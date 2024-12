MADD Canada recommande la conduite sobre pendant le temps des Fêtes

OAKVILLE, Ontario, 19 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les célébrations du temps des Fêtes remplissent les calendriers, MADD Canada demande à tout le monde de garder à l’esprit les conséquences dévastatrices de la conduite avec capacités affaiblies et de s'engager à toujours conduire sobrement.

« Personne ne devrait avoir à subir le fardeau de la perte d'un être cher pendant une période de l'année qui devrait être joyeuse », a déclaré la présidente nationale de MADD Canada, Tanya Hansen Pratt, dont la mère, Beryl, a été tuée dans une collision attribuable à la conduite avec capacités affaiblies, en 1999. « Les choix que nous faisons ont des conséquences réelles. Ne risquez pas votre vie ni celle des autres en conduisant avec les capacités affaiblies. Faisons de cette saison une période de célébration et non de tragédie ».

Chaque année, des centaines de personnes sont tuées et des milliers d’autres sont blessées dans des collisions impliquant l'alcool, le cannabis et/ou d’autres drogues. Ces tragédies évitables bouleversent à jamais les familles et les communautés dans tout le pays. Pour les personnes qui ont perdu des êtres chers ou subi des blessures qui ont changé leur vie, le temps des Fêtes peut être un rappel douloureux de ce qui leur a été tragiquement enlevé.

Pour un retour à la maison en toute sécurité pendant le temps des Fêtes, MADD Canada encourage tout le monde à :

Toujours planifier à l'avance afin de savoir comment rentrer à la maison en toute sécurité ;

Ne jamais conduire une voiture, un bateau, un VTT ou tout autre véhicule avec les capacités affaiblies ;

Ne jamais monter à bord d'un véhicule conduit par une personne dont les capacités sont affaiblies ;

Appeler le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.

Que vous soyez l'hôte ou l'invité d'une fête, voici quelques conseils pour aider tout le monde à rentrer à la maison en toute sécurité.

Pour les fêtards :

Si vous prévoyez de consommer de l'alcool, du cannabis et/ou d'autres drogues, veillez à un retour sobre à la maison. Appelez un Uber ou un taxi, prévoyez d’utiliser les transports en commun ou de passer la nuit.



Veillez sur vos ami(e)s. Si vous pensez qu'une personne a trop bu, ne la laissez pas conduire - aidez-la plutôt à trouver un moyen sécuritaire de rentrer chez elle.



Lors des fêtes de bureau, assurez un transport sécuritaire ou désignez un conducteur sobre afin que tout le monde puisse profiter de la saison des Fêtes dans un esprit de responsabilité.

Pour les hôtes :

Proposez beaucoup de nourriture et des boissons non alcoolisées.

Servez vous-même les boissons pour surveiller la consommation de vos invités et arrêtez de servir de l'alcool bien avant la fin de la soirée.

Préparez des numéros de taxi ou encouragez vos invités à utiliser des applications de covoiturage.

Soyez prêt à prendre les clés et à offrir à vos invités un endroit où rester si nécessaire.

Les personnes à la recherche d'un moyen de transport sécuritaire et fiable pour rentrer à la maison peuvent le faire en un clic avec Uber, l'application officielle de MADD Canada pour les services de covoiturage. Visitez uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

MADD Canada est actuellement au cœur de sa 37e campagne annuelle Opération ruban rouge, qui vise à promouvoir la conduite sécuritaire et sobre pendant la période des Fêtes. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : madd.ca/pages/programmes/campagnes-de-sensibilisation/operation-ruban-rouge/?lang=fr

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca