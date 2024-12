Fortsættelse af incitamentsprogram

Schouw & Co. har siden 2003 opereret med langsigtede incitamentsprogrammer for ledende medarbejdere på tværs af koncernen, baseret på tildeling af aktieoptioner, med det formål at fremme værdiskabelsen i Schouw & Co. ved at sikre et stærkt interessesammenfald mellem de omfattede personer og selskabets aktionærer.

I 2024 er det langsigtede incitamentsprogram imidlertid blevet omlagt, så incitamentsprogrammerne for ledende medarbejdere i koncernens porteføljevirksomheder nu knyttes tættere til resultaterne i den enkelte virksomhed. Disse programmer er for nærværende ikke aktiebaserede.

For ledende medarbejdere i koncernens moderselskab har bestyrelsen besluttet, at det langsigtede incitamentsprogram fortsat skal være aktiebaseret, og i fortsættelse heraf har bestyrelsen besluttet at tildele 100.000 stk. optioner på følgende vilkår:

Direktionen i Schouw & Co., omfattende adm. direktør Jens Bjerg Sørensen og direktør Peter Kjær, tildeles henholdsvis 50.000 og 20.000 stk. optioner. Øvrige ledende medarbejdere, omfattende 2 personer, tildeles i alt 30.000 stk. optioner.

Optionerne kan udnyttes i en periode på 13 måneder efter offentliggørelsen af Schouw & Co. koncernens årsrapport for 2026.

Hver option giver ret til køb af 1 stk. Schouw & Co. aktie a nom. 10 kr. Udnyttelseskursen er ultimokursen den 20. december 2024 (526,00 kr.) med tillæg af 2% p.a. regnet fra den 20. december 2024. Udnyttelseskursen korrigeres med fradrag for ordinære udbytter, som dog ikke kan overstige den tilskrevne forrentning.

De nye optioner har en samlet teoretisk markedsværdi på 5 mio. kr. beregnet efter Black & Scholes modellen med anvendelse af en 12-måneders historisk volatilitet baseret på daglige gennemsnitskurser (17,647%) og en risikofri rente (1,741% p.a.).

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Dencker Wisborg, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 8611 2222.

