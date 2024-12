COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 9 DECEMBRE 2024





Audacia renforce son Conseil d’Administration avec l’arrivée de Sébastien Aguettant





Audacia annonce l’arrivée de Sébastien Aguettant, Président du Groupe Delpharm, au sein de son Conseil d’Administration.

Déjà actionnaire d’Audacia, Sébastien Aguettant renforce son engagement en doublant sa participation, qui passe de 2 % à 4 %, grâce à l’acquisition de titres auprès de Gravitation, actionnaire majoritaire d’Audacia. Cet investissement témoigne de sa grande confiance dans le développement du groupe et sa capacité à créer de la valeur dans le futur.

Un entrepreneur engagé au service d’Audacia

L’arrivée prochaine de Sébastien Aguettant en qualité de censeur marque une étape significative dans le renforcement de la gouvernance d’Audacia.

Sébastien Aguettant est président du Groupe Delpharm, leader européen de la sous-traitance pharmaceutique. Sous sa direction, Delpharm a consolidé son expertise et élargi ses capacités pour répondre aux attentes des clients les plus exigeants. Forte de plus de 30 ans d’expérience, Delpharm est aujourd’hui un acteur de référence dans la production et le développement de médicaments.

Grâce à sa connaissance du milieu de la santé et à son parcours entrepreneurial d’une grande richesse, Sébastien Aguettant contribuera au succès des futurs investissements d’Audacia dans ses thématiques innovantes et disruptives.

Sébastien Aguettant, déclare : « J’admire la vision d’Audacia d’accompagner des entrepreneurs dans les grandes révolutions technologiques. À la tête d’une entreprise familiale, je suis heureux de partager mon expérience avec Charles ».

Pour Charles Beigbeder, Président d’Audacia : « L’arrivée de Sébastien Aguettant au sein de notre Conseil d’Administration est une formidable opportunité pour Audacia. Son parcours exemplaire à la tête de Delpharm, acteur clé de l’industrie pharmaceutique en France et en Europe, témoigne de sa capacité à conjuguer innovation, croissance et excellence opérationnelle. Cette expertise, combinée à sa vision entrepreneuriale, apporte une grande valeur à nos initiatives, notamment dans le développement de nos fonds deeptech, dédiés aux technologies de rupture et à l’industrie de demain ».



A propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.





Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD

Eligible PEA PME et PEA

CONTACTS

Direction de la communication / Contact Presse

Éléonore de Rose

+33 (0)1 56 43 48 00 / +33 6 62 64 40 53

eleonore.derose@audacia.fr

Communication financière

Gilles Broquelet/Dina Morin

+33 (0)1 80 81 00 00

gbroquelet@capvalue.fr

Pièce jointe