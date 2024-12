AUDACIA : Expansion Ventures boucle un premier tour de table de 137 millions d'euros, consolidant sa position en tant qu'investisseur de premier plan dans les technologies du Sustainable Aerospace and Defence.

Expansion Ventures boucle un premier tour de table de 137 millions d'euros, consolidant sa position en tant qu'investisseur de premier plan dans les technologies du Sustainable Aerospace and Defence.

Paris, le 27 décembre 2024 – Audacia est fière d'annoncer le premier tour de table d'Expansion SLP, un fonds de capital-risque paneuropéen dédié aux technologies du Sustainable Aerospace and Defence. Ce jalon témoigne d'une forte confiance des investisseurs envers la mission d'Expansion Ventures, visant à renforcer la souveraineté technologique européenne dans ces secteurs stratégiques. S'appuyant sur son partenariat avec le FEI annoncé en janvier 2024, le fonds Expansion SLP est désormais pleinement opérationnel grâce aux engagements de compagnies d’assurances, groupes bancaires, holdings de familles industrielles et HNWI.

Une initiative paneuropéenne

Fondé par des entrepreneurs chevronnés et experts en aérospatiale – Charles Beigbeder, Sandra Budimir, Ted Elvhage et Ulf Palmnäs – ainsi que par la société française de gestion d'investissements Audacia, Expansion Ventures s'est imposé comme un acteur clé du capital-risque en Europe dans les domaines des technologies du Sustainable Aerospace and Defence, avec des bureaux à Paris et Stockholm.

L'Europe bénéficie d'un écosystème dynamique de startups dans les technologies spatiales et aéronautiques, mais elle reste en retard par rapport à ses concurrents mondiaux en matière de ressources en capital-risque. Selon les données de Space Capital IQ, 11,5 milliards USD ont été investis dans des entreprises spatiales américaines en 2024, contre seulement 1,4 milliard USD en Europe, soit 1/8e du volume des investissements américains. Expansion s’inscrit dans la réponse européenne à ce déséquilibre.

Une dynamique de portefeuille solide

Avec 19 investissements réalisés à ce jour, Expansion a déjà démontré son engagement en faveur de l'innovation européenne. Ces investissements incluent des startups dans les lanceurs de satellites, les constellations de satellites, l'exploitation des données spatiales, les services en orbite et l'aviation décarbonée. Sa structure de préfinancement, Geodesic SAS, active depuis fin 2021, et désormais transformée en fonds nourricier d'Expansion SLP, a permis à l'équipe de déployer efficacement des capitaux et d'accélérer la stratégie du fonds.

Expansion vise un final closing à 200 millions d'euros et prévoit de soutenir environ 30 entreprises, depuis les premiers stades jusqu'aux séries A et B. Ce premier tour de table significatif renforce considérablement la capacité financière du fonds à investir dans de nouvelles startups et à accompagner les entreprises de son portefeuille lors des prochains cycles de financement.

Témoignages des parties prenantes

Charles Beigbeder, General Partner d’Expansion Ventures et Président d’Audacia, déclare :

« Longtemps réservé à la surveillance militaire et à la diffusion télévisée, l’espace devient un secteur d'activité standard, avec une croissance annuelle à trois chiffres dans certains domaines, alors que le nombre de satellites en orbite croît plus rapidement que la loi de Moore ! Expansion est là pour capturer cet instant où les entrepreneurs décident d'élargir leur vision et leur créativité dans l'espace. »

Sandra Budimir, General Partner d’Expansion Ventures, ajoute :

« Nous vivons une époque où l'Europe doit unir ses forces pour préserver sa souveraineté et stimuler sa créativité et son esprit entrepreneurial. Expansion est fière de participer activement à cette période cruciale. »

Ted Elvhage, General Partner d’Expansion Ventures, déclare :

« Expansion Ventures reflète notre engagement paneuropéen à soutenir les entrepreneurs innovants dans les technologies spatiales et l'aviation durable. En soutenant des technologies de pointe, nous libérons le potentiel des entrepreneurs pour offrir des solutions bénéfiques à la vie sur Terre et aux générations futures. »

Domaines d'investissement et portefeuille actuel d'Expansion :

Lanceurs de satellites : Latitude, HyPrSpace

: Latitude, HyPrSpace Constellations de satellites : ReOrbit, U-Space, Dcubed, Constellation Technologies and Operations

: ReOrbit, U-Space, Dcubed, Constellation Technologies and Operations Exploitation des données spatiales : Miratlas, Orbify

: Miratlas, Orbify Services en orbite : Space Cargo Unlimited, ION-X, Arkadia, Osmos-X, The Exploration Company (exit réussi)

: Space Cargo Unlimited, ION-X, Arkadia, Osmos-X, The Exploration Company (exit réussi) Connaissance situationnelle spatiale : Aldoria, Look-up Space

: Aldoria, Look-up Space Tourisme spatial : Zephalto

: Zephalto Aviation décarbonée : Ascendance Flight Technologies, WaltR

: Ascendance Flight Technologies, WaltR Drones : EOS Technologies

À propos d’Expansion Ventures

Expansion Ventures est une société de capital-risque paneuropéenne dédiée aux technologies du Sustainable Aerospace and Defence. Avec des bureaux à Paris et Stockholm, le fonds soutient les entrepreneurs grâce à des ressources financières et une expertise sectorielle. La mission d’Expansion est de combler le déficit de capital-risque en Europe et de favoriser l'innovation technologique pour une compétitivité mondiale.

À propos d'Audacia, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »

Fondée en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital-investissement. Audacia rassemble des experts sectoriels de premier plan autour de trois domaines d’activité à forte valeur ajoutée :

Capital Développement , soutenant la croissance des PME familiales ;

, soutenant la croissance des PME familiales ; Capital Immobilier , axé sur le coliving, un nouveau modèle d’habitat partagé ;

, axé sur le coliving, un nouveau modèle d’habitat partagé ; Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture, notamment les technologies quantiques, les applications pour l’aérospatial et la défense, les solutions innovantes pour les défis de la transition énergétique, et l’avenir de la médecine.





Depuis sa création, Audacia a investi plus de 1 milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

Euronext Growth Paris : Code ISIN : FR00140059B5 / Ticker : ALAUD

Éligible au PEA PME et PEA.

Pour plus d’informations sur Expansion et ses initiatives, veuillez visiter https://www.expansion-vc.eu.

