sont GLS, Relais Colis, UPS, Pickup, Colissimo/Chronopost et DHL.

ACTIVITÉS ABANDONNÉES

La filiale italienne de Quadient dédiée à l’activité Mail a été reclassée en activités abandonnées selon la norme IFRS 5 sur l'année 2023. Un accord de vente a été signé avec une société locale de distribution de courrier en juillet 2024. La transaction a été finalisée en octobre 2024.

PERSPECTIVES POUR L’ENSEMBLE DE L’EXERCICE 2024

Quadient confirme attendre un chiffre d’affaires et un résultat opérationnel courant (EBIT courant) en croissance organique sur l’ensemble de l’exercice 2024.

Bien que le chiffre d’affaires des ventes d’équipement de l’activité Mail était attendue en baisse au 3e trimestre (du fait d’une base de comparaison élevée), cette baisse a été accentuée par les perturbations causées par l’ouragan Milton, en Floride. En revanche, les performances des activités Digital et Lockers se sont toutes deux améliorées, en ligne avec les ambitions à moyen terme annoncées au cours du Capital Markets Day.

FAITS MARQUANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2024

Quadient obtient la note ESG 'AA' de MSCI pour son engagement de longue date en matière de développement durable et responsabilité sociétale

Le 9 octobre 2024, Quadient a annoncé avoir obtenu la note « AA » dans le classement MSCI ESG Ratings de septembre 2024. Pour la neuvième année consécutive, MSCI a classé Quadient dans la catégorie des Leaders, soulignant ses solides performances face à ses concurrents au niveau mondial et son engagement en matière de développement durable. Cette reconnaissance reflète l'engagement constant de Quadient dans la gestion des risques et opportunités liés aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Quadient remporte un contrat de près d’un million de dollars pour moderniser la gestion du courrier d’une agence fédérale américaine

Le 21 octobre 2024, Quadient a annoncé la signature d'un contrat d'une valeur de près d’un million de dollars avec une importante agence fédérale américaine, dans le cadre d'un projet global de modernisation du courrier. Ce projet, obtenu grâce à un partenaire commercial, souligne l'engagement de Quadient à établir des relations pérennes avec ses clients et à développer des partenariats stratégiques permettant de mieux servir les clients. Ce qui permet d’atteindre de nouvelles entreprises à la recherche de plateformes d'automatisation des processus.

Co-op s'associe à Quadient pour apporter des solutions de consignes colis pratiques aux communautés du Royaume-Uni

Le 24 octobre 2024, Quadient a annoncé son partenariat avec Co-op au Royaume-Uni, pour étendre l’utilisation de consignes colis automatiques et apporter davantage de services pratiques au sein de ses communautés. Ce partenariat vise à installer les consignes Parcel Pending by Quadient dans les magasins Co-op implantés au cœur des communautés locales au Royaume-Uni, et répondre aux attentes des consommateurs qui recherchent des solutions de retrait plus en plus sécurisées, accessibles et pratiques.

Quadient obtient un prêt Schuldschein de 25 millions d'euros auprès de la BERD pour financer des programmes de R&D en République tchèque

Le 30 octobre 2024, Quadient a annoncé avoir obtenu un nouveau prêt Schuldschein auprès de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) pour financer des programmes de R&D en République tchèque. Le prêt Schuldschein de la BERD est d'un montant nominal total de 25 millions d'euros avec des maturités réparties, à parts égales, entre 5 et 7 ans. Cette nouvelle facilité de crédit financera des programmes de recherche du centre d’excellence R&D de Quadient à Hradec Králové en République tchèque.

ÉVÉNEMENTS POST-CLÔTURE

Quadient renforce sa position de leader dans Top 250 des éditeurs de logiciels français 2024

Le 21 novembre 2024, Quadient a annoncé avoir réalisé une progression remarquable dans le prestigieux classement Top 250 des éditeurs de logiciels français publié par EY et Numeum. Quadient s'est hissé à la 11e place du classement général, et a obtenu la deuxième place dans la catégorie « Éditeurs horizontaux », en nette amélioration par rapport à respectivement la 15e et 5e places obtenues en 2023. Ces progrès soulignent les solides performances de Quadient et les efforts portés sur l'innovation et le succès client.

Quadient étend son partenariat avec DECATHLON FRANCE autour des consignes colis avec plus de magasins et de nouveaux services

Le 25 novembre 2024, Quadient a annoncé une nouvelle avancée dans son partenariat avec DECATHLON, marque sportive multi-spécialiste de renommée mondiale. Les deux entreprises confirment le déploiement en France de plus de 140 consignes colis supplémentaires dans les magasins de la marque sur les 12 derniers mois, portant le nombre de magasins équipés à 210 sur le territoire, contre 70 en mai 2022.

Pour en savoir plus sur les publications de Quadient, vous retrouverez tous les communiqués de presse sur le site investisseurs du Groupe à l’adresse suivante : https://invest.quadient.com/communique-de-presse .

