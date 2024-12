Ageas bereikt akkoord met Saga, de Britse specialist voor 50-plussers

Ageas kondigt vandaag aan dat het de exclusieve onderhandelingen met Saga plc, de Britse specialist in producten en diensten voor 50-plussers waarover het communiceerde op 11 oktober 2024, met succes afrondde (lees het eerdere persbericht).

De overeenkomst omvat een distributiepartnerschap van 20 jaar tussen Ageas UK en Saga Service Limited (SSL) voor de verdeling van auto- en woningverzekeringsproducten aan de particuliere klanten van Saga in het VK. De samenwerking zou in het vierde kwartaal van 2025 van start gaan. Daarnaast zou Ageas UK de verzekeringonderschrijvingsactiviteiten van Saga, Acromas Insurance Company Limited (AICL), overnemen. De afronding van de AICL-transactie is nog onderhevig aan wettelijke goedkeuringen.

Hans De Cuyper, CEO van Ageas, licht toe: "We zijn erg verheugd met het ondertekenen van de overeenkomst met Saga. We zijn overtuigd dat dit partnerschap verder zal groeien en voordelen zal bieden voor beide bedrijven en de klant. Deze deal past perfect bij de onlangs gelanceerde Elevate27-strategie van Ageas Group, die erop gericht is verder te bouwen op onze sterke Europese aanwezigheid in Non-Life, onze schaal te vergroten en te profiteren van de diversificatie van kapitaal."

Ant Middle, CEO van Ageas UK zei: " Deze overeenkomst is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Ageas UK. We zijn dan ook enthousiast over de mogelijkheden die dit partnerschap biedt.”

“Door onze krachten te bundelen kunnen we het groeiende klantensegment van 50-plussers nog effectiever bedienen. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking zal leiden tot meer innovatie en concurrentiekracht, waar al onze stakeholders van zullen profiteren.”

“Ik wil in het bijzonder het managementteam van Saga bedanken voor hun toewijding en samenwerking tijdens dit proces.”

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 200 jaar kennis en ervaring. We bieden levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst, en zijn ook actief als herverzekeraar. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerschips met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De Groep telt ongeveer 50.000 medewerkers en genereerde een premie-inkomen van EUR 17.1 miljard in 2023.

Bijlage