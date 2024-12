Le chiffre d'affaires mensuel des clients de Lleida.net supérieur à 5 000 euros par mois augmente de 38,6 % au cours de la période allant de novembre 2023 à novembre 2024.

Madrid, 9 décembre - L'entreprise espagnole cotée en bourse Lleida.net (BME : LLN) (EPA : ALLLN) (OTCQX : LLEIF) a enregistré une augmentation de 38,6 % du nombre de clients ayant un chiffre d'affaires mensuel supérieur à 5 000 euros au cours de l'année écoulée.

En ce qui concerne les clients dont la facture mensuelle est inférieure à 500 euros, l'entreprise a enregistré une croissance de 13,6 % d'une année sur l'autre.

Lleida.net, qui est cotée à Madrid, Paris, New York, Stuttgart et Francfort, a enregistré un chiffre d'affaires cumulé de 13,95 millions d'euros au cours des trois derniers trimestres de 2024, soit 12 % de plus que l'année dernière.

Au 30 septembre 2024, l'EBITDA cumulé de l'entreprise est de 2,21 millions d'euros, soit 1322 % de plus que le cumul au 30 septembre 2023.

L'entreprise a récemment annoncé la signature de deux nouveaux contrats avec le gouvernement colombien d'une valeur de 665 000 euros.

Lleida.net, fondée en 1995, a reçu plus de 300 brevets de 60 pays pour ses innovations en matière de notification, de contrat et de signature électroniques certifiés, et est considérée comme l'un des leaders de l'industrie.





