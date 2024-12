Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 23. december 2024 – 27. december 2024

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 40/2024 et aktietilbagekøbsprogram på op til 150 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 15. august 2024. Den 7. november 2024, offentliggjorde Alm. Brand A/S en forhøjelse af det eksisterende aktietilbagekøbsprogram med 70 mio. kr. til 220 mio. kr. med henblik på køb af aktier til aktieløn for medarbejdere i 2025. Programmet blev samtidigt forlænget indtil og inklusive d. 31. januar 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 52 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 13.503.035 13,18 177.916.310 23. december 2024 37.556 13,78 517.567 27. december 2024 55.000 13,97 768.361 I alt uge 52 92.556 13,89 1.285.928 I alt akkumuleret 13.595.591 13,18 179.202.238

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 36.685.864 stk. egne aktier svarende til 2,38 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Head of IR, Rating and ESG Reporting

Mads Thinggaard

Mobilnr. 2025 5469

