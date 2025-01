eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahasto osti yhteiskuntakiinteistöjä Ilmariselta

Lehdistötiedote

8.1.2025, klo 09:00



Erikoisijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt on sopinut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa kaupasta ja sijoituksesta Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöihin. Rahasto osti Ilmariselta neljä kohdetta, jotka sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Kiinteistöjen vuokralaisina ovat Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ja Aimo Park Oy. Samalla Ilmarinen teki rahastoon sijoituksen, joka toteutui 31.12.2024.

eQ Yhteiskuntakiinteistöt -erikoissijoitusrahaston vetäjä Jennifer Eloheimo kommentoi ”eQ Yhteiskuntakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto on Suomen suurin erikoissijoitusrahasto ja on samalla suurin yhteiskuntakiinteistösijoittaja. Ilmarisen kohteet sopivat hyvin rahaston strategiaan. Yhteiskuntakiinteistösektori on Suomessa kasvava ns. niche-segmentti, josta meillä on vankka ja pitkäaikainen kokemus ja syvä ymmärrys. On erityisen hienoa voida syventää suhdettamme Ilmarisen kanssa ja osoittaa hyödyllisyytemme tässä segmentissä isoille ammattimaisille sijoittajille."

Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt on perustettu vuonna 2012. Rahaston kiinteistöomaisuus oli joulukuun 2024 lopussa 1,8 miljardia euroa. Rahasto on Suomen suurin yhteiskuntakiinteistöjen omistaja ja kehittäjä. Kiinteistöt sijaitsevat pääosin Suomen kuudessa suurimmassa kasvukeskuksessa ja yli puolet sijaitsee pääkaupunkiseudulla.

Helsinki 8.1.2025

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Jennifer Eloheimo, Sijoitusjohtaja, ESR eQ Yhteiskuntakiinteistöt, +358 50 5473660 / jennifer.eloheimo@eQ.fi

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,3 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.