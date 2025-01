Harvia célèbre 75 ans de bienfaits grâce à la chaleur

Harvia célèbre fièrement son 75e anniversaire en 2025, marquant des décennies de dévouement à partager les bienfaits thérapeutiques de la chaleur du sauna avec le monde entier. Ce qui a commencé en 1950, lorsque Tapani Harvia a fondé un petit atelier finlandais produisant des poêles à bois pour sauna, est devenu un leader mondial des solutions de sauna, offrant détente et bien-être naturel dans près de 100 pays. Cette année anniversaire sera marquée par une série de célébrations et de lancements de produits, en commençant par le poêle à bois Harvia Cilindro, le premier d’une longue série d’activités prévues pour l’occasion.

« Au fil des années, nous sommes passés d’une entreprise finlandaise spécialisée dans les poêles à un fournisseur mondial de solutions complètes pour sauna », déclare Matias Järnefelt, PDG du groupe Harvia. « L’innovation et les partenariats solides et durables ont toujours été au cœur de notre parcours. Ce succès n’aurait pas été possible sans le dévouement de nos employés, la confiance de nos partenaires et la collaboration avec nos clients. À vous tous, nous adressons nos plus sincères remerciements. Ensemble, nous envisageons de continuer à façonner le marché mondial du sauna afin que chacun puisse découvrir les bienfaits du sauna. »

D’un fabricant finlandais de poêles à un fournisseur mondial d’expériences sauna

Depuis ses origines en Finlande, Harvia a adopté une perspective globale, développant son expertise pour refléter la riche diversité des cultures et types de sauna à travers le monde. La croissance de Harvia a été alimentée par un développement organique et des acquisitions stratégiques, renforçant ses capacités et élargissant son offre pour répondre aux besoins d’un marché mondial.

Aujourd’hui, le portefeuille de Harvia couvre les saunas traditionnels, infrarouges, hammam, ainsi que les bains nordiques et les bains froids, offrant des solutions complètes pour une variété d’expériences sauna. Avec un accent particulier sur l’expérience utilisateur et l’innovation, Harvia investit dans des domaines tels que la numérisation et l’efficacité énergétique tout en introduisant des avancées passionnantes dans tous les types de sauna.

L’un des points forts de cette année marquante est l’expansion de la populaire série Harvia Cilindro pour en inclure un poêle à bois. Conçu et fabriqué en Finlande, ce poêle offre une grande capacité de pierres pour une production optimale de vapeur, un conduit de ventilation unique pour un chauffage rapide et une coque en acier inoxydable durable garantissant un fonctionnement silencieux. La trappe en verre ajoute une lueur chaleureuse au sauna, créant une ambiance confortable et chaleureuse.

Célébrer ensemble

Le 75e anniversaire de Harvia est une célébration des personnes et des partenaires qui ont façonné son succès. Tout au long de l’année, Harvia organisera des événements et des activités, notamment des webinaires, des podcasts et des journées portes ouvertes, pour partager son expertise et exprimer sa gratitude envers sa communauté mondiale.

Nous vous invitons chaleureusement à vous joindre à nous dans ce voyage, que ce soit en découvrant nos nouveaux lancements de produits, en participant à des événements ou en explorant le riche héritage de Harvia. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur les activités, les lancements de produits et les événements liés à cet anniversaire tout au long de l’année.

En savoir plus :



• Découvrez le poêle à bois Harvia Cilindro [ici].

• Suivez les événements et activités du 75e anniversaire de Harvia [ici].

• Explorez l’histoire de Harvia [ici].





Informations supplémentaires :



Päivi Juolahti, Directrice marketing

Tel : +358 40 703 3480

paivi.juolahti@harvia.com





Harvia en bref

Harvia est l’une des principales entreprises opérant sur le marché mondial des saunas et spas en termes de chiffre d’affaires, de rentabilité et de présence internationale. Les marques et le portefeuille de produits de Harvia sont bien connus sur le marché, et le portefeuille complet de l’entreprise vise à répondre aux besoins du marché international des saunas et spas, tant pour les clients privés que professionnels.

Le groupe Harvia emploie environ 675 professionnels en Finlande, en Allemagne, aux États-Unis, en Roumanie, en Chine et à Hong Kong, en Autriche, en Italie, en Estonie et en Suède. Le siège social de l’entreprise est situé à Muurame, en Finlande, à proximité de sa plus grande usine de fabrication de saunas et de composants de sauna.



Pour en savoir plus : https://harviagroup.com

