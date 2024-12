Pranešimas apie 2024 m. gruodžio 9 d. vykusio AUGA group, AB netiesiogiai kontroliuojamo ŽŪK „AgroBokštai“ išleistų obligacijų savininkų susirinkimo sprendimus ir jų vykdymą

Obligacijų savininkų patikėtinio UAB „AUDIFINA“, juridinio asmens kodas 125921757 (toliau – Patikėtinis), iniciatyva ir sprendimu, 2024 m. gruodžio 9 d. įvyko AUGA group, AB, juridinio asmens kodas 126264360 (toliau – Bendrovė), netiesiogiai kontroliuojamos įmonės ŽŪK „AgroBokštai“, juridinio asmens kodas 302485217 (toliau – Emitentas), obligacijų emisijos, ISIN kodas LT0000407496 (toliau – Obligacijos), Obligacijų savininkų (toliau – Obligacijų savininkai) susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Kaip Bendrovė skelbė 2024-12-06 d., Emitentas yra viena iš Bendrovės grupės įmonių, kurios atžvilgiu teismas yra priėmęs pareiškimą dėl restruktūrizavimo proceso inicijavimo. Teismas byloje dėl Emitento restruktūrizavimo bylos iškėlimo taip pat pritaikė laikinąsias apsaugos priemones tarp kurių Emitentui uždraudė vykdyti prievoles, išieškoti skolas ir/ar turtą iš Emitento, parduoti ir/ar kitaip perleisti Emitento turtą bei nustatė kitus apribojimus (toliau – LAP).

Susirinkimo metu Emitento įgalioti atstovai informavo Patikėtinį ir Obligacijų savininkus apie Emitento restruktūrizavimo iniciavimą ir teismo pritaikytas LAP, taip pat pristatė savo vertinimą dėl jų įtakos Susirinkimo sprendimų priėmimui ir vykdymui. Obligacijų savininkams buvo pristatytas Emitento vertinimas, kad galiojant LAP Susirinkimo darbotvarkėje numatyti sprendimai dėl išieškojimo iš įmonės hipotekos ir turto administratoriaus paskyrimo, jei jie būtų priimti, negalėtų būti įgyvendinami.

Informacija apie Susirinkimo metu priimtus sprendimus pateikiama šiame Patikėtinio interneto tinklapyje https://www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai

Nors Susirinkime sprendimai dėl išieškojimo iš įmonės hipotekos ir turto administratoriaus paskyrimo buvo priimti, kaip minėta, Patikėtinis, dėl šiuo metu vykstančios Emitento restruktūrizavimo procedūros, galiojant LAP, negalės įgyvendinti šių sprendimų.

Be to, siekdamas skaidraus bendradarbiavimo su Obligacijų savininkais, Susirinkimo metu Emitentas taip pat pristatė siūlymą, kaip galėtų būti atsiskaityta su Obligacijų savininkais: t. y., visas Obligacijas išpirkti ne vėliau kaip iki 2026-12-31, iki galutinio išpirkimo termino mokant dalines palūkanas kasmet, atsiskaitymui su Obligacijų savininkais panaudojant Emitento 2025-2026 metais planuojamas gauti veiklos pajamas ir galimas pritraukti išorinio finansavimo lėšas. Galutiniai sprendimai dėl to, kaip bus atsiskaitoma su Obligacijų savininkais ir kitais kreditoriais, bus numatyti Emitento restruktūrizavimo plane. Emitentas dės visas pastangas, kad įsipareigojimai Obligacijų savininkams būtų įgyvendinti pagal patvirtintą restruktūrizavimo planą. Svarbu pažymėti, kad išleidus Obligacijas Emitentas visada laiku ir tinkamai mokėjo palūkanas investuotojams.

Obligacijų savininkai išklausė šį Emitento pasiūlymą ir šiuo klausimu nebalsavo, kadangi šis klausimas bus restruktūrizavimo plano dalis, taigi pagal teisės aktus Obligacijų savininkai kaip kreditoriai dėl plano patvirtinimo galės balsuoti kitu restruktūrizavimo proceso etapu.

Kontaktai:

AUGA group, AB finansų direktorius

Kristupas Baranauskas

+370 5 233 5340