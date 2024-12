Avaloq et Quadient s’associent pour transformer la communication client dans les services financiers

Avaloq, fournisseur majeur de logiciels et services pour banques et gestionnaires de patrimoine, intègre Quadient Inspire comme la solution CCM standard de sa plateforme

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, et Avaloq, un leader mondial de technologies de gestion bancaire et de patrimoine, annoncent leur partenariat pour offrir des capacités inégalées de gestion des communications clients (CCM) pour les entreprises du secteur des services financiers. Avaloq a choisi Quadient Inspire comme solution CCM standard, l'intégrant de manière transparente à la plateforme Avaloq.

Reconnu comme leader par des analystes indépendants majeurs tels qu’Aspire CCS, IDC, Forrester et Gartner Peer Insights, Quadient Inspire permet aux entreprises de créer et de diffuser des communications clients personnalisées et conformes à la réglementation, sur des canaux numériques et traditionnels, à partir d'une plateforme centralisée unique. Ce partenariat permet à Avaloq d’offrir aux banques et gestionnaires de patrimoine un accès simplifié aux capacités avancées de CCM de Quadient Inspire, tout en garantissant la conformité réglementaire et une intégration transparente à la plateforme Avaloq.

« Nous sommes honorés de collaborer avec Avaloq et très fiers de voir Quadient Inspire reconnue comme une solution clé pour améliorer la gestion des communications clients du secteur des services financiers », a déclaré Ian Clarke, Directeur des Opérations Europe Centrale & International chez Quadient. « Cette collaboration reflète l'engagement de nos deux entreprises à innover et à fournir des solutions de communication sécurisées et efficaces qui améliorent l'expérience client. Nous sommes impatients de soutenir Avaloq avec la fiabilité et l'évolutivité qu'offre Quadient Inspire ».

Avaloq propose des logiciels et services de pointe aux banques et gestionnaires de patrimoine, ainsi que des solutions externalisées pour les opérations bancaires. Au service de clients en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, la plateforme Avaloq intègre les technologies de gestion bancaire, les canaux numériques et la gestion d'investissements dans un système unifié. Grâce à des taux élevés d'automatisation et de traitement direct (straight-through processing, ou STP), la plateforme Avaloq optimise l'efficacité opérationnelle tout en libérant des ressources pour permettre aux institutions financières de se concentrer sur la prestation de services personnalisés. Ses capacités d'intégration avancées permettent aux clients d'Avaloq de déployer sans effort de nouveaux services et applications tierces, les aidant ainsi à rester à la pointe de l'innovation.

« Nous sommes ravis d'accueillir Quadient dans la communauté Avaloq et d'intégrer Quadient Inspire comme solution CCM standard au sein de notre plateforme », a déclaré Martin Büchi, Directeur de la Technologie chez Avaloq. « Avec ce partenariat, nous renforçons notre vaste écosystème de partenaires, offrant des solutions robustes qui permettent à nos clients de s'adapter aux demandes du marché et de fournir des expériences numériques exceptionnelles ».

Ce nouveau partenariat illustre l’engagement commun des deux entreprises à accélérer la transformation numérique dans le secteur des services financiers. Celles-ci collaborent déjà sur plusieurs projets clients, trois grands prestataires de services financiers ayant d'ores et déjà commencé à déployer la solution conjointe. Ce succès initial met en lumière l’important potentiel de croissance dans les secteurs bancaire et de gestion de patrimoine.

L’accent mis par Quadient sur l’innovation numérique continue de produire des résultats solides. Au premier semestre 2024, la société a enregistré une croissance organique de +15,3 % de ses revenus récurrents annuels pour les solutions d’automatisation digitale, sur une base annualisée par rapport à 2023.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

À propos d'Avaloq

Avaloq est un fournisseur premium de logiciels et services couvrant l'ensemble des processus bancaires pour plus de 170 institutions financières dans le monde entier. Nos clients incluent des banques privées, des gestionnaires de patrimoine et des gestionnaires d'investissements, ainsi que des banques de détail. Nous développons des logiciels pouvant être déployés de manière flexible via des solutions cloud en mode Software as a Service (SaaS) ou sur site. De plus, nous proposons des services d'externalisation des opérations bancaires via notre modèle Business Process as a Service (BPaaS). Avaloq est une filiale de NEC Corporation, un leader mondial dans l'intégration des technologies informatiques et des réseaux. www.avaloq.com.

