Valoe Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1. – 30.9.2024

Valoe Oyj Liiketoimintakatsaus 29.11.2024 klo 20.20



VUODEN 2024 KOLMAS NELJÄNNES LYHYESTI

Taloudellinen tilanne

Heinä-syyskuussa 2024 Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto oli 0,0 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa vuonna 2023). Käyttökate oli noin -0,4 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa), liiketulos oli noin -0,8 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa) ja kauden tulos noin -0,9 miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa).

Tammi-syyskuussa 2024 Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto oli noin 0,2 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa vuonna 2023). Käyttökate oli noin -1,4 miljoonaa euroa (-2,4 miljoonaa euroa), liiketulos oli noin -2,5 miljoonaa euroa (-3,7 miljoonaa euroa) ja kauden tulos noin -2,9 miljoonaa euroa (-5,3 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli katsauskauden lopussa -55,3 prosenttia (-26,9 %).

7-9/2024 7-9/2023 1-9/2024 1-9/2023 1-12/2023 Liikevaihto 0 185 167 1 095 1 108 Käyttökate -430 -843 -1 395 -2 376 -3 218 Liiketulos -774 -1 271 -2 515 -3 650 -4 779 Kauden tulos -929 -2 082 -2 945 -5 308 -6 776

Valoe jätti yrityssaneeraushakemuksen 5.12.2023. Pohjois-Savon käräjäoikeus päätti 22.1.2024 Valoen yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta.

Saneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Pekka Jaatinen antoi helmikuussa 2024 yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen ensiarvionsa, jonka mukaan Valoen liiketoiminnassa on potentiaalia, joka on saneerausmenettelyn avulla tervehdytettävissä. Selvittäjä katsoi, että yhtiön saneerausmenettelyn jatkuminen edellyttää menettelynaikaisen rahoitusjärjestelyn löytymistä. Selvittäjän alustavan arvion mukaan yhtiölle on laadittavissa toteuttamiskelpoinen saneerausohjelma edellyttäen, että yhtiö kykenee toteuttamaan sellaisen rahoituksellisen tai omistuksellisen järjestelyn, jolla yhtiön liiketoiminnan jatkuminen voidaan pidempiaikaisesti turvata. Yhtiön liiketoiminnan jatkorahoituksen viivästyttyä saneerausmenettelyn selvittäjä Pekka Jaatinen haki katsauskauden jälkeen 24.10.2024 saneerausmenettelyn keskeytystä. Pohjois-Savon käräjäoikeus käsittelee selvittäjän keskeytyshakemuksen 9.12.2024. Oikeuden päätös on valituskelpoinen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöspäivästä. Yhtiön rahoitusneuvottelut jatkuvat edelleen.

Haastavassa taloudellisessa tilanteessa yhtiö on jatkanut henkilöstön osa- ja kokoaikaisia lomautuksia koko katsauskauden ajan tammikuussa 2024 käytyjen muutosneuvottelujen tuloksen mukaisesti.

Yhtiö toimitti ensimmäisen vuosipuoliskon 2024 aikana tärkeimmille asiakkailleen prototyyppitoimituksia autoteollisuuden, Elektroniikan sekä avaruusteknologian sovelluksista. Katsauskaudella yhtiön toiminta on pysäytetty kassavarojen säästämiseksi. Yhtiö on kuitenkin pitänyt yllä avainkompetenssejaan, jotta toiminta voi jatkua heti riittävän rahoitusratkaisun löytymisen jälkeen.

Yhtiön osakkeen kaupankäynti on ollut keskeytettynä 5.12.2023 alkaen ja on tämän liiketoimintakatsauksen päivämääränä edelleen keskeytettynä.

TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALON KATSAUS

Rahoitusneuvottelujen ratkaisujen viivästyttyä yli kesän on yhtiö leikannut kulunsa mahdollisimman pieniksi. Yhtiön tehtaat Suomessa ja Liettuassa ovat olleet suljettuina katsauskauden ajan. Rahoitusneuvottelut ovat jatkuneet katkeamatta. Katsauskaudella olemme käyneet keskusteluja useiden kotimaisten ja ulkomaisten sijoittajien kanssa. Keskustelut jatkuvat edelleen ja niiden uskotaan tuottavan tulosta loppu vuoden aikana. Yhtiön tärkeimmät asiakkaat ovat edelleen ilmaisseet olevansa valmiit jatkamaan yhteistyötä kanssamme heti Valoen rahoitusaseman vahvistuttua. Rahoitusneuvottelujen päätyminen positiiviseen lopputulokseen ei kuitenkaan ole varmaa. Mikäli rahoitusratkaisua ei saada päätökseen ajoissa, on yhtiön konkurssi mahdollinen.

VALOEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Valoen tulevaisuuden näkymät riippuvat oleellisesti siitä pystyykö yhtiö saamaan aikaan toimivan rahoitusratkaisun. Useat asiakkaat ovat edelleen kiinnostuneita käyttämään Valoen teknologiaa eivätkä yhtiön potentiaaliset kilpailijat ole tietojemme mukaan onnistuneet kirimään kiinni etumatkaamme. Erityisesti Euroopan autoteollisuuden sekava markkinatilanne on hidastanut muiden innovaatioiden ohella myös aurinkoenergian käyttöönottoa tunnettujen automerkkien kattoikkunoissa. Kehityksen hidastuminen on antanut Valoen myyntityölle aikalisän, jonka ansiosta hitaasti edenneet rahoitusneuvottelut eivät ole häirinneet kohtuuttomasti asiakassuhteita, ja onnistuneen liiketoiminnan mahdollisuudet jatkossa ovat edelleen olemassa.

VALOEN KILPAILUETU JA NÄKYMÄT 2024

Valoen kilpailuetu perustuu edelleen taustavirtajohdeteknologian hyödyntämiseen. Piirikortille kytkettävät aurinkokennot antavat OddForm-paneelien suunnitteluun ja valmistukseen vapauksia, jotka nyt tekevät Valoen ratkaisuista sekä teknisesti että taloudellisesti muihin ratkaisuihin verrattuna parempia. Kytkentätapa mahdollistaa paneelin virran ja jännitteen sovittamisen lopputuotteen, esimerkiksi auton sähköjärjestelmään saumattomasti ja välttää näin muissa ratkaisuissa ilmenneet heikkoudet. Valoen ratkaisut tukevat autobrändien suunnittelijoiden innovatiivisimpiakin ratkaisuja.

Aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuudet uudenlaisissa sovellutuksissa eivät myöskään ole hävinneet. Monet korkean lisäarvon aurinkoenergiaratkaisut voivat mahdollistaa täysin uudenlaisia tuotesovelluksia. Tällaisissa sovelluksissa liiketoiminta voi olla erittäinkin kannattavaa.

Markkinaohjeistus

Valoe ei anna markkinaohjeistusta tilikaudelle 2024 yrityssaneerausmenettelystä johtuen.

RISKEISTÄ

Valoen merkittävin riski on rahoituksen järjestymisen viivästyminen edelleen. Mikäli rahoitusneuvotteluja ei saada päätökseen kuluvan vuoden loppuun mennessä, on Valoen konkurssi mahdollinen.

Tämän liiketoimintakatsauksen tietyt lausunnot ja erityisesti strategiaamme liittyvät sitomattomat arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Yhtiön taloudelliseen asemaan ja rahoitustarpeeseen liittyviä riskejä sekä muita riskejä on kuvailtu tarkemmin 28.4.2024 julkistetussa vuosikatsauksessa, joka ovat saatavilla yhtiön internet sivuilla osoitteessa www.valoe.fi.

Mikkelissä, 29.11.2024

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@valoe.com