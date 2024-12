Pål Eitrheim blir ny konserndirektør for Norden

(Oslo, 4. desember 2024) – Pål Eitrheim er ansatt som konserndirektør i Statkraft, med ansvar for forretningsområdet Norden. Eitrheim er i dag konserndirektør for Fornybar energi i Equinor. Han tiltrer stillingen senest i juni 2025.



– Jeg er veldig stolt og glad for at Pål Eitrheim har takket ja til den viktige jobben som leder av vår virksomhet i Norge og Sverige. Pål får blant annet ansvar for den norske vannkraften, selve ryggraden i Statkraft. Vannkraftverkene våre utgjør en tredel av norsk kraftproduksjon og vi er nå i ferd med å videreutvikle dem for framtiden, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft.

Pål Eitrheim har vært konserndirektør for Fornybar energi i Equinor siden august 2018. Han begynte i Equinor i 1998, og har hatt en rekke tunge lederroller i selskapet inkludert i Aserbajdsjan, Washington D.C., konsernsjefens stab og selskapsstrategi. Tidligere har han også ledet Equinors oppstrømsvirksomhet i Brasil og vært direktør for anskaffelser i selskapet. Eitrheim studerte sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, og har i tillegg utdanning fra University College Dublin i Irland. Han er styremedlem i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Veidekke ASA.



– Statkraft er Norges og Europas største produsent av fornybar kraft, og dermed et av de viktigste selskapene i energiomstillingen. Det er også et av Norges mest verdifulle og verdiskapende selskaper. Jeg ser fram til å bruke min erfaring, kompetanse og engasjement til å videreutvikle Statkraft i en spennende og avgjørende fase, der vi skal videreutvikle den norske vannkraften for framtiden og bygge ny vindkraft for å dekke kraftbehovet til industrien og elektrifiseringen av samfunnet, sier Pål Eitrheim.



Sterk vekst i fornybar energi

Lavere teknologikostnader og behovet for å redusere karbonutslipp i energisektoren fører til sterk vekst innen fornybar energi og gode muligheter for lønnsomme prosjekter verden over. Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og har bygget en attraktiv prosjektportefølje innen fornybar energi. En historikk med lønnsomme investeringer og solid avkastning har gjort Statkraft til et av landets mest verdifulle selskaper. Selskapet kunngjorde nylig at det fremover vil fokusere investeringer på færre markeder, inkludert Norge. I Statkrafts strategi er det lagt opp til investeringer i Norge på flere titalls milliarder kroner mot 2030, hovedsakelig i vannkraft og vindkraft.



Forretningsområdet Norden er ansvarlig for prosjektutvikling, samt eierskap og drift av 158 hel- eller deleide kraftverk i Norge og Sverige. Det er også ansvarlig for eierposisjoner Statkraft har i andre selskaper, blant andre Skagerak Energi, Eviny og Å Energi. I 2023 produserte forretningsområdet mer enn 53 TWh fornybar kraft.

Eitrheim etterfølger Dag Smedbold, som har vært fungerende konserndirektør etter at Birgitte Ringstad Vartdal ble utnevnt til konsernsjef tidligere i år.



– Pål er en svært erfaren og respektert toppleder, som i tillegg til sin kommersielle og forretningsmessige tilnærming også er svært opptatt av sikkerhet og mennesker. Jeg ser fram til at han tar med seg nye perspektiver til konsernledelsen i Statkraft fra sin lange og varierte karriere i Equinor, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft.



