Rogers Xfinity présente le WiFi prêt pour les tempêtes

Lancement de la première solution de connexion Internet résidentielle de secours au Canada

Offre chaque jour une meilleure couverture dans les endroits difficiles d’accès de la maison

TORONTO, 10 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd’hui le lancement du WiFi prêt pour les tempêtes Rogers Xfinity, un produit novateur conçu pour garder notre clientèle connectée pendant les pannes.

Le WiFi prêt pour les tempêtes Rogers Xfinity combine la technologie de réseau avancée de Rogers avec un appareil qui passe automatiquement à une connexion secondaire par réseau cellulaire en cas de panne de réseau ou de courant. Grâce à l’appareil et à la batterie de secours, les clientes et clients peuvent rester en ligne à la maison et ainsi continuer de travailler et de regarder du contenu en ligne sans interruption.

Le lancement du WiFi prêt pour les tempêtes fait suite au récent lancement de Rogers Xfinity, une gamme de services résidentiels qui tirent parti de la plateforme de produits et de technologies de classe mondiale de Comcast.

« Le WiFi prêt pour les tempêtes est un autre exemple des services novateurs et de classe mondiale qu’offre Rogers Xfinity aux Canadiennes et Canadiens, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction, Rogers Communications. Nous savons à quel point une connectivité fiable est essentielle. S’appuyant sur notre meilleure expérience Internet, nous offrons un produit sur lequel les Canadiennes et les Canadiens peuvent compter lors de situations imprévues. »

Le WiFi prêt pour les tempêtes Rogers Xfinity offre ce qui suit :

Une batterie de secours à autonomie prolongée

Regardez ou écoutez du contenu en ligne pendant une panne de courant grâce à une batterie de secours rechargeable offrant jusqu’à 4 heures d’autonomie.

Regardez ou écoutez du contenu en ligne pendant une panne de courant grâce à une batterie de secours rechargeable offrant jusqu’à 4 heures d’autonomie. Une fiabilité accrue

Vous passez automatiquement au réseau cellulaire de Rogers lorsque le courant ou le service Internet principal est interrompu grâce à des avis d’état de la connexion et de la batterie en temps réel sur l’appli Rogers Xfinity.

Vous passez automatiquement au réseau cellulaire de Rogers lorsque le courant ou le service Internet principal est interrompu grâce à des avis d’état de la connexion et de la batterie en temps réel sur l’appli Rogers Xfinity. Une configuration simple et une intégration transparente

La configuration se fait en quelques minutes, et l’intégration au réseau Internet Rogers Xfinity se fait de façon transparente.

La configuration se fait en quelques minutes, et l’intégration au réseau Internet Rogers Xfinity se fait de façon transparente. Une meilleure couverture WiFi

L’appareil offre une couverture améliorée et sert aussi de prolongateur de portée WiFi aux fins d’utilisation quotidienne, ce qui en fait notre meilleur relais WiFi à ce jour.

Le WiFi prêt pour les tempêtes Rogers Xfinity est maintenant offert en Colombie-Britannique, dans le cadre de l’engagement de Rogers à offrir des produits novateurs dans l’Ouest du Canada, et sera déployé ailleurs au pays en février. Il est possible pour notre clientèle de précommander l’appareil WiFi prêt pour les tempêtes dès aujourd’hui. Consultez rogers.com pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) Les actions de RCI sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.

Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com .