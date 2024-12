Inbanki võlakirjade ennetähtaegse lunastamise (sh nimekirja fikseerimise päeva ja lunastamispäeva) teated

AS Inbank on otsustanud ennetähtaegselt lunastada 19.12.2019 emiteeritud allutatud võlakirjad, mis on registreeritud ISIN koodiga EE3300001544 (edaspidi: Inbank 2029 allutatud võlakirjad). Ennetähtaegne lunastamine toimub kooskõlas Inbank 2029 allutatud võlakirjade noteerimis- ja kauplemisele võtmise prospekti ning võlakirjatingimustega, mille kohaselt on täielik või osaline ennetähtaegne lunastamine lubatud pärast 19.12.2024, kui investoreid teavitatakse sellest vähemalt 30 päeva ette ning Finantsinspektsioon sellega eelnevalt nõustub. Finantsinspektsioon on juhatuse 16.12.2024 otsusega nimetatud võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks nõusoleku andnud.

Ennetähtaegselt lunastatakse kõik 8000 Inbank 2029 allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, koguväärtuses 8 000 000 eurot. Võlakirjaomanikele makstakse lunastusmaksena välja vastavate võlakirjade nimiväärtus ning lunastamise teostamise päevaks arvestatud ja tasumata intressid. Iga võlakirja kohta makstakse võlakirjaomanikule välja 1003,5 eurot.

Lunastamise teostamise päev (payment date) on 20.01.2025 ning võlakirjade omanike nimekiri fikseeritakse (record date) 17.01.2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ühtlasi on Inbank otsustanud lunastada 19.12.2018 emiteeritud esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse kuuluvad võlakirjad, mis on registreeritud ISIN koodiga EE3300111590 (edaspidi: Inbank AT1 võlakirjad). Lunastamine toimub kooskõlas võlakirja tingimustega, mille kohaselt on täielik või osaline lunastamine lubatud pärast 19.12.2023, kui investoreid teavitatakse sellest vähemalt 30 päeva ette ning Finantsinspektsioon sellega eelnevalt nõustub. Finantsinspektsioon on juhatuse 16.12.2024 otsusega nimetatud võlakirjade lunastamiseks nõusoleku andnud.

Lunastatakse kõik 315 Inbank AT1 võlakirja nimiväärtusega 10 000 eurot, koguväärtuses 3 150 000 eurot. Võlakirjaomanikele makstakse lunastusmaksena välja vastavate võlakirjade nimiväärtus ning lunastamise teostamise päevaks arvestatud ja tasumata intressid. Ühe võlakirja kohta makstakse investoritele välja 10 126,67 eurot.

Lunastamise teostamise päev (payment date) on 30.01.2025 ning võlakirjaomanike nimekiri fikseeritakse (record date) 29.01.2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 6200 kaupmehega on Inbankil 881 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainfo:

Merit Arva

Inbank AS

kommunikatsioonijuht

merit.arva@inbank.ee

+372 55 33 550