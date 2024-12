Cegedim-MEDIA innove et lance C-MEDIA Sound, sa 1ère offre d’animations sonores en pharmacie

Un nouveau dispositif au catalogue de C-MEDIA pour une communication à 360° en pharmacie

Boulogne-Billancourt, France, le 10 décembre 2024 – Cegedim-MEDIA (C-MEDIA), acteur majeur de la communication en pharmacie et parapharmacie d’enseigne, annonce le lancement de C-MEDIA Sound, son offre sonore à destination des pharmaciens. Cette nouveauté, disponible en souscrivant à un abonnement, permet aux titulaires et équipes officinales de gérer l’animation de leur point de vente grâce au son.

De l’extérieur à l’intérieur, du physique au digital, Cegedim-MEDIA continue de proposer des solutions globales en pharmacie. Pour répondre au mieux aux attentes actuelles des équipes officinales, Cegedim-MEDIA complète son offre et lance C-MEDIA Sound. Cette solution repose sur deux types d’animations sonores : les playlists musicales et les spots informatifs.

« La création de C-MEDIA Sound permet de répondre aux récentes évolutions du secteur de la pharmacie en France. Les équipes officinales sont de plus en plus sollicitées pour des prestations de services et actes de prévention, et ce, au sein de pharmacies de plus en plus grandes. Notre solution est un réel gain de temps pour les équipes. Elle contribue à améliorer l’expérience patient en pharmacie à travers la diffusion de messages de santé et l’animation sonore des différents espaces », indique Alexis Guffroy, Directeur de C-MEDIA.

Plus de 60 millions de titres sont disponibles sur C-MEDIA Sound et permettent aux titulaires de proposer diverses ambiances sonores en fonction du moment de la journée et de ce qu’ils souhaitent faire ressentir à leur patientèle : dynamisme, confort, apaisement…

Cette nouvelle offre permet également d’inclure dans cette ambiance musicale des spots d’informations relatives au point de vente (horaires d’ouverture, services, actualités) et des messages liés à la santé.

Plus de 150 spots gratuits sont déjà disponibles dans un catalogue fourni par C-MEDIA. Le titulaire a également la possibilité de créer ses propres messages à l’aide d’une IA générative de spots personnalisés.

« Le texte-to-voice, c’est une vraie révolution pour la pharmacie. C’est la possibilité que le texte se transforme en message sonore, ce qui permet d’être tout de suite réactif (…) par rapport à l’actualité et aux nouvelles missions de prévention », indique Joy Cohen, titulaire équipée de la solution C-MEDIA Sound.

L’offre se présente sous forme d’abonnements, aux tarifs suivants (hors frais de droits d’auteur Sacem) :

49€ HT/mois avec engagement de 36 mois

59€ HT/mois sans engagement, après un 1er loyer de 149€

Un accompagnement sur-mesure pour chaque type de point de vente

C-MEDIA Sound s’adapte à toutes les officines, qu’elles soient déjà équipées d’un système sonore ou non.

D’un point de vue matériel, les équipes techniques de C-MEDIA sont en mesure d’équiper les points de vente : audit, recommandation d’équipements, installation du système sonore et maintenance. Avec une portée de 100m2 par enceinte, le titulaire a la possibilité de créer plusieurs ambiances sonores selon les zones couvertes.

Un accès simplifié via la nouvelle plateforme Cegedim-MEDIA+

L’accès à la solution sonore se fait directement via la nouvelle plateforme Cegedim-MEDIA+, anciennement Clip Santé, déjà utilisée par les titulaires pour la gestion et la diffusion de contenus sur leurs écrans.

Cegedim-MEDIA+ a été repensée pour être plus simple à prendre en main, plus ergonomique, plus intuitive. Un gain de temps pour les équipes officinales. La plateforme permet de piloter la personnalisation des contenus qu’ils soient digitaux avec C-MEDIA Screen, imprimés avec C-MEDIA Print et désormais sonores avec C-MEDIA Sound.

A propos de C-MEDIA :

Cegedim-MEDIA (C-MEDIA), acteur de référence de la communication en pharmacie et parapharmacie d’enseigne propose des solutions 360° pour faire la différence tout au long du parcours shopper. C-MEDIA propose une démarche éprouvée de média point de vente, qui s’appuie sur un studio de création intégré et un site de production de plus de 4 500 m2. Grâce à un réseau de plus de 130 promoteurs salariés, C-MEDIA réalise ses missions dans les points de vente sur l’ensemble du territoire en moins de 3 semaines en moyenne.

Pour en savoir plus : www.cegedim-media.fr et LinkedIn

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 616 millions d’euros en 2023.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias



Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr Enora CHARLOTIN

C-MEDIA

Chargée de Communication









Tél. : +33 (01 49 09 78 83

enora.charlotin@c-media.fr Céline PARDO

Agence Becoming RP

Consultante en Relations Médias





Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming-group.com

Pièce jointe