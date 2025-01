Statkraft signerer avtaler for kraftverk verdt 1,2 milliarder kroner

(Oslo, 16. januar 2025) – Statkraft bygger nytt Svean kraftverk i Trondheim, til en prislapp på rundt 1,2 milliarder kroner. Det sikrer flere tiår med fornybar kraft til regionen.

For et år siden, annonserte Statkraft en ambisjon om å gjennomføre rekordinvesteringer i oppgraderinger av sine norske vann- og vindkraftanlegg, samt bygging av nye vindparker på land i årene framover. Først ut er Svean kraftverk i Nea-Nidelva-vassdraget.

Vannkraften er moden for oppgradering

Svean kraftverk har vært i drift siden 1940. Nå skal det bygges et helt nytt, 120 meter inn i fjellet. Statkraft har i dag signert avtaler med to av leverandørene; Aker Solutions og Skanska. Arbeidet begynner allerede i januar.

– Vannkraftverket, som ble påbegynt i 1921, er såpass gammelt at vi besluttet å bygge et helt nytt kraftverk, sier utbyggingsdirektør i Norden, Pål Otto Eide.

Flere alternativer har blitt undersøkt for å finne den beste og mest lønnsomme løsningen. Dagens Svean er et mindre kraftverk, med en installert effekt på 36 MW og en årlig produksjon på 120 GWh. Det nye kraftverket gir en samlet økning i produksjonen på 10 GWh per år. Det er likevel et viktig kraftverk som alene forsyner ca. 6.000 husstander med strøm. Sammen med åtte andre kraftstasjoner i vassdraget er den samlede årsproduksjonen 2.700 GWh.

Sikrer kraft for fremtiden

For mange norske vannkraftverk er tiden moden for rehabilitering og oppgradering. Statkraft har de siste årene investert rundt 800 millioner kroner i Nea-Nidelva-vassdraget gjennom prosjekter som oppgradering av Nesjødammen, nytt Løkaunet kraftverk, samt opprusting av flere andre kraftverk. I årene som kommer skal det gjøres enda flere moderniseringer her.

– Vi bygger et nytt Svean kraftverk for å sikre videre kraftproduksjon i 50 nye år. Dette er en av mange investeringer vi planlegger i norsk vannkraft fremover, sier Eide.

Samtidig er Statkraft opptatt av å opprettholde vannkraftkompetansen hos leverandørene. De siste årene har det vært få slike vannkraftprosjekter, noe som får følger for en helt spesiell kompetanse.

– Vi er veldig glade for å kunne bruke leverandører som Aker Solutions, som har tatt vare på denne kunnskapen, og som viderefører den. Vi snakker om store verdier for det norske samfunnet på mange forskjellige nivåer, sier Eide.

Mens Skanska skal lage ny adkomsttunnel og fjellhall til det nye kraftverket, og knytter det til eksisterende vannvei, så skal Aker Solutions levere alt av elektro-mekanisk utstyr til tre aggregater i maskinhallen. Hver av disse tre får en effekt på 12 MW.

I tillegg til en betydelig mengde oppgradering- og moderniseringsprosjekter, planlegger Statkraft fem store effektoppgraderingsprosjekter som vil innebære titalls milliarder kroner i investeringer.





