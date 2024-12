Aktsiseltsi Infortar tütarühing AS Elenger Grupp sai Poola Konkurentsiametilt loa osaluse omandamiseks EWE Polskas

Aktsiaseltsi Infortar (Infortar) 100%-line tütarühing AS Elenger Grupp (Elenger Grupp) ja Saksa energiakontsern EWE AG sõlmisid 31. oktoobril 2024 lepingu, mille kohaselt EWE AG müüb Elenger Grupp`ile enda 100%-lise Poola tütarühingu EWE Polska sp. z o.o. (EWE Polska) 100% osadest. EWE Polska gruppi kuuluvad EWE Energia sp. z o.o. ja EWE Przesy sp. z o.o., kelle osad kuuluvad 100%-liselt EWE Polskale .

Poola Konkurentsiamet (poola keeles: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) on väljastanud tehingu lõpule viimiseks koondumisloa ja pärast teiste eeltingimuste täitmist omandas Elenger Grupp täna 100% suuruse osaluse EWE Polskas.

Elenger Grupi poolt 100% EWE Polska osade omandamise tehingu põhitingimused, sealhulgas ostuhind, on välja toodud Infortari poolt 1.novembril 2024 avaldatud börsiteates.

Pärast omandamist saabEWE Polska Sp. z o.o. uueks ärinimeks Elenger Polska Sp. z o.o. (Elenger Polska). Tütarühingute ärinimed muudetakse vastavalt: EWE Energia Sp. z o.o. uus ärinimi saab olema Elenger Dystrybucja Sp. z o.o. ja EWE Przesył Sp. z o.o. uus ärinimi Elenger Serwis Sp. z o.o. Ärinimede muudatused jõustuvad pärast vastavate kannete tegemist äriregistrisse.

Elenger Polska juhtimiseks moodustatakse kuueliikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad Andres Trink, Margus Kaasik, Vaiko Tammeväli, Priit Tamme, Dāvis Skulte ja Marius Kairys. Nõukogu esimeheks on määratud Andres Trink. Juhatus jätkab senises koosseisus: juhatuse esimehena jätkab Krzysztof Noga ning juhatuse liikmena Agnieszka Bielewicz. Nõukogu ja juhatuse liikmete ametikäigu lühikirjeldused ja neile kuuluvate Infortari aktsiate arv on lisatud käesolevale teatele.



„Peame Poola turgu oluliseks ja soovime pakkuda klientidele parimat võrgu- ja energiamüügiteenust. Meie tuumtoode ja -kompetents on looduslik maagaas: pikaaegsed kogemused veeldatud maagaasi (LNG) valdkonnas ning keskendumine lääne päritolu maagaasi müügile on taganud meile klientide usalduse. Energiaportfell peab olema hajutatud ja mitmekesine, näeme gaasi rolli täna ja tulevikus taastuvenergeetika partnerina,“ märkis Elenger Grupi juhatuse esimees Margus Kaasik.

„Infortari ja Elengeri kiire areng on muljetavaldav ja inspireeriv. EWE Poola äride lisandumine on kasvu jätkumiseks oluline nurgakivi. Omanikuvahetuse järgselt tuleb luua hea koostöö grupi teiste üksustega ja hoida fookus klientide teenindamisel ning kliendibaasi ja partnersuhete laiendamisel. Mul on hea meel, et koos ettevõtte tugeva meeskonnaga saan Elengeri ambitsioonide elluviimisele Kesk-Euroopa suunal kaasa aidata,“ kommenteeris Elenger Polska nõukogu esimees Andres Trink.

Kavandatav tehing ei ole seotud osapoolte vaheline tehing. Infortari nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,5 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 116 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ehituse ja maavarade, põllumajanduse, trükkimise, taksonduse ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 105 ettevõtet: 96 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6108 inimesele.

