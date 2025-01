Havila Shipping ASA: Påstand fra banker om mislighold av restruktureringsavtalen – bestrides fullt ut av selskapet

Det vises til børsmelding 1. oktober 2024 hvor det ble meldt at tre banker og obligasjonseierne i to obligasjonslån valgte oppgjør av gjeld ved utløpet av 2024.

Det ble også meldt at tre banker valgte å forlenge restruktureringsavtalen med ett år knyttet til to fartøy i drift og fire solgte fartøy.

Det vises også til børsmelding 30. desember 2024 hvor det ble meldt oppgjør av gjelden knyttet til Havila Borg, Havila Clipper, Havila Fanø og Havila Subsea.

Kontantoppgjør på NOK 499,6 million ble refinansiert ved opptak av obligasjonslån og ikke rentebærende gjeld på NOK 522,3 million ble konvertert til aksjer i samsvar med restruktureringsavtalens betingelser.

Tre banker, som forlenget restruktureringsavtalen, finansierer PSV fartøyet Havila Foresight og Subsea fartøyet Havila Harmony.

Samlet rentebærende gjeld knyttet til disse fartøyene utgjør NOK 151,5 millioner og ikke rentebærende gjeld knyttet til disse samt fire solgte fartøy utgjør NOK 616,3 millioner.

Etter restruktureringsavtalen betjener de aktuelle fartøyene denne gjelden gjennom 2025 og gjenværende rentebærende gjeld skal refinansieres og gjøres opp kontant ved utløpet av 2025.

Gjenværende ikke rentebærende gjeld skal konverteres til aksjer.

Selskapet har mottatt brev, på vegne av de tre bankene som forlenget restruktureringsavtalen, med påstand om at refinansieringen ved opptak av obligasjonslån,

som ble benyttet til innløsning av gjelden til långivere som i henhold til avtalen valgte oppgjør ved utgangen av 2024, er i strid med restruktureringsavtalen.

Det hevdes også at enkelte andre forhold utgjør mislighold av restruktureringsavtalen.

De aktuelle långiverne hevder at de vil være berettiget til å erklære mislighold av både rentebærende og ikke rentebærende gjeld som angitt ovenfor, samt kreve misligholdsrenter og å tiltre sikkerheter.

Selskapet mener at det ikke foreligger noen form for mislighold og bestrider fullt ut de gjenværende långivernes forståelse av restruktureringsavtalen.

Om nødvendig vil selskapet få avklart forholdet rettslig.

Det er ikke kryss sikkerheter eller kryss mislighold mellom den tidligere finansieringen og obligasjonslånet på NOK 525 million som ble benyttet til innløsning 30.12.24.

Kontakter:

Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706





Denne opplysningen er ansett som innsideinformasjon og er underlagt krav om offentliggjøring etter verdipapirhandelloven §5-12.

Denne meldingen ble publisert av Arne Johan Dale, CFO i Havila Shippng ASA 21. januar 2025 18:00