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE & WEBCAST

Quadient organise une conférence téléphonique et un webcast à partir de 18h00, heure de Paris (17h00 heure de Londres) ce jour.

Le webcast sera accessible en cliquant sur le lien suivant : Webcast.

La conférence téléphonique sera accessible aux numéros suivants :

▪ France : +33 (0) 1 70 37 71 66 ;

▪ États-Unis : +1 786 697 3501 ;

▪ Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200.

Mot de passe : Quadient

Le webcast restera accessible en réécoute sur le site Internet du Groupe, rubrique Relations Investisseurs, pendant un délai de 1 an.

Agenda financier

26 mars 2025 : Publication du chiffre d’affaires du quatrième trimestre et des résultats annuels 2024 (après clôture du marché réglementé d’Euronext Paris).

A propos de Quadient®

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux électroniques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences clients significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site : https://invest.quadient.com/

Contacts

Catherine Hubert-Dorel, Quadient

+33 (0)1 45 36 30 56

c.hubert-dorel@quadient.com

financial-communication@quadient.com OPRG Financial

Fabrice Baron

+33 (0)6 14 08 29 81

fabrice.baron@omnicomprgroup.com Caroline Baude, Quadient

+33 (0)1 45 36 31 82

c.baude@quadient.com

ANNEXES

Digital : nouveau nom pour Intelligent Communication Automation

Mail : nouveau nom pour Mail-Related Solutions

Lockers : nouveau nom pour Parcel Locker Solutions

Chiffre d’affaires consolidé du 3e trimestre et des 9 mois 2024

Chiffre d’affaires consolidé du 3e trimestre 2024 par géographie

En millions d’euros T3 2024 T3 2023

retraité (a) Variation Variation organique Amérique du Nord 153 152 +0,6 % +3,0 % Principaux pays européens(b) 87 83 +5,1 % (1,6) % International(c) 23 26 (11,9) % (9,1) % Total Groupe 263 261 +0,8 % +0,3 % Les comptes de l’exercice 2023 publiés en mars 2024 reflétaient la décision de Quadient de faire une revue des options stratégiques concernant l’activité Mail-Related Solutions en Italie en vue de se séparer de cette activité au cours des 12 prochains mois.

Comme ce fut le cas dans les comptes annuels de l’exercice 2023, les revenus du troisième trimestre 2023 de cette activité ne sont pas comptabilisés dans le chiffre d’affaires consolidé du Groupe, la contribution de cette filiale étant présentée en activités abandonnées. Ceci est toujours le cas au troisième trimestre 2024. Autriche, Benelux, France, Allemagne, Irlande, Italie (hors Mail), Suisse et Royaume-Uni. Les segment International regroupe les activités Digital, Mail et Lockers en-dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens.

Chiffre d’affaires consolidé des 9 mois 2024 par géographie

En millions d’euros 9M 2024 9M 2023

retraité (a) Variation Variation organique Amérique du Nord 460 447 +2,9 % +2,9 % Principaux pays européens(b) 269 256 +5,0 % (1,6) % International(c) 68 75 (9,4) % (4,8) % Total Groupe 797 778 +2,4 % +0,6 % Les comptes de l’exercice 2023 publiés en mars 2024 reflétaient la décision de Quadient de faire une revue des options stratégiques concernant l’activité Mail-Related Solutions en Italie en vue de se séparer de cette activité au cours des 12 prochains mois.

Comme ce fut le cas dans les comptes annuels de l’exercice 2023, les revenus des neufs premiers mois de 2023 de cette activité ne sont pas comptabilisés dans le chiffre d’affaires consolidé du Groupe, la contribution de cette filiale étant présentée en activités abandonnées. Ceci est toujours le cas aux neuf premiers mois de 2024. Autriche, Benelux, France, Allemagne, Irlande, Italie (hors Mail), Suisse et Royaume-Uni. Les segment International regroupe les activités Digital, Mail et Lockers en-dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens.

([1]) Le chiffre d’affaires des 9 mois 2024 est comparé au chiffre d’affaires des 9 mois 2023, auquel est ajouté, pro rata temporis, le chiffre d’affaires de Daylight et Frama pour un montant consolidé de 17 millions d’euros. L’impact de change est négatif pour un montant de 3 millions d’euros.

([2]) Le chiffre d’affaires du 3e trimestre 2024 est comparé au chiffre d’affaires du 3e trimestre 2023, auquel est ajouté, pro rata temporis, le chiffre d’affaires de Daylight et Frama pour un montant consolidé de 5 millions d’euros. L’impact de change est négatif pour un montant de 4 millions d’euros.

([3]) L’ARR de la fin des neuf premiers mois 2024 a été affecté par un effet devises négatif de 0,7 million d’euros par rapport au 31 janvier 2024.

([4]) ViDA : “VAT in Digital Age”







Pièce jointe