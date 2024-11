Årsrapport 2023/24

Nørresundby, 28. november 2024

Meddelelse nr. 45/2024









Midlertidig afmatning men uændret potentiale for RTX

Fra starten af ​​året forventede vi ikke, at efterspørgslen i 2023/24 ville nå det rekordhøje niveau i 2022/23, som var et år positivt påvirket af markedsopsving efter en periode med begrænsninger i forsyningskæderne og mangel på nøglekomponenter. Som året skred frem, blev det tydeligt, at kunder i både vores Enterprise- og ProAudio-segmenter fortsat havde høje lagre, hvilket resulterede i en lavere end forventet efterspørgsel efter vores produkter og løsninger. Som følge heraf justerede vi i juni 2024 vores finansielle forventninger for året.

Hoved- og nøgletal for 2023/24

Omsætningen blev DKK 498 mio. (forventningerne var DKK 500-510 mio.)

EBITDA blev DKK 3 mio. (forventningerne var DKK 010 mio.)

EBIT blev på DKK -34 mio. (forventningerne var DKK -40 til -30)





2023/24 var præget af en lavere efterspørgsel end forventet, især i Enterprise- og ProAudio-segmenterne, på grund af høje lagre hos kunderne og tilbagevenden til kortere ordrehorisont. For at bygge bro over denne midlertidige periode med lavere efterspørgsel, mens kunderne nedbringer deres lagre, har RTX taget skridt til at reducere kapacitetsomkostningerne. Samtidig balancerer vi omhyggeligt omkostningerne med strategiske bestræbelser på at drive fremtidig omsætning og diversificere vores kundeportefølje.

Vi afsluttede regnskabsåret 2023/24 med en omsætning på DKK 498 mio. (DKK 501 mio. korrigeret for effekten af udsving i ​​USD-kursen i forhold til forudsætningerne for forventningerne). EBITDA blev DKK 3 mio. og EBIT DKK -34 mio. Både omsætning og indtjening var inden for rammerne af vores justerede forventninger. Selvom en lavere omsætning i 2023/24 var forventet, er vi skuffede over den svage stigning i efterspørgslen i anden halvdel af regnskabsåret. Vi er dog sikre på, at dette ikke skyldes tab af markedsandele, men snarere et resultat af ændrede markedsdynamikker i hele værdikæden, helt ned til slutbrugerne.

Vores produkter og løsninger sætter fortsat standarder i industrien med positive tilbagemeldinger fra kunder og partnere. Dette understøttes yderligere af vigtige kommercielle resultater i løbet af året. I vores Enterprise-segment oplevede vi vækst i vores løsninger til detailmarkedet, blandt andet som følge af lanceringen af ​​et nyt produktsortiment målrettet detailmarkedet hos en af vores kunder. I den sidste del af året så vi forbedrede genbestillingsmønstre fra en af vores langvarige europæiske kunder. I ProAudio udvidede vi vores partnernetværk med en nordamerikansk distributør med fokus på professionelle løsninger gennem salg af moduler. Den tilgang er omkostningseffektiv og giver kunderne kort tid til markedet, samtidig med at den sikrer RTX skalerbarhed. I Healthcare nåede vi en væsentlig milepæl med underskrivelsen af en strategisk samarbejdsaftale med en stor global partner indenfor segmentet om udvikling og lancering af en ny generation af trådløse infrastrukturløsninger til hospitaler. Vi har gjort betydelige fremskridt, herunder vellykkede tests i en stor amerikansk hospitalskæde, hvilket understøtter vores langsigtede ambitioner inden for Healthcare-segmentet.

Adm. Direktør Peter Røpke i en kommentar til årsrapporten:

”Året blev ikke som forventet, da kunderne fortsat havde høje lagerbeholdninger i et marked præget af usikkerhed og manglende visibilitet. Vi oplevede dog en positiv omsætningsudvikling for hvert kvartal, og bruttomarginen forblev stabil trods lavere salg p.g.a. omkostningsstyring og prisstigninger. Dette er min sidste regnskabsaflæggelse som adm. direktør for RTX, som jeg forlader ved udgangen af ​​november efter otte fantastiske år. Det har været en fornøjelse at arbejde med så mange dedikerede og talentfulde kollegaer i hele organisationen.”

Fremadrettet

Vi er ikke tilbage til, hvad vi oprindeligt så som 'normal' markedsdynamik, og på kort sigt er vi stadig påvirket af høje lagerbeholdninger hos vores kunder. Branchen som helhed står over for betydelig usikkerhed på den korte bane, forstærket af makroøkonomiske og geopolitiske faktorer, hvilket har resulteret i en hidtil uset mangel på visibilitet for både RTX og vores kunder. Den manglende visibilitet afspejles i vores finansielle forventninger til 2024/25, hvor vi forventer en omsætning i intervallet DKK 490-520 mio. med et EBITDA på DKK 0-20 mio. og EBIT på DKK -35 til -15 mio.

Det langsigtede potentiale for RTX er uændret, ligesom vores strategiske retning. Vi fortsætter med at udnytte vores trådløse ekspertise til at skabe omsætning som ODM/OEM-leverandør under langsigtede rammeaftaler med kunder i Enterprise-, ProAudio- og Healthcare-segmenterne, mens vi fremmer vores strategiske skifte mod en mere skalerbar produkt- og løsningsbaseret forretningsmodel.

Vores langsigtede ambition om at nå en samlet omsætning på DKK 1 mia. og en EBITDA-margin på over 16% gennem vækst i alle tre forretningssegmenter er uændret. Vi må dog erkende, at det ikke længere er realistisk at nå disse milepæle i 2025/26, som var den oprindelige ambition. Den nuværende usikkerhed og manglende visibilitet forhindrer os i at sætte et nyt specifikt år for at nå ambitionen på nuværende tidspunkt.

RTX A/S

PETER RØPKE PETER THOSTRUP

Adm. Direktør Formand for bestyrelsen

Investor- og analytiker møde

Fredag den 29. november kl. 11.30 præsenterer RTX Årsrapporten for 2023/24 i samarbejde med HC Andersen Capital. Tilmelding via https://www.inderes.dk/videos/rtx-praesentation-af-arsregnskabet-for-202324.

Mandag den 2. december 2024 kl. 10:50 afholder RTX et konferencekald for investorer og analytikere. RTX’s ledelse er tilgængelig for møder, som kan bookes via Danske Bank via e-mail til lomo@danskebank.dk.

Yderligere oplysninger:

Årsrapporten for 2023/24 er tilgængelig via: https://www.rtx.dk/en/investors/downloads/financial-reports/

CFO Mille Tram Lux, Formand for Bestyrelsen Peter Thostrup, tel +45 96 32 23 00

RTX’s hjemmeside: www.rtx.dk

