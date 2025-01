Vaisala

Lehdistötiedote

7.1.2025

Suomessa salamoi vuonna 2024 lähes 225 000 kertaa – Salo on Suomen salamapääkaupunki

Vaisala Xweatherin tuore vuoden 2024 salamaraportti paljastaa, että maailmanlaajuisesti viime vuonna salamoi yhteensä yli 2 miljardia kertaa. Suomessa havaittiin 224 962 salamaa. Reilu kolmannes Suomen koko vuoden salamoista iski yhden viikonlopun aikana.

Kun maailmalla salamoi – oli se sitten Alaskassa tai Hangossa – on havaintojen keräämisen taustalla suomalainen yritys. Mittausteknologiaan erikoistunut pörssiyhtiö Vaisala tarjoaa Xweather- sääennuste- ja havainnointipalveluidensa kautta asiakkailleen maailman tarkinta salamadataa. Vaisala julkaisi vuotuisen kansainvälisen salamaraporttinsa tänään kahdeksatta kertaa.

Raportista selviää, että maapallolla salamoi vuonna 2024 yhteensä 2 066 100 002 kertaa, mikä vastaa vuoden 2023 lukemia. Lentomatkustuksen turvallisuus on yksi raportissa esiin nostetuista aiheista. Maailman 20 vilkkaimmasta lentokentästä Singaporen Changi-lentokentällä salamoi eniten. Edellisen 10 vuoden aikana Changin läheisyydessä salamoi keskimäärin 358 kertaa vuodessa, mikä puolestaan saattoi aiheuttaa lähes 170 tuntia salamoinnista johtuvia viivästyksiä.

Varsinais-Suomi salamatilastojen kärjessä

Suomessa salamaniskuja kertyi lähes 225 000. Näistä reilu kolmannes tapahtui yhden erityisen sähköisen viikonlopun aikana touko-kesäkuun vaihteessa. Samaan aikaan, kun Humppilassa avattiin festivaalisesonki Kasarifestivaaleilla, rytisi Suomessa lähes 82 000 salamaa perjantain 31.5. ja sunnuntain 2.6. välisenä aikana. Salamarikkain päivä oli sunnuntai, jolloin salamoita havaittiin noin 39 200.

Suomen salamapääkaupunki on Salo, jonka alueella Järvikulmassa havaittiin viime vuoden aikana 3,66 salamaa neliökilometriä kohden. Salon salamatiheys oli kuitenkin lähes 200 kertaa pienempi kuin Yhdysvaltojen salamapääkaupungissa Teaguessa Texasissa, jossa salamoita kertyi 720 salamaa per neliökilometri.

Maakuntien välillä löytyy isoja eroja salamoinnin määrässä. Pinta-alaan suhteutettuna eniten salamoi Varsinais-Suomessa, jossa salamatiheys on 1,52 salamaa/km2, ja salamoita mitattiin lähes 14 700. Määrällisesti eniten, yli 30 000 kertaa, salamoi Lapissa, joka kuitenkin jäi pinta-alaan suhteutettuna maakuntien listan hännille vain 0,31 salamalla neliökilometriä kohden.

Maakunta Salamatiheys Salamamäärä Varsinais-Suomi 1,52 14 673 Kymenlaakso 1,49 8124 Kanta-Häme 1,34 7852 Satakunta 1,24 10 347 Uusimaa 1,07 9621 Etelä-Karjala 1,00 7250 Pirkanmaa 0,96 14 348 Päijät-Häme 0,90 5396 Etelä-Pohjanmaa 0,89 12 391 Pohjois-Savo 0,88 17 347 Kainuu 0,85 20 629 Etelä-Savo 0,71 13 582 Pohjois-Karjala 0,61 13 068 Pohjois-Pohjanmaa 0,59 21 485 Keski-Suomi 0,58 11 129 Pohjanmaa 0,57 4154 Keski-Pohjanmaa 0,56 2983 Ahvenanmaa 0,38 289 Lappi 0,31 30 294

Lisätietoja ja raportti kokonaisuudessaan englanniksi löytyvät osoitteesta: www.xweather.com/lightning

