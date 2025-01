Harvia Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Harvia Oyj, Pörssitiedote, 17.1.2025 klo 16.00





Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 8.4.2025 pidettäväksi suunnitellulle Harvia Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen määrän korottamista yhdellä jäsenellä nykyisestä kuudesta seitsemään.

Hallituksen jäsenmäärän muutos edellyttää Harvia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista maksimijäsenmäärän osalta. Harvia Oyj:n hallitus on ilmoittanut nimitystoimikunnalle ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muutosta nimitystoimikunnan ehdottaman hallituskokoonpanon mahdollistamiseksi.

Mikäli yhtiökokous ei hyväksyisi yhtiöjärjestyksen muutosta, nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

Ehdotukset hallituksen jäseniksi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Heiner Olbrich, Catharina Stackelberg-Hammarén, Anders Holmén, Hille Korhonen, Markus Lengauer ja Olli Liitola toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Petri Castrén toimikaudeksi, joka alkaa yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröinnistä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Petri Castrén, s. 1962, on toiminut Kemira Oyj:n talousjohtajana vuodesta 2013, ja toimi myös väliaikaisena toimitusjohtajana heinäkuusta 2023 helmikuuhun 2024. Vuosina 1996-2013 hän työskenteli Nokia konsernissa monissa eri tehtävissä USA:ssa ja Suomessa, mukaan lukien Nokian yritysostoista vastaavana johtajana ja Nokia Siemens Networksin talousjohtajana. Vuosina 1988–1996 hän toimi SKOP konsernissa Helsingissä ja New Yorkissa yritysrahoituksen asiantuntija- ja johtotehtävissä. Castrén on Suomen kansalainen ja koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja MBA.

Castrénin keskeisempiä tämänhetkisiä luottamustehtäviä ovat: Vaisala Oyj:n hallituksen jäsenyys vuodesta 2017 ja Taaleri Oyj:n hallituksen jäsenyys vuodesta 2020, kummassakin yhtiössä tarkastusvaliokunnan jäsen, sekä lisäksi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsenyys vuodesta 2013.

Nimitystoimikunta on ehdotusta tehdessään arvioinut, että Castrén vahvistaa hallituksen osaamista pörssiyhtiön talousraportoinnissa, rahoituksessa ja hallinnossa. Lisäksi hän vahvistaa hallituksen osaamista Pohjois-Amerikan liiketoiminnasta.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nykyisten hallituksen jäsenten CV:t ovat saatavilla osoitteessa www.harviagroup.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetun henkilön CV tulee saataville osoitteeseen https://harviagroup.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2025/.

Nimitystoimikunta suosittelee, että yhtiön hallitus valitsisi puheenjohtajakseen Heiner Olbrichin ja varapuheenjohtajaksi Catharina Stackelberg-Hammarénin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus, ja että kokoonpanossa huomioidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin sisältämät riippumattomuusvaatimukset ja yhtiöön sovellettavat arvopaperipörssin säännöt. Nimitystoimikunta on arvioinut ehdotetun hallituksen kokonaisuutena mahdollistavan hallituksen tehokkaan työskentelyn ja soveltuvan tehtävään sekä kokonaisuutena että kukin erikseen osaamisensa, kokemuksensa sekä muiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta.

Nimitystoimikunta toteaa, että ehdotettu hallituksen kokoonpano vastaa yhtiön hyväksyttyjä monimuotoisuusperiaatteita. Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen.

Nimitystoimikunta suosittaa hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta, että hallituksen jäsenet valitaan yksilövaalilla. Jos yhtiökokous nimitystoimikunnan suosituksen vastaisesti päättäisi olla nostamatta yhtiöjärjestyksen mukaista maksimijäsenmäärää, nimitystoimikunta ehdottaa, että yksilövaalissa kuusi eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan hallitukseen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan tulevalla toimikaudella palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 5 000 euroa (2024: 5 000 euroa), hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 3 500 euroa (2024: 3 500 euroa) sekä muiden hallituksen jäsenten kuukausipalkkio 3 000 euroa (2024: 3 000 euroa).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot maksetaan kokouspalkkioina seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa per kokous ja muille jäsenille 600 euroa per kokous.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että kuukausipalkkioiden kokonaismäärästä 40 prosenttia maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä muodostuvaan hintaan hankittavina yhtiön osakkeina tai osakeannilla ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Yhtiö vastaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvistä kaupankäyntikuluista sekä varainsiirtoverosta. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, tai palkkion maksaminen osakkeina osoittautuisi käytännössä kohtuuttoman hankalaksi, palkkio maksetaan rahana.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuta vuonna 2025 hallituksen jäsenyyden perusteella palkkiona maksettavia osakkeita ennen kuin niiden saantopäivästä on kulunut kaksi vuotta.

Valiokuntapalkkiot ehdotetaan maksettavaksi kokonaisuudessaan rahana.

Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio 900 euroa kokoukselta, jos jäsen saapuu Suomeen erikseen kokouksen vuoksi. Palkkio ehdotetaan maksettavaksi rahana. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta kokouspalkkiota.

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Onvest Oy:n hallituksen jäsen Juho Lipsanen ja jäseninä WestStar Oy:n talousjohtaja Minna Laaksonen, Evli-Rahastoyhtiön Oy:n Head of Nordic Equities Janne Kujala ja Nordea Funds Oy:n toimitusjohtaja Josefin Degerholm. Lisäksi Harvian hallituksen puheenjohtaja Heiner Olbrich on toiminut asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.

Nimitystoimikunta teki yllä mainitut ehdotukset yksimielisesti. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään Harvian vuoden 2025 yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.





Lisätietoja:

Juho Lipsanen, Harvia Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 706 6030

Ari Vesterinen, Harvia Oyj:n talousjohtaja, nimitystoimikunnan sihteeri, puh. 040 505 0440





