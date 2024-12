eQ keräsi private equity- ja VC-rahastoihin yhteensä yli 360 miljoonaa euroa

Lehdistötiedote

19.12.2024, klo 15:00

Pohjois-Eurooppaan sijoittavan eQ PE XVI North -rahaston lopullinen sulkeminen tehtiin 227 miljoonan euron kokoisena. Jälkimarkkinarahasto eQ PE SF V:n lopullinen sulkeminen tehtiin 85 miljoonan euron kokoisena ja eQ VC II -rahaston lopullinen sulkeminen 54 miljoonan dollarin kokoisena.

eQ PE XVI North on rahastojen rahasto, jonka kohderahastot sijoittavat pohjoiseurooppalaisiin, pieniin ja keskisuuriin, listaamattomiin yhtiöihin. Rahaston sijoitukset hajautetaan laajasti eri toimialoille, maantieteellisille alueille ja eri kehitysvaiheisiin. Sitoumuksia tehdään uusiin, perustettaviin rahastoihin, jälkimarkkinoilta ostettaviin rahastoihin ja rahasto tekee myös rinnakkaissijoituksia suoraan kohdeyrityksiin. eQ PE SF V on eQ:n viides jälkimarkkinarahasto. Se sijoittaa samalla fokuksella kuin eQ PE XVI North, mutta ainoastaan jälkimarkkinoilta ostettaviin rahastoihin ja yhden tai useamman yhtiön jatkorahastoihin.

eQ VC II on eQ:n toinen venture capital -rahasto, joka sijoittaa yhdysvaltalaisiin alku- ja myöhäisen vaiheen venture capital -rahastoihin. VC-sijoittamisessa eQ:n kumppanina on TrueBridge USA:ssa. TrueBridge on yksi maailman parhaita ja kokeneimpia VC-sijoittajia, jolla on pitkä ja erinomainen tuottohistoria.

Staffan Jåfs, joka vastaa eQ:n private equity -tiimistä kommentoi:

”Varainkeruu hidastui globaalisti vuonna 2024, mutta eQ pystyi myös tällaisessa, heikommassa varainkeruuympäristössä keräämään merkittävän määrän pääomaa kolmeen pääomarahastoon. eQ PE -rahastojen tuotot pysyivät erinomaisina. Sijoitusfokuksemme PE-puolella on pk-kentässä, jossa arvonluonti ja arvostukset perustuvat yritysten operatiiviseen kehittämiseen ja tuloskasvuun. Kaikkien nyt suljettujen rahastojen sijoitustoiminta on edennyt hyvin.”

eQ perustaa seuraavan Pohjois-Amerikkaan sijoittavan rahastonsa eQ PE XVII US:n tammikuussa 2025. Tämä tulee olemaan kuudes US-rahasto yhdessä pitkäaikaisen yhteistyökumppanin RCP:n kanssa ja on tarkoitettu vain ammattimaisille sijoittajille. Aiemmat viisi US-rahastoa ovat keränneet yli miljardi dollaria asiakasvaroja. eQ perustaa seuraavan VC-rahaston loppuvuonna 2025.

Helsinki 19.12.2024

eQ Varainhoito Oy

