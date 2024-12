Muutos Harvian johtoryhmässä: Ivan Sabato Manner-Euroopan alueesta vastaavaksi johtajaksi

Harvia Oyj, Pörssitiedote 19.12.2024 klo 13.00





Harvia Oyj on nimittänyt Ivan Sabaton Manner-Euroopan alueesta vastaavaksi johtajaksi ja Harvian johtoryhmän jäseneksi. Tehtävässään Sabato vastaa Manner-Euroopan myyntiorganisaation johtamisesta sekä Harvian liiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden edistämisestä alueella. Sabato aloittaa tehtävässään viimeistään 1.4.2025 ja raportoi Harvian toimitusjohtaja Matias Järnefeltille.

Ivan Sabato on kokenut myyntijohtaja, jolla on vankkaa osaamista kansainvälisestä liiketoiminnasta ja vahvaa ymmärrystä luksus- ja hyvinvointimarkkinoista. Tällä hetkellä hän toimii italialaisen premium-fitness-laitteita valmistavan Technogymin hotelli- ja kotikäyttöratkaisujen Saksan myyntijohtajana ja on työskennellyt yhtiössä eri johtotehtävissä vuodesta 2018. Ennen Technogymiä hän toimi myynnin ja liiketoiminnan kehityksen tehtävissä Magum Propertiesilla Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. Italiassa syntynyt Sabato suoritti korkeakouluopintonsa Sveitsissä ja on luonut kansainvälistä uraa Arabiemiraateissa ja Saksassa.

”Manner-Euroopassa on vakiintunut saunamarkkina, joka tarjoaa mahdollisuuksia etenkin korkeamman hintaluokan ammattilais- ja saunaratkaisuissa. Olemme erittäin iloisia, että Ivan Sabato liittyy harvialaisten joukkoon. Hänen kokemuksensa myynnin kehittämisestä ja Euroopan hyvinvointimarkkinoista tukee Harviaa kasvun vauhdittamisessa Manner-Euroopassa, joka on yksi Harvian päämarkkinoista”, sanoo Harvian toimitusjohtaja Matias Järnefelt.

”Harvialla on useita korkeasta laadusta tunnettuja brändejä ja vahva jalansija Manner-Euroopassa sekä kotitalouksille että ammattilaiskäyttöön suunnatuissa saunoissa. Minulle on ilo ja kunnia, että pääsen auttamaan yhtiötä kysynnän ja kasvun edistämisessä alueella sekä kehittämään kaupallista toimintaa ja synergioita yhdessä Harvian asiantuntijoiden kanssa alueen toimintamaissa”, sanoo Ivan Sabato.

Harvian tuote- ja ratkaisujohtajana sekä väliaikaisena Manner-Euroopan alueen johtajana tällä hetkellä toimiva Markus Wörmanseder jatkaa tuote- ja ratkaisujohtajana Sabaton aloittaessa uudessa tehtävässään.

Harvia Oyj

Matias Järnefelt

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja, puh. 040 5056 080





Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2023 oli 150,5 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 600 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa, Virossa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